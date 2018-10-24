«Бруклин 9-9» вернётся с шестым сезоном в январе

Восхитительная новость для всех поклонников отмороженной полицейской комедии «Бруклин 9-9» — спасённый телеканалом NBC сериал вернётся на экраны уже в январе. Официального заявления пока не было, но добрый Терри (Крюс) уже успел поделиться инсайдерской информацией в соцсетях. Ещё один плюсик в карму NBC — дополнительные 5 эпизодов, заказанные к первоначальным 13.

К полицейским будням вернутся Энди Сэмберг, Андре Брауэр, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо и Стефани Беатрис. А вот богическая Челси Перетти в качестве основного члена команды проект покидает, но обещала появляться эпизодически.

Создатели по-прежнему Дэн Гур и Майкл Шур («Парки и зоны отдыха»).