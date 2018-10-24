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«Возвращение домой» — второй трейлер

Потоковый сервис Amazon опубликовал второй трейлер сериала «Возвращение домой». Психологический триллер с Джулией Робертс и Бобби Каннавале, успевший получить продление на второй сезон, выйдет 2 ноября.

Центральными персонажами истории по мотивам одноимённого подкаста выступают социальный работник Хайди Бергман (Робертс) из правительственной организации, помогающей солдатам вернуться к мирной жизни, бывший солдат Уолтер Круз (Стефан Джеймс), стремящийся начать жизнь заново, и амбициозный инспектор инициативы «Возвращение домой» Колин Белфаст (Каннавале), чьи маниакальные требования указывают на сомнительность мотивов его поведения.

В сериале также задействованы Сиси Спейсек, Ши Уигхэм, Джереми Аллен Уайт, Дермот Малруни, Алекс Карповски и другие. Сценарий написали авторы первоисточника Эли Горовиц и Мика Блумберг. За режиссуру отвечает Сэм Эсмейл («Мистер Робот»). Все трое наряду с Джулией Робертс выступают исполнительными продюсерами.

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