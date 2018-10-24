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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Невероятная миссис Мэйзел» — трейлер второго сезона с датой выхода

Одна из самых успешных комедий прошлого года возвращается на телеэкраны. Потоковый сервис Amazon выпустил трейлер второго сезона «Невероятной миссис Мэйзел» и заодно объявил дату его выхода — 5 декабря.

Это история о примерной домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн) из Нью-Йорка образца 50-х, у которой есть всё для счастья: любящий муж, дети и уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по воле случая она обнаруживает в себе талант к профессии стендап-комика, и жизнь добропорядочной миссис Мэйзел переворачивается с ног на голову.

Помимо Броснахэн во втором сезоне снимаются Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб, Марин Хинкль, Закари Левай и другие.

Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») с Дэниелом Палладино выступают сценаристами, режиссёрами, а также исполнительными продюсерами проекта наряду c Даной Гилберт. За производство отвечает Amazon Studios.

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