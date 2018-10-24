«Невероятная миссис Мэйзел» — трейлер второго сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Одна из самых успешных комедий прошлого года возвращается на телеэкраны. Потоковый сервис Amazon выпустил трейлер второго сезона «Невероятной миссис Мэйзел» и заодно объявил дату его выхода — 5 декабря.

Это история о примерной домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн) из Нью-Йорка образца 50-х, у которой есть всё для счастья: любящий муж, дети и уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по воле случая она обнаруживает в себе талант к профессии стендап-комика, и жизнь добропорядочной миссис Мэйзел переворачивается с ног на голову.

Помимо Броснахэн во втором сезоне снимаются Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб, Марин Хинкль, Закари Левай и другие.

Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») с Дэниелом Палладино выступают сценаристами, режиссёрами, а также исполнительными продюсерами проекта наряду c Даной Гилберт. За производство отвечает Amazon Studios.