Netflix продлил сериал «Нетипичный» на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

С эдаким-то заделом на продолжение «Нетипичный» просто не мог остаться без третьего сезона. И он его получил. Потоковый сервис Netflix официально оформил сериалу 10-серийное продление, которое зрители увидят в следующем году.

Семейная драмеди повествует о школьнике Сэме Гарднере — парне с аутизмом, который тем не менее всеми силами стремится к полноценной самостоятельной жизни, в чём его всячески поддерживают младшая сестра и родители. Третий сезон наверняка будет посвящён новому важному этапу в жизни Сэма — учёбе в колледже.

В сериале снимаются Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд и Эми Окуда.

Создателем и шоураннером выступает Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»). В команду сценаристов помимо Рашид входят Майкл Оппенхайзен, Джен Риган, Ава Трэймер («Энджи Трайбека»), Дэннис Салдуа, Роб Смайли и Диджей Райан. За производство отвечает Sony Pictures TV.