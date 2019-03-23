Телеовощи. Выпуск 276: Про добрых людей

-
- 3
- 407
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $602 из $650
Ближайшая цель: Все авторы смотрят до конца сериал по выбору спонсоров. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:26 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:20 —
|Новости
|39:33 —
|Отвечаем на вопросы
|53:58 —
|«Выскочка» (Shrill) — 1x01 (премьера)
|01:04:38 —
|«А вот и Чарли» (Turn Up Charlie) — 1x01 (премьера)
|01:11:40 —
|«Деревня» (The Village) — 1x01 (премьера)
|01:12:32 —
|«Акт» (The Act) — 1x01 (премьера)
|01:18:16 —
|«Дилемма» (The Fix) — 1x01 (премьера)
|01:30:04 —
|«Любовь, смерть и роботы » (Love, Death + Robots) — 1x01–05 (премьера)
|02:05:54 —
|«Миллиарды» — 4x01 (премьера сезона)
|02:13:01 —
|«Новобранец» — 1x16
|02:25:48 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x09
|02:37:46 —
|«Волшебники» — 4x09
|02:46:38 —
|«Роковой патруль» — 1x05
|02:53:02 —
|«Академия смерти» — 1x10 (финал сезона)
|03:01:24 —
|«Прослушка» — 1x06
|03:12:36 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x01 (впечатления Юрия и Льва)
|03:20:19 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x12 (впечатления Льва)
|03:29:59 —
|«Звёздный путь» — 3x09 (впечатления Юрия)
|03:38:45 —
|«Твин Пикс» — 3x10 (впечатления Ларисы)
|03:55:27 —
|«Вероника Марс» — 3x15 (впечатления Михаила)
|04:04:28 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:16 —
|«Булл» — 3x17
|08:38 —
|«Хорошие девочки» — 2x03
Скачивание