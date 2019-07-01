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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix готовит многосерийную экранизацию «Песочного человека» Нила Геймана

Портал THR сообщает, что после долгих и безуспешных попыток прорваться на широкие экраны культовый комикс Нила Геймана «Песочный человек» обрёл спасителя в лице Netflix. Потоковый сервис взялся за многосерийную экранизацию мистической серии, выпускавшейся издательством Vertigo.

Центральной фигурой массивной антологии из 75 выпусков выступает аллегорическая антропоморфная фигура — Сон. Также в повествовании присутствуют братья и сёстры бога сновидений — такие же персонификации различных аспектов человеческой жизни: Смерть, Страсть, Сокрушение, Страдание, Сумасшествие и Судьба. Все вместе они зовутся Вечными.

Warner Bros. TV и Netflix пока не спешат с официальными заявлениями, но, поговаривают, стриминговый гигант на пару с DC Entertainment займутся разработкой проекта, взвалив на себя «громадные финансовые обязательства»

Шоураннером и главным сценаристом назначен Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»), а исполнительным продюсером наряду с Гейманом выступит Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь»).

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Песочный человек
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Netflix готовит многосерийную экранизацию «Песочного человека» Нила Геймана

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