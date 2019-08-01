Netflix выпустил трейлер третьего сезона суицидальной драмы «13 причин почему» и официально продлил её на четвёртый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Слухи подтвердились — неоднозначная и активно обсуждаемая подростковая драма «13 причин почему», обзаведясь трейлером третьего сезона, получила официальное продление на четвёртый — финальный — сезон.

Сериал, начинавшийся с экранизации одноимённого романа Джея Эшера, рассказывает о школьнике Клэе Дженсене (Дилан Миннетт), распутывающем тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер (Кэтрин Лэнгфорд), в которую он был влюблён. Свет на трагедию проливают доставшиеся ему 13 аудиокассет, записанных Ханной перед смертью. Последующие сезоны прослеживают цепочку не менее трагических событий, инициированных самоубийством школьницы.

Сценаристом и шоураннером остаётся создатель проекта Брайан Йорки. В режиссёрском кресле — Рассел Малкэй («Волчонок»). За производство отвечают Paramount Television и Anonymous Content.

Третий сезон Netflix покажет 23 августа.