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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Касл-Рок» — трейлер жуткого второго сезона с Лиззи Каплан и Тимом Роббинсом

Потоковый сервис Hulu опубликовал полноценный двухминутный трейлер сериала «Касл-Рок» по вселенной Стивена Кинга. Проект, пророчащий новые беды злосчастному городку, возвращается на экраны 23 октября.

Во втором сезоне антологии ужасов городок Касл-Рок ждут новые потрясения, поскольку туда заглянет психопатка Энни Уилкс (Лиззи Каплан). Её появление подогреет и без того нешуточные страсти, кипящие между враждующими кланами города. В основу новой телеглавы легли романы «Мизери», «Жребий» и «Солнечный пёс» («Несущий смерть»).

Помимо Каплан в актёрский состав второго сезона вошли Тим Роббинс, Гаррет Хедлунд, Элси Фишер, Юсра Варсама, Бархад Абди и Мэттью Алан.

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