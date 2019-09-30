«Касл-Рок» — трейлер жуткого второго сезона с Лиззи Каплан и Тимом Роббинсом

Потоковый сервис Hulu опубликовал полноценный двухминутный трейлер сериала «Касл-Рок» по вселенной Стивена Кинга. Проект, пророчащий новые беды злосчастному городку, возвращается на экраны 23 октября.
Во втором сезоне антологии ужасов городок Касл-Рок ждут новые потрясения, поскольку туда заглянет психопатка Энни Уилкс (Лиззи Каплан). Её появление подогреет и без того нешуточные страсти, кипящие между враждующими кланами города. В основу новой телеглавы легли романы «Мизери», «Жребий» и «Солнечный пёс» («Несущий смерть»).
Помимо Каплан в актёрский состав второго сезона вошли Тим Роббинс, Гаррет Хедлунд, Элси Фишер, Юсра Варсама, Бархад Абди и Мэттью Алан.
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