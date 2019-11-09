 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории Фэнтези «Ведьмак» тяготеет к максимальной реалистичности и хоррору Нил Гейман планирует второй сезон «Песочного человека» «Прислуга» — жуткий трейлер психологического триллера М. Найта Шьямалана Третьего «Человека-муравья» снимет бессменный режиссёр серии Пейтон Рид
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Возвращение «Беверли-Хиллз, 90210» ограничилось одним сезоном

Громкое возвращение культового молодёжного сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» завершилось, едва начавшись. Телеканал Fox решил ограничиться изначально заказанными шестью эпизодами и не продлевать всеобщие мучения. Стартовав с рейтинговым рекордом, сериал очень быстро скатился до весьма скромных 3,6 млн зрителей с показателем 1,4 в демографической группе «18–49».

Оно и понятно, крайне странный псевдодокументальный формат, постаревшие актёры и отсутствие какого-либо намёка на юмор сделали своё дело. Как выяснилось, проблемы начались задолго до премьеры: проект успел сменить шоураннера и аж 13 сценаристов, которые, что показательно, сами бросили безнадёжную затею. Спровоцировали ситуацию исполнительные продюсеры Тори Спеллинг и Дженни Гарт, желавшие сделать из возвращения что-то близкое по тону повествования к комедии «Умерь свой энтузиазм».

Тем не менее, представители канала выразили глубочайшую признательность всему актёрскому составу, включая Гарт, Спеллинг, Брайана Остина Грина, Габриель Картерис, Шеннен Доэрти, Джейсона Пристли и Йена Зиринга, за столь «находчивое и ностальгическое» воссоединение. Сами же актёры, как ни странно, надеялись растянуть удовольствие и, по словам Спеллинг, имели ещё кучу историй в запасе. Но, видно, не судьба.

7 Обсудить
Темы
 
Беверли-Хиллз, 90210
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Постеры: «Срочное уведомление», «Рычаг», «Спаси меня», «Настоящая кровь», «Дневники Вампира», «Сверхъестественное», «Холм одного дерева», «Сплетница», «Тайны Смолвиля» и «90210 (2008)»
 
«Беверли-Хиллз, 90210» возвращается с оригинальным актёрским составом
 
Бабье лето

Тоже интересно

 
«Порно» — трейлер сериала Тины Канделаки о высоких чувствах
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 214: Затрикопейщики
 
FOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол
 
Кино Сценарист «Прометея» убедил себя, что ему понравился «Чужой: Завет»
 
Кино Короткометражный фильм Нила Бломкампа God: Serengeti
 
Кино «Донбасс. Окраина» — трейлер острой военной драмы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 СбТелеовощи (аудио)
17 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
 
15Ноль кадров в секунду – 289: Мы всё ещё не играли в Death Stranding
 
 
19ЕВА – 345: Влечение как вирус
 
9Телеовощи – 308: Невероятная история успеха
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 92: Церемония открытия BlizzCon 2019
 
 
9Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
12ЕВА – 344: Неадекватные львы
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru