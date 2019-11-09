Возвращение «Беверли-Хиллз, 90210» ограничилось одним сезоном

Громкое возвращение культового молодёжного сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» завершилось, едва начавшись. Телеканал Fox решил ограничиться изначально заказанными шестью эпизодами и не продлевать всеобщие мучения. Стартовав с рейтинговым рекордом, сериал очень быстро скатился до весьма скромных 3,6 млн зрителей с показателем 1,4 в демографической группе «18–49».

Оно и понятно, крайне странный псевдодокументальный формат, постаревшие актёры и отсутствие какого-либо намёка на юмор сделали своё дело. Как выяснилось, проблемы начались задолго до премьеры: проект успел сменить шоураннера и аж 13 сценаристов, которые, что показательно, сами бросили безнадёжную затею. Спровоцировали ситуацию исполнительные продюсеры Тори Спеллинг и Дженни Гарт, желавшие сделать из возвращения что-то близкое по тону повествования к комедии «Умерь свой энтузиазм».

Тем не менее, представители канала выразили глубочайшую признательность всему актёрскому составу, включая Гарт, Спеллинг, Брайана Остина Грина, Габриель Картерис, Шеннен Доэрти, Джейсона Пристли и Йена Зиринга, за столь «находчивое и ностальгическое» воссоединение. Сами же актёры, как ни странно, надеялись растянуть удовольствие и, по словам Спеллинг, имели ещё кучу историй в запасе. Но, видно, не судьба.