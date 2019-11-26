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«Половое воспитание» — персонажные постеры второго сезона

Второй сезон подростковой драмеди «Половое воспитание» обзавёлся целой портретной галереей из новых постеров, которые сообщают, что восьмисерийное продолжение выйдет на потоковом сервисе Netflix 17 января.

После развода родителей юный Отис (Эйса Баттерфилд) живёт с матерью Джин (Джиллиан Андерсон), которая по профессии сексопатолог. Главный герой переживает важный этап взросления и пытается самостоятельно справиться со всеми его сложностями. Вместе с оторвой Мэв и лучшим другом Эриком Отис, открывший в себе талант выслушивать и давать верные советы, начинает платно консультировать одноклассников в запутанных делах любви и секса.

В сериале снимаются Нкути Гатва, Эмма Маккей, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми-Лу Вуд, Таня Рейнольдс и другие.

Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание»
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3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
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