Новые сериалы 27 января — 2 февраля

Телезрителей ждёт одна из самых спокойных сериальных недель в году. В ближайшие семь дней будет всего одна премьера и одно возвращение. Потоковый сервис покажет полный первый сезон детективного триллера «Незнакомец» с Ричардом Армитеджем, а на кабельном канале TBS стартует второй сезон комедийной антологии «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми.
Вторник, 28 января
боевик, приключения, фантастика
В ролях Стивен Амелл, Кэти Кэссиди, Колин Доннел, Уилла Холланд, Дэвид Рэмси, Сюзанна Томпсон
Создатель Грег Берланти
Десятая серия Fadeout станет заключительной для восьмого сезона сериала. Удивительно, но канал The CW наконец-то нашёл в себе силы покончить с проектом.
фантастика, драма, триллер
В ролях Эллисон Толман, Алекса Суинтон, Овайн Йомэн, Эшли Ауфдерхайд, Роберт Бэйли мл., Клэнси Браун
Создатель Мишель Фазекас, Тара Баттерс
Первый сезон фантастической драмы завершится тринадцатой серией Killshot Pt. 2. Телеканал ABC пока не делал официальных заявлений в отношении будущей судьбы сериала.
Понедельник, 27 января
комедия
В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс
Создатель Саймон Рич
Второй сезон расскажет новую историю с новыми персонажами, но в исполнении тех же актёров. События разворачиваются в суровую эпоху Средневековья, когда земля была плоской, а единственным развлечением считались казни. Рэдклифф играет сына короля-тирана, а Бушеми — крестьянина, который вечно попадает в передряги. В сериале также снимаются Каран Сони (придворный и друг принца), Джеральдин Висванатхан (предмет обожания наследника престола) и Питер Серафинович (грозный правитель королевства).
Четверг, 30 января
триллер
В ролях Ричард Армитедж, Дженнифер Сондерс, Ханна Джон-Кэймен, Шивон Финнеран, Кадифф Кирван, Пол Кэй
Адам Прайс — счастливый муж и отец, чья жизнь летит под откос, когда незнакомка раскрывает ему секрет о его супруге Коринн. Шокирующее открытие превращает жизнь Адама в смертельно опасную интригу, где любая неосторожность может привести к гибели.
драма, мистика
В ролях Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй
Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг
Первый сезон мистической драмы завершится тринадцатым эпизодом Book 27. Прошлой осенью телеканал CBS продлил сериал на второй сезон.
комедия
В ролях Кристен Белл, Тед Дэнсон, Уильям Джексон Харпер, Джамиля Джамиль, Мэнни Йакинто
Создатель Майкл Шур
Тринадцатая серия When You're Ready станет заключительной для четвёртого сезона и сериала.