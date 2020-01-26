Новые сериалы 27 января — 2 февраля

Сезон 2

TBS

Второй сезон расскажет новую историю с новыми персонажами, но в исполнении тех же актёров. События разворачиваются в суровую эпоху Средневековья, когда земля была плоской, а единственным развлечением считались казни. Рэдклифф играет сына короля-тирана, а Бушеми — крестьянина, который вечно попадает в передряги. В сериале также снимаются Каран Сони (придворный и друг принца), Джеральдин Висванатхан (предмет обожания наследника престола) и Питер Серафинович (грозный правитель королевства).