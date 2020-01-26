Новости сериалов — лучшее за неделю

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Новости аниме — лучшее за неделю Сценарий «Морбиуса» помогали писать авторы «Железного человека» и «Карателя» Приквел «Игры престолов» о Таргариенах получил приблизительную дату выхода «Американская история ужасов» получила продление на три сезона ABC и Кевин Файги начинают переговоры о новых сериалах по вселенной Marvel
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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в январе

27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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31 ПтЕВА (аудио)
31 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в феврале

1 СбТелеовощи (аудио)

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