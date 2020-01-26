Новости сериалов — лучшее за неделю

Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби откладываются — но Юэн Макгрегор уверяет, что с проектом всё в порядке.

Софи Тёрнер согласна на спин-офф «Игры престолов», если ей очень хорошо заплатят — исполнительница роли Сансы Старк готова поторговаться.

Netflix объявил премьерную дату второго сезона «Видоизменённого углерода» — приключения Такеши Ковача продолжатся в феврале.

Фелисити и команда прощаются со «Стрелой» на кадрах финального эпизода сериала — этот день уже близко.

Netflix готовит анимационный фильм по вселенной «Ведьмака» — полнометражку покажут в перерыве между первым и вторым сезонами.

Асока против Дарта Мола в трейлере седьмого сезона мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» — эпичный ролик готовит зрителей к финалу.

Как снимают «Мандалорца»: технология Stagecraft — возможное будущее кино- и и телеиндустрии.