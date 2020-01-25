Аль Пачино и Логан Лерман рассказывают о сериале «Охотники»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Даже тут без сравнений с супергероями не обошлось. Стриминговый сервис Amazon опубликовал ролик, где актёры и авторы рассказывают о создании сериала «Охотники», в основу которого легли реальные события. Первый сезон криминальной драмеди от продюсера Джордана Пила («Сумеречная зона») выйдет на цифровой платформе 21 февраля.

В центре истории — пёстрая команда необычных охотников из Нью-Йорка. Её участники разоблачают и уничтожают высокопоставленных нацистов, перебравшихся после Второй мировой войны в США, где они планируют построить Четвёртый рейх.

В сериале снимаются Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Шоураннерами проекта выступают Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист Дэвид Вейл.