 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Роберт Арамайо из «Игры престолов» заменил Уилла Поултера в сериале по «Властелину колец» Анимационное фэнтези Castlevania вернётся на экраны в этом году Райан Джонсон снимет сиквел детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом «Ведьмак» отобрал у «Мандалорца» звание самого популярного сериала Боб Айгер заявил, что Disney только приступает к «Звёздным войнам»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Аль Пачино и Логан Лерман рассказывают о сериале «Охотники»

Даже тут без сравнений с супергероями не обошлось. Стриминговый сервис Amazon опубликовал ролик, где актёры и авторы рассказывают о создании сериала «Охотники», в основу которого легли реальные события. Первый сезон криминальной драмеди от продюсера Джордана Пила («Сумеречная зона») выйдет на цифровой платформе 21 февраля.

В центре истории — пёстрая команда необычных охотников из Нью-Йорка. Её участники разоблачают и уничтожают высокопоставленных нацистов, перебравшихся после Второй мировой войны в США, где они планируют построить Четвёртый рейх.

В сериале снимаются Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Шоураннерами проекта выступают Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист Дэвид Вейл.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Охотники
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Игры The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Кино «Охота» — трейлер экшен-триллера от Дэймона Линделофа и студии Blumhouse
 
Кино «Охота» — тизер и постер экшен-триллера от студии Blumhouse и Дэймона Линделофа

Тоже интересно

 
Кино «Джон Уик 3» — первый трейлер фильма
 
«Игра престолов» — трейлер седьмого сезона
 
Кино «Рокетмен» получит рейтинг R из-за откровенных сексуальных сцен
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 356: BadComedian, «Годзилла 2» и «Чернобыль»
 
Кино Disney доверит женщинам 40% своих фильмов
 
Кино «Веном» — экшен-отрывок, в котором происходит нечто зрелищное
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в январе

27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
31 ПтЕВА (аудио)
31 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в феврале

1 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 389: Плохие парни навсегда, Паразиты, Дело Ричарда Джуэлла
 
8ЕВА – 356: Полит-подкаст
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Телеовощи – 323: Драматическое порно
 
5Ноль кадров в секунду – 300: Третий юбилей
 
 
14Подкаст на колёсах – 122: «Плохие парни навсегда»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 299: Тогда заживём
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 388: «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», «Холоп» и кролики
 
31ЕВА – 355: Гомоэротичный подтекст и старухи-проститутки
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru