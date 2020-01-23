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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Джоди Уиттакер вернётся к главной роли в 13-м сезоне «Доктора Кто»

Невзирая на то что в последнее время культовый фантастический франчайз «Доктор Кто» чувствует себя не слишком уверенно на телеэкранах (рейтинги не впечатляют, да и в соцсетях проект обсуждают без прежней энергичности), канал BBC в ближайшее время не собирается вносить в проект никаких серьёзных изменений.

Это утверждение верно как минимум в отношении главной героини. Исполнительница роли 13-го Доктора Джоди Уиттакер недавно сообщила порталу EW, что уже точно вернётся в сериал в следующем сезоне.

Да, я буду сниматься в следующем сезоне. Возможно, это эксклюзивная информация, которую я не должна выдавать, но мне кажется бесполезным отнекиваться, потому что это было бы большой ложью. Я просто обожаю сериал. Однажды мне придётся передать эстафету кому-то другому, но не сейчас. Я крепко держусь за роль!

 
Джоди Уиттакер, пока никуда не собирается

Судя по всему, Крис Чибнелл также оставляет за собой пост шоураннера сериала о приключениях Повелителя Времени и её спутников. Производством по-прежнему руководит BBC Studios.

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Доктор Кто
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