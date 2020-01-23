«Игра престолов» должна была завершиться полнометражной трилогией

Скомканная концовка «Игры престолов», равно как и весь её финальный сезон, по понятным причинам оставила фанатов тихо плакать у экранов в негодовании. И вот теперь, благодаря Джорджу Мартину выясняется, что всего этого недоразумения и вовсе не должно было случиться — изначально шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс планировали завершить эпическую сагу соответствующе, полнометражной трилогией на больших экранах:

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс хотели завершить сагу тремя крупными фильмами. «Игра престолов» должна была завершиться в кинотеатрах. Это всерьёз обсуждалось четыре-пять лет назад. Но HBO этого не захотел. Руководство сказало: «Мы продюсируем сериал, а не занимаемся кинобизнесом». И если бы HBO снял фильм, как он сделал по «Дедвуду», его бы показали только на телеканале, а не на большом экране. В тот момент всё изменилось.

Разумеется, нельзя быть уверенными, что получилось бы лучше, но, как минимум, у зрителей появилась бы возможность коллективно освистать масштабное творение мастеров.