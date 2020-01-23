Сет Роген вместе с режиссёром «Шазама!» экранизируют комикс «Агент Страха» для Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Ответственные за безбашенного «Человека будущего» Сет Роген и Мэттью Толмак объединились с Дэвидом Ф. Сандбергом («Шазам!») для экранизации комикса Рика Ремендера «Агент Страха», задуманной Толмаком ещё десять лет назад. В жёсткой борьбе сериал заполучил себе Amazon, обойдя таких конкурентов, как Peacock, HBO Max и TNT.

В центре сюжета окажется Хит Хьюстон, последний Агент Страха, техасец и большой ценитель виски. Сражается ли он с космическими бедствиями, отправляется назад во времени, чтобы остановить вторжение инопланетян или пытается вернуть свою бывшую жену — он готов на всё, чтобы восстановить справедливость. Создатели обещают межгалактических захватчиков, путешествия во времени и клонов клонов клонов. Заинтриговали.

Сценарий пилотного эпизода напишет Маттсон Томлин («Бэтмен»). Сандберг срежиссирует сериал и выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Рогеном, Толмаком, Эваном Голдбергом, Джеймсом Уивером и Дэвидом Манперлом.

О дате премьеры пока ничего не известно, но ждать придётся с нетерпением.