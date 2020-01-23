Второй сезон мистического триллера «Локки и ключ» уже в работе

Потоковый сервис Netflix только готовится к премьере мистического триллера «Локки и ключ» (премьера состоится 7 февраля) и ещё не делал никаких заявлений о продолжении, однако, как выяснилось, сценарная команда сериала уже работает над вторым сезоном.

Шоураннер проекта Карлтон Кьюз в недавней беседе с порталом GameSpot сообщил, что авторы не стали дожидаться официальной отмашки и уже приступили к написанию продолжения.

Экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса повествует об овдовевшей Нине Локк, вместе с детьми перебравшейся в фамильное поместье, где собирается начать жизнь заново. Семья пытается пережить недавнюю страшную трагедию, но на передышку можно и не рассчитывать — в семейном гнезде Дом Ключей, хранящем в своих стенах магические ключи, пробуждается древнее чудовище.

В 10-серийном первом сезоне снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд. Вторым шоураннером сериала выступает Мередит Аверилл.