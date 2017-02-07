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«ACCA: Надзорный департамент 13-и районов» — 04

Дарья Баракина написала для «КГ-Портала» обзор четвёртой серии аниме «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов» (ACCA 13-Ku Kansatsu-Ka). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

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Темы
 
Эпизодники ACCA: Надзорный департамент 13-и районов (ACCA 13-Ku Kansatsu-Ka)

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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