Дарья Баракина написала для «КГ-Портала» обзор четвёртой серии аниме «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов» (ACCA 13-Ku Kansatsu-Ka). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Дарья Баракина написала для «КГ-Портала» обзор четвёртой серии аниме «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов» (ACCA 13-Ku Kansatsu-Ka). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.
Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!