№ Фильм Сборы в рублях ± Кинотеатры

Среднее Всего

1 Притяжение

407 829 316 1334

305 719 ₽ 407 829 316

2

↓1 Три икса: Мировое господство

XXX: The Return of Xander Cage XXX: The Return of Xander Cage 104 823 400 −67,1% 1369

76 569 ₽ 503 629 948

3 Балерина

Ballerina Ballerina 82 743 345 1236

66 944 ₽ 82 743 345

4 Ла-Ла Ленд

La La Land La La Land 42 393 123 −26,9% 414

102 399 ₽ 234 876 497

5

↓3 Невеста

36 920 000 −64,0% 1048

35 229 ₽ 160 588 252

6

↓3 Почему он?

Why Him? Why Him? 31 811 236 −54,1% 540

58 910 ₽ 291 432 877

7

↓2 Викинг

21 175 568 −49,3% 440

48 126 ₽ 1 517 004 637

8 Семейное ограбление

20 677 582 602

34 348 ₽ 20 677 582

9 2+1

Two is a Family Two is a Family 12 042 310 −34,7% 327

36 827 ₽ 74 932 400

10 Рай

Paradise Paradise 11 479 336 −35,1% 206

55 725 ₽ 34 760 830

Успех фильма «Притяжение» — а это действительно натуральный и без примесей успех — крайне подозрителен. Не иначе как режиссёр Фёдор Бондарчук занёс кинотеатрам — для симуляции более чем приличных сборов!

Да и начиналось всё неплохо: «Притяжение» заработало 44 млн в четверг, и все предсказывали сборы за первые выходные в районе 300 млн. «Да, — говорили аналитики, — если зрители активизируются, то кассовые показатели могут превысить ожидания». Но похоже, такого оживления аудитории никто не ожидал. И «Притяжение» собрало 407,8 млн за первые четыре дня.

Самым удачным днём для научно-фантастической ленты Бондарчука стала традиционная суббота, когда сборы выросли на 149% — до 158,1 млн. Обычно подобные рывки происходят на праздниках либо у фильмов с высоким градусом ожиданий или (страшно сказать) хорошим «сарафаном». Напомним, что в четверг ничто не говорило о больших надеждах — следовательно, необходимо принять горькую правду: «Притяжение» действительно нравится зрителям.

Такой удачный старт заслужил пятое место за всю историю проката отечественных картин:

К слову, по данным на понедельник, в копилке «Притяжения» звенит уже порядка 440 миллионов рублей, и очевидно, что кино сможет побороться за итоговый миллиард. Теперь, когда все знают, что это скорее подростковая романтическая драма, можно провести параллели с успешными западными аналогами. В первый же уик-энд «Притяжение» показало цифры хорошо раскрученного франчайза — такого, как «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (481 млн) и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (433 млн). Всякие «5-е волны», «Бегущие в лабиринте» и «Дивергенты» даже рядом не стояли. Разумеется, будет интересно посмотреть, насколько сильно упадут кассовые сборы «Притяжения» через неделю.

«Три икса: Мировое господство» не выдержало натиска и сползло на второе место, заработав 104,8 млн. Удивительно, что кино не обвалилось сильнее, чем на 67,1%. Мультфильм «Балерина» явно воспользовался отсутствием хоть какой-нибудь анимационной конкуренции. Уровень падения отечественного ужастика «Невеста» явно демонстрирует отсутствие хорошей молвы и приличной выносливости, хотя уже собранных 160,5 млн должно быть достаточно.