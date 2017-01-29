А шьямалановский поворот всё не заканчивается — триллер «Сплит» твёрдо намерен остаться на вершине американского бокс-офиса. Страшно сказать, но в последний раз с фильмами режиссёра подобное случалось, когда вышло «Шестое чувство». Правда, кино с Брюсом Уиллисом — это вообще отдельный разговор, особенно по части падений сборов: на втором уик-энде падение составило 3,4%, ещё через неделю — 7%. Впрочем, «Сплит» тоже не сильно теряет в деньгах — плохие работы Шьямалана обычно падают намного больнее. На данный момент в кассе фильма (включая мировые сборы) — $ 65 млн. Эти три дня должны принести «Сплиту» в домашнем прокате ещё около $ 25 млн.

Семейная драма «Собачья жизнь» испытывает проблемы из-за бойкота со стороны организации «Люди за этичное обращение с животными» — создателей фильма подозревают в жестоком обращении с собаками, так что сборы вряд ли перевалят за $ 20 млн. А авторы всего лишь хотели снять кино про разные инкарнации одной псины!

Ну и самая интересная новинка — «Обитель зла: Последняя глава» — заработала в четверг $ 5,1 млн и может рассчитывать на $ 13 млн под конец выходных. Сразу скажем, предыдущая часть — «Обитель зла: Возмездие» — взяла за первый уик-энд $ 21,1 млн (и $ 42,3 млн за всё время проката в Северной Америке). До «Последней главы» все части серии старались зарабатывать в первые выходные больше $ 20 млн, и только самая первая «Обитель зла» собрала $ 17,7 млн. Так что это будет худший старт для франчайза.

Вот вам ещё порция забавной статистики: первые три фильма брали в Штатах от 30% до 40% мировой кассы, но уже с выходом «Обители зла 4: Жизни после смерти» доля упала до 20%. Короче говоря, этот рынок уже давно не в приоритете. Да и кому нужна Америка, если есть Япония! Там «Последняя глава» вышла в декабре прошлого года и уже подняла $ 34,3 млн. Тут нужно отметить, что бюджет заключительной части — смешные $ 40 млн. Дешевле был только первый фильм — на него потратили $ 33 млн.

Но мы не закончили с Японией, вот финальные сборы всех частей экранизации видеоигры:

Да, «Обитель зла 6» отобьётся без особых проблем.

Всё остальное достаточно очевидно. Разве что можете обратить особое внимание на провал фильма «Золото» с Мэттью Макконахи в главной роли.