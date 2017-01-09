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КИНО
 
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55

Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 203: Всеотец Бомжодин
Обновлено Вчера в 20:09

Вот и подоспели видеоверсия с текстовой расшифровкой:

 
 

Разумеется, кому не нужно видео — могут слушать аудио (в том числе и оригинальную запись подкаста без улучшений):

 
 
55 Обсудить
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Видео Лазер-шоу «Три дебила»
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10

«Тридцать три несчастья» — промо-ролики

Непревзойдённый актёр и лучший опекун на свете граф Олаф всего за полминуты доказал, что достоин «Золотого глобуса» сразу в пяти номинациях.

Премьера сериала «Тридцать три несчастья» по романам Лемони Сникета состоится уже на этой неделе — 13 января.

 
 

А в этом ролике сам автор в лице Патрика Уорбертона знакомит нас с масштабами катастрофы.

 
 
10 Обсудить
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Видео Тридцать три несчастья
 2 января«Тридцать три несчастья» — кадры 6 декабря 2016 года«Тридцать три несчастья» — второй трейлер 17 ноября 2016 года«Тридцать три несчастья» — трейлер и постер 3 ноября 2016 года«Тридцать три несчастья» — второй тизер 4 октября 2016 года«Тридцать три несчастья» — тизер
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6

«Диета Санта-Клариты» — промо-ролик

Дрю Бэрримор утверждает, что не сыскать диеты полезнее, чем поедание сырого мяса. Подробнее она расскажет об этом 3 февраля — именно тогда на Netflix состоится премьера многосерийной чёрной комедии «Диета Санта-Клариты».

Это история о Джоэле (Тимоти Олифант) и Шейле (Дрю Бэрримор) — супругах и коллегах, работающих в агентстве недвижимости. Их размеренная и скучная жизнь в городке Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса резко меняется, когда Шейла переживает драматическую и невероятную метаморфозу, а именно умирает и возвращается к жизни.

Главным сценаристом проекта выступает Виктор Фреско («Меня зовут Эрл»), а среди режиссёров замечен Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

 
 

Муж Шейлы тоже полон энтузиазма и рад переменам:

 
 
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Видео Диета Санта-Клариты
 19 марта 2016 годаNetflix снимет комедию о браке Дрю Бэрримор и Тимоти Олифанта 18 декабря 2016 годаКрис Лоуэлл и Алекс Рич сыграют в комедии про женский рестлинг от Netflix 15 декабря 2016 года«Затерянные в космосе» от Netflix нашли своего Дона Уэста
КИНО
 
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16

«Спасатели Малибу» — трейлер
 
 
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Видео Спасатели Малибу
КИНО
ИГРЫ
 
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53

Подкаст на колёсах. «Кредо убийцы»

Всеяредакция, разумеется, не смогла оставить без собственного отзыва кино «Кредо убийцы». Поэтому наши критики добросовестно сходили на него и даже записали «Подкаст на колёсах». Наслаждайтесь! В том числе и текстовой версией.

 
 
53 Обсудить
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Видео Подкаст на колёсах Кредо убийцы
КИНО
 
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19

Рецензия и отзывы на фильм «Ла-Ла Ленд»

Юлия Лялина написала для «КГ-Портала» рецензию на абсолютного победителя «Золотого глобуса 2017» — фильм «Ла-Ла Ленд». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Ла-Ла Ленд»
19 Обсудить
Темы
 
Рецензии Ла-Ла Ленд
 9 января«Золотой глобус 2017» — победители
КИНО
 
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63

«Золотой глобус 2017» — победители
Обновлено Вчера в 07:10

Вот и прошла 74-я церемония награждения премии «Золотой глобус» (в народе — просто «Золотой глобус 2017»). Мы следили за ней в прямом эфире и оперативно добавляли лауреатов — всё ради вашего удобства. Вёл церемонию популярный ведущий и даже немного актёр Джимми Фэллон — не самый плохой вариант, хотя никаких юмористических откровений мы от него не дождались.

Абсолютным победителем «Золотого глобуса 2017» можно смело считать фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», который отхватил сразу семь наград, в том числе и за «Лучший комедийный или музыкальный фильм». Это, кстати, абсолютный рекорд — ни одна картина раньше не собирала такой урожай. Прежними рекордсменами были фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» (1975 год) и «Полуночный экспресс» (1978 год) с шестью наградами. Гей-драме «Лунный свет» достался всего один «Глобус», зато не абы какой, а за «Лучший драматический фильм». Кто бы сомневался.

Среди телевизионных проектов лидером оказался «Ночной администратор» (три награды), а ему в спину дышали «Атланта», «Корона» и «Американская история преступлений» (по две награды). Оные, кстати, и победили в главных номинациях — за комедийный или музыкальный сериал, драматический сериал и мини-сериал соответственно.

Всех номинантов «Золотого глобуса» можно посмотреть вот здесь (кино) и здесь (сериалы). К слову, в прошлом году наибольшее количество наград (три штуки) отхватил «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, а среди сериалов победу разделили «Мистер Робот» и «Моцарт в джунглях» (по две награды на брата).

Что ж, а теперь пора знакомиться с лауреатами во всех номинациях!

Все победители «Золотого глобуса 2017»
63 Обсудить
Темы
 
Ла-Ла Ленд Лунный свет Атланта Корона Американская история преступлений Ночной администратор
 15 декабря 2016 годаНоминанты на премию «Золотой глобус 2017»: Кино 14 декабря 2016 годаНоминанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы 11 января 2016 годаПобедители: «Золотой глобус 2016»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
8

Второй сезон сериала «Константин» будет анимационным

На волне массовых продлений, организованных каналом The CW, пришла благая весть о возрождении сериала «Константин». Второй сезон, правда, сделают анимационным и будут транслировать на канале CW Seed. В него войдут пять-шесть десятиминутных эпизодов, а главный герой заговорит голосом Мэтта Райана.

Первый сезон телеэкранизации знаменитого комикса об экзорцисте и заядлом курильщике Джоне Константине (Райан) стартовал в октябре 2014 года на канале NBC и завершился в феврале с выходом тринадцатого эпизода. Низкорейтинговый проект закрыли, но это не помешало персонажу спустя несколько месяцев появиться в пятой серии четвёртого сезона «Стрелы» на The CW. С тех пор у поклонников теплилась надежда на возрождение проекта, и в какой-то мере она оправдалась — второй сезон сериала «Константин», пусть и в виде мультсериала, отвоевал себе право на существование.

Грег Берланти, без которого на The CW не обходится ни один проект по вселенной DC Comics, присмотрит за сериалом в качестве исполнительного продюсера вместе с Дэвидом С. Гойером и Сарой Шехтер. Производство курируют Warner Bros. и DC Entertainment. Точной даты выхода «Константина» ещё нет, но известно, что анимационное продолжение стартует в сериальном сезоне 2017–2018.

8 Обсудить
 9 январяThe CW объявил о продлении семи своих сериалов  6 январяВедьмы из «Зачарованных» готовы творить добро на The CW 23 декабря 2016 года«Ривердэйл» — второй трейлер
КИНО
 
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64

«Золотая малина 2017» — полный шорт-лист

Вот и самый полезный довесок к «Оскару» — премия «Золотая малина». Церемония награждения пройдёт 26 февраля 2017 года, хотя все представленные ниже фильмы, разумеется, вышли в Северной Америке в прошлом году.

Сегодня был объявлен полный шорт-лист номинантов на эту не сильно почётную премию, причём главные претенденты на ягодное лукошко будут названы только 23 января. И что-то нам подсказывает, представители расширенной киновселенной DC обязательно поборются друг с другом в основных категориях! А вот фильмы от студии Marvel за 2016 год, кажется, так и не были номинированы на «Золотую малину». Опять Disney всё проплатил!

В прошлом году худшими фильмами были признаны «Фантастическая четвёрка» и «Пятьдесят оттенков серого»; эти же картины (и люди, их снимающие и в них играющие) победили во многих других номинациях.

Полный шорт-лист «Золотой малины 2017»
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КИНО
СЕРИАЛЫ
 
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32

Телеовощи. Выпуск 146: Звуковые опечатки
Обновлено Вчера в 00:29

Встречайте свежий выпуск «Телеовощей»! Вот видеоверсия:

 
 

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
32 Обсудить
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Видео Телеовощи
КИНО
 
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35

«Лига справедливости» — новый кадр

Пятеро смелых на новом кадре из фильма «Лига справедливости». В центр снимка почему-то поставили Киборга, будто его дизайн должен внушать шок и трепет.

Жертва Супермена возвращает Бэтмену веру в людские массы, и Брюс вместе с Дианой приступает к формированию сборной супергероев, чтобы защитить человечество от страшнейшей угрозы. Бэтс и Чудо-женщина быстро собирают команду металюдей; но несмотря на внушительный коллектив могучих персонажей, возможно, уже слишком поздно и катастрофа планетарных масштабов неизбежна.

В фильме играют (и некоторые даже красуются на кадре) Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кавилл (Супермен), Эми Адамс (Лоис Лейн), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен), Эзра Миллер (Флэш), Рэй Фишер (Киборг), Уиллем Дефо (Нуйдис Валко), Джесси Айзенберг (Лекс Лютор), Джереми Айронс (Альфред Пенниворт), Дайан Лэйн (Марта!), Конни Нильсен (королева Ипполита), Дж.К. Симмонс (комиссар Гордон).

«Лига справедливости» выходит 10 ноября.

Кадры из фильма «Лига справедливости»
35 Обсудить
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Галерея Лига справедливости
 23 декабря 2016 годаПолный список актёров из фильма «Лига справедливости» 10 декабря 2016 годаЗак Снайдер уступает место Бену Аффлеку и уходит снимать другой фильм 5 ноября 2016 годаКиаран Хайндс сыграет главного злодея в фильме «Лига справедливости» 7 октября 2016 года«Лига справедливости» — ролик о создании
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
17

The CW объявил о продлении семи своих сериалов

Канал The CW натурально страшен в своей щедрости — он одним махом продлил едва ли не весь список художественных сериалов осеннего расписания, а их там без малого семь штук! Четыре из них — экранизации комиксов вселенной DC.

Продления удостоились «Стрела» (шестой сезон), «Флэш» (четвёртый сезон), «Легенды завтрашнего дня» (третий сезон), «Супергёрл» (третий сезон), «Чокнутая бывшая» (третий сезон), «Девственница Джейн» (четвёртый сезон) и «Сверхъестественное» (тринадцатый сезон).

Глава канала The CW Марк Педовиц так прокомментировал широкий жест телевизионного руководства:

На протяжении последних нескольких лет The CW создал целую когорту проверенных, успешных проектов — от линейки супергероев DC до одобренных критиками комедий и научно-фантастических драм. Ранние продления этих сериалов позволят нашим продюсерам начать планирование новых сезонов и предоставят нам крепкий фундамент для формирования нового телесезона с круглогодичным выходом оригинальных художественных сериалов.

Туманным остаётся будущее новичков этого сезона — «Завтра не наступит» и «Радиоволны». Оба отличились тем, что стали первыми за одиннадцать лет сериалами на канале, не получившими заказ на съёмки полного первого сезона. Официального вердикта придётся ждать до мая. Теоретически повысить шансы на выживание проектов может интерес подписчиков потокового сервиса Netflix, где они в ближайшее время станут доступны для просмотра.

Вдобавок в мае будет решена судьба проектов межсезонья: «Я — зомби», «Сотни», «Первородных» и новичка «Ривердэйла». А вот для «Дневников вампира» (восьмой сезон) и «Царства» (четвёртый сезон) этот год станет последним.

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Стрела Флэш Легенды завтрашнего дня Супергёрл Чокнутая бывшая Девственница Джейн Сверхъестественное
 8 декабря 2016 годаЧетвёртый сезон «Царства» стал для сериала финальным 6 январяВедьмы из «Зачарованных» готовы творить добро на The CW 23 декабря 2016 года«Ривердэйл» — второй трейлер 15 декабря 2016 года«Сотня» — трейлер четвёртого сезона 10 декабря 2016 годаThe CW и Йен Сомерхолдер готовят фантастическую драму о пересадке сознания 17 ноября 2016 годаThe CW экранизирует комикс «Доктор Мираж»
КИНО
 
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16

«Кунг-фу йога» — трейлер нового фильма с Джеки Чаном

Знакомьтесь, это «Кунг-фу йога»новый фильм с Джеки Чаном, где в качестве напарницы выступает известная болливудская актриса Диша Патани. Чану не впервой играть в паре с красивой индийской девушкой — режиссёр «Кунг-фу йоги» Стэнли Тун снял не только «Разборку в Бронксе», но и «Миф» с секс-символом Маликой Шерават.

Картина создавалась усилиями как китайских, так и индийских кинематографистов, поэтому изобилует популярными актёрами из обеих стран. Мировая премьера «Кунг-фу йоги» назначена на 26 января.

А кому не хватит англоязычного ролика — можете сходить на страницу трейлеров фильма и посмотреть, как Джеки Чан говорит по-китайски и на хинди (ну ладно, ладно, это не он, а дублёр, но всё же).

 
 
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Видео Кунг-фу йога
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15

«Красавица и Чудовище» — постер

Красивый ансамблевый постер приютил всех главных героев сказки. В российский прокат «Красавица и Чудовище» выходит 16 марта.

Постеры фильма «Красавица и Чудовище»
15 Обсудить
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Постеры Галерея Красавица и Чудовище
 14 ноября 2016 года«Красавица и чудовище» — трейлер 27 августа 2016 года«Красавица и чудовище» — кадр 23 мая 2016 годаТизер фильма «Красавица и чудовище»
КИНО
 
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19

Сборы фильмов в США за 6–8 января
Полная таблица

«Изгой-один» сумел совершенно неполиткорректно в пятый раз занять первое место в североамериканском прокате. После новой инъекции в размере $ 22 млн за эти выходные его домашняя касса разрослась до $ 477,3 млн. Мы уже писали, но вновь повторим — это второй результат 2016 года в Северной Америке, его опережает только мультик «В поисках Дори» с $ 486 млн.

Международный прокат подогнал ещё $ 56,6 млн ($ 32,75 млн перебросили через стену из Китая). Теперь «неамериканские» сборы фильма равняются $ 437,1 млн. В очередной раз нехитрое сложение дарит нам полную картину общей кассы — $ 914,4 млн. «Изгой-один» обошёл «Бэтмена против Супермена» ($ 873 млн) и «Тайную жизнь домашних животных» ($ 876 млн), чтобы стать пятым по сборам в глобальном смысле. Заявленный бюджет «Изгоя-один» — $ 200 млн.

А больше ничего интересного не происходило.

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Бокс-офис
СЕРИАЛЫ
 
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5

Новые сериалы 9–15 января

За премьеры на следующей неделе отвечают потоковые сервисы Netflix и Amazon: именно они представят для просмотра в режиме binge-watch первые сезоны сериалов «Тридцать три несчастья» и «Хитрый Пит». На кабельном канале USA Network стартует второй сезон «Колонии», а на Showtime возвращается драма «Родина».

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Превью
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Новости аниме — лучшее за неделю
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Новости кино — лучшее за неделю
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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Удача Дрейка принесла экранизации игры готовый сценарий

Экранизация видеоигры «Неизведанное: Удача Дрейка» за короткий период времени (не считая годов в производственном инферно) совершила мощный рывок — до уровня готового сценария. Джо Карнахан (режиссёр «Плохих парней навсегда») сделал своё дело:

Задание выполнено. Теперь начинается настоящая работа. Если в Голливуде сейчас найдётся более монструозный и клёвый сценарий экшен-фильма, то я хочу его прочитать, потому что у нас получился натуральный зверь.

Ранее студия Sony Pictures наняла для постановки «Удачи Дрейка» режиссёра Шона Леви («Живая сталь», «Ночь в музее»).

«Неизведанное: Удача Дрейка» — первая часть серии, вышедшая на PlayStation 3 в 2007 году. Её сюжет рассказывает о похождениях потомка сэра Фрэнсиса Дрейка — охотника за сокровищами Нейта Дрейка. Последний верит, что нашёл точные координаты потерянного города из золота в Южной Америке — Эльдорадо. Поиски богатств становятся несколько сложнее, когда появляются конкуренты, а хранителями сокровищ оказываются мутировавшие потомки немцев-нацистов и испанцев.

Серия компьютерных игр продолжалась до четвёртой части — «Uncharted 4: Путь вора». Недавно было анонсировано дополнение Uncharted: The Lost Legacy.

15 Обсудить
 10 ноября 2016 годаРежиссёру Шону Леви уже присоветовали всех похожих актёров на роль Дрейка 2 ноября 2016 годаСценарист Джо Карнахан верит в успешную судьбу фильма «Uncharted: Удача Дрейка» 26 октября 2016 годаШон Леви срежиссирует экранизацию «Uncharted: Удача Дрейка»
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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