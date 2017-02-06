Со сборами за четверг сложилась интересная ситуация: фильмы, занимающие первые две строчки, собрали идентичные суммы, поэтому «Звонки» оказались впереди чисто по алфавиту. Почему-то любит наш зритель устраивать организованные походы на ужастики в четверг. Видимо, многие соскучились по раскоряченной на плакатах Самаре Морган, да и франчайз до сих пор помнят (увы, этим не смогли воспользоваться «Проклятые. Противостояние»).
«Звонки» собрали в четверг 24,7 млн, что может принести до 120 млн за первые выходные. В общем и целом, кино выступает на хорошем уровне раскрученных студийных пугалок — таких как «Заклятие 2» (113,6 млн за стартовый уик-энд) и «И гаснет свет...» (107 млн).
«Притяжение» по сравнению с прошлым четвергом потеряло всего 45,4% — не большое падение для блокбастера. Впрочем, неделю назад фильм начинал с просто хороших показателей, и мало кто ждал сильного роста сборов на выходных. Для сравнения: кассовый рекордсмен «Сталинград» на второй неделе проката потерял 28,2%. Сейчас у «Притяжения» уже больше полумиллиарда; упомянутый «Сталинград» за те же 8 дней собрал 761 млн.
«Космос между нами» стартовал с четвёртого места с 3,8 млн и точно может рассчитывать на 20 млн к концу выходных. Когда исполнитель главной роли Эйса Баттерфилд выступал у нас в прокате с «Игрой Эндера», там дела обстояли получше: научно-фантастический экшен собрал за премьерный уик-энд 36,3 млн.
«Голос монстра» откровенно сплоховал и в день выхода заработал 2,2 млн. Несомненно, его корневая семейная аудитория разгонится к субботе, но от таких ударов в самом начале оправиться будет очень сложно. Если прокатчик всерьёз планировал заработать много (на это намекает хорошая роспись), то ему можно только посочувствовать.