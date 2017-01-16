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TV Land дал добро на съёмки первого сезона «Смертельного влечения» Splatoon вернётся летом Презентация Nintendo Switch — запись, текстовые комментарии и подкаст Рецензия и отзывы на фильм «Кредо убийцы» Премьеры фильмов 12 января 2017 года: «Закон ночи», «Ла-Ла Ленд»

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СЕРИАЛЫ
 
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119

«Шерлок» — обсуждение четвёртого сезона
Обновлено Сегодня в 17:45

Итак, четвёртый сезон «Шерлока» уже вовсю идёт, а значит, можно заняться обсуждением сериала, не дожидаясь свежих «Телеовощей». Первые две серии вы уже наверняка обсудили, пришло время третьей. Свои отзывы на «Шерлока» можете оставлять в комментариях; а кто ещё не видел эпизод, лучше туда не суйтесь — нахватаетесь спойлеров.

119 Обсудить
Темы
 
Обсуждение Шерлок
КИНО
 
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8

Кадры из фильма «Логан»

Кадры трёх главных персонажей:

3
Кадры из фильма «Логан»
8 Обсудить
Темы
 
Галерея Логан
СЕРИАЛЫ
 
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15

«В пустыне смерти» — трейлер второго сезона

«В пустыне смерти» настолько боевик, что даже Ник Фрост здесь нунчаками размахивает. Сериал вернётся в эфир 19 марта:

 
 
15 Обсудить
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Видео В пустыне смерти
 14 ноября 2016 года«В пустыне смерти» — анонс второго сезона 20 августа 2016 годаНик Фрост в пустыне смерти 9 марта 2016 годаAMC продлил «В пустыне смерти»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
5

Дакота Фаннинг снимется в «Алиенисте» на канале TNT

Дакота Фаннинг («Преисподняя») записалась в актёрский состав психологического триллера «Алиенист», где сыграет главную женскую роль.

Сериал по одноимённому роману-бестселлеру Калеба Карра рассказывает о Нью-Йорке 1896 года. Полиция сбилась с ног в поисках неуловимого серийного убийцы из городских трущоб, где то и дело находят обезображенные трупы мальчиков. Комиссар полиции Теодор Рузвельт привлекает к расследованию криминального психолога-алиениста Ласло Крайцлера (Даниэль Брюль) и его хорошего приятеля — газетного репортёра Джона Мура (Люк Эванс). Фаннинг сыграет Сару Говард — молодую секретаршу из полицейского участка Рузвельта, мечтающую стать первой женщиной-детективом в Нью-Йорке.

Режиссирует сериал Якоб Вербрюгген («Карточный домик») по сценарию Кэри Фукунаги («Настоящий детектив»); оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Эриком Ротом, Хуссейном Амини, Стивом Голином и Розали Сведлин.

Производство занимаются Anonymous Content («Больница Никербокер»), Paramount TV и Turner’s Studio T. Съёмки начнутся через пару месяцев в Будапеште. Премьера состоится на кабельном канале TNT в этом году.

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Алиенист
 28 ноября 2016 годаДаниэль Брюль и Люк Эванс снимутся в «Алиенисте» на TNT 23 сентября 2016 годаЯкоб Вербрюгген сменил Кэри Фукунагу в «Алиенисте» Калеба Карра 15 апреля 2015 годаКэри Фукунага вновь снимает детектив
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
1

Первый сезон «Хорошего поведения» — только начало

Десятисерийный первый сезон «Хорошего поведения» едва закончился, а кабельный канал TNT уже заказал съёмки его продолжения — второй сезон криминальной драмы стартует этой осенью.

Рейтинги первого сезона «Хорошего поведения» были в целом скромными, однако демонстрировали значительный прирост за счёт отложенных просмотров. Свою лепту в продление внёс и планомерный рост показателей в ключевой возрастной категории «18–49 лет» — рейтинговая отметка финальной серии оказалась выше результата пилота на 40%. В среднем каждый эпизод собирал у телеэкранов 4,4 млн человек на всех цифровых платформах.

Сериал, основанный на серии романов Блейка Крауча, рассказывает о профессиональной воровке и мошеннице Летти Рэйнес (Мишель Докери), которая недавно освободилась из тюрьмы, но и не подумала завязать со своей «специализацией». Однажды ей случается подслушать о готовящемся покушении на какую-то несчастную женщину, и Летти собирается расстроить планы убийцы. Она знакомится с киллером Хавьером (Хуан Диего Ботто) и очень скоро по вполне понятным причинам их отношения приобретают крайне опасный и запутанный характер.

Сценаристом и шоураннером проекта числится Чад Ходж («Сосны»), вдобавок он выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Краучем, Марти Адельштейном («Побег») и Бекки Клементс. Производственным процессом руководит Tomorrow Studios.

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Хорошее поведение
 14 декабря 2016 годаПилот «Когти» Рашиды Джонс прошёл отбор на TNT 22 ноября 2016 годаТелеверсия фильма про поезд «Сквозь снег» досталась каналу TNT 1 октября 2016 годаКристин Фросет сыграет вампира в пилоте сериала «Впусти меня»
КИНО
 
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15

Сборы фильмов в США за 13–15 января
Полная таблица

Чернокожие женщины добились своего: оказались на вершине американского проката. Вот что «Глобус» животворящий делает — фильм «Скрытые фигуры» заработал $ 54,8. Ещё одна «жертва» наградного сезона — мюзикл «Ла-Ла Ленд», сборы которого тупо возросли на 43 процента. Предыдущий фильм режиссёра Дэмьена Шазелла — «Одержимость» — смог довести свою финальную кассу только до $ 48,9 млн (при бюджете в $ 3,3 млн). У «Ла-Ла Ленда» сейчас в кармане $ 128 млн ($ 74 млн в домашнем прокате и $ 54 млн в международном).

«Изгой-один» обязательно соберёт в понедельник заветные $ 500 млн, и теперь уже он считается самым прибыльным релизом 2016 года, обогнав «В поисках Дори». Международные сборы дошли до $ 481 млн, так что один миллиард, считайте, дело решённое. Хотя в Китае фильм идёт довольно-таки посредственно — за прошедший уик-энд «Изгой-один» сумел собрать только $ 9,8 млн (и всего $ 53,4 млн).

Если вас интересует судьба «Кредо убийцы», то из американской десятки он выпал с $ 53 млн, что, впрочем, уже лучше финальных $ 47,4 млн «Варкрафта». Международные кассовые сборы заметно лучше — $ 132 млн. И премьеры на многих рынках ещё впереди — например, в Японии кино выйдет только в марте.

Из новинок нормально себя показал только ужастик «Байбаймэн», на который пошли зрители, забившие на «Золотой глобус». Хоррор с рейтингом PG-13 и бюджетом в $ 7,4 млн так напугал публику, что она оставила в кассах кинотеатров $ 13,4 млн. Хотя отзывы у фильма крайне нелестные и долгой жизни в прокате явно не будет.

«Монстр-траки» накатали на $ 10,5 млн и после проката наверняка зарегистрируются в «Убере», чтобы отбить затраты на съёмки. Показатели криминального триллера «Бессонная ночь» явно показывают, что актёр Джейми Фокс никак не тянет отдельное кино исключительно на себе. Спрос на этого товарища явно не соответствует предложению.

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Бокс-офис
КИНО
 
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21

«Обзоры Ильи Кролика» — фильмы «Закон ночи» и «Ла-Ла Ленд»

Илья Кролик могучим движением рук охватил сразу два фильма — «Закон ночи» и «Ла-Ла Ленд». Одна лента даже получила сразу десять из десяти, а в другой сплоховал некто по имени Бен А. Не гадайте, просто посмотрите обзор.

Не забывайте заходить на YouTube-канал Ильи, там много интересного.

 
 
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Видео Обзоры Ильи Кролика
СЕРИАЛЫ
 
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5

Новые сериалы 16–22 января

Середина января в сериальном мире пройдёт под знаком тишины. Среди премьер замечены лишь многосерийный боевик «Команда 6» от History Channel и британский триллер «Яблочный двор» от BBC One.

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Превью
КИНО
 
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26

«Защитники» — азиатские постеры

Великий и ужасный Сарик Андреасян поделился в своём «Фейсбуке» новыми постерами «Защитников», которые сделаны для азиатского проката. «Сквад оф совьет суперхирос», так-то!

Постеры фильма «Защитники» Постеры фильма «Защитники» Постеры фильма «Защитники» Постеры фильма «Защитники» Постеры фильма «Защитники»
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Галерея Защитники
АНИМЕ
 
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Новости аниме — лучшее за неделю
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Дайджест
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Новости сериалов — лучшее за неделю
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Дайджест
КИНО
ИГРЫ
 
Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:
36

«Защитники» Сарика добрались и до VR

Думали, только Ридли Скотту можно делать VR-приложения к своим фильмам? Наивные! Пора уже привыкнуть, что если Голливуду пришла в голову какая-то идея, то и у нас она обязательно объявится. Скорее всего, в обществе Сарика Андреасяна.

Сейчас в без малого десяти местах, раскиданных по Москве и Санкт-Петербургу, работают залы CinemaVR. Это далеко не первые VR-аттракционы в России, но у них есть одно важное отличие: большинство игр в CinemaVR (две из трёх) основаны на российских блокбастерах. Первая такая игра вдохновлялась фильмом «Викинг», но её, судя по информации на сайте, уже убрали из «проката». Теперь же все посетители CinemaVR смогут насладиться первой частью эпизодического экшена «Защитники VR», где им дадут поиграть за Арсуса и Ксению на локации «Заброшенный завод». А в феврале должна выйти вторая глава, в рамках которой игроки примерят на себя шкуры Хана и Лера в подземной лаборатории Куратова.

Стоимость билета — 350 рублей для одного человека и 650 для двоих. В списке фич указаны «уникальные способности каждого героя», «ближняя и дальняя атака героев», «красочные спецэффекты» и «прохождение для двух игроков».

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Защитники
 4 январяVR-путешествие в мир «Чужого: Завета» 11 января«Защитники» — третий трейлер
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Новости кино — лучшее за неделю
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Темы
 
Дайджест
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
19

Продюсер «Хитмэнов» хочет снять как бы «Гладиатора» от Тарантино

Продюсер Адриан Аскариа, чьи усилия обычно заканчиваются «Хитмэном» или «Хитмэном: Агентом 47», вместе с независимым продюсером Джулио Марантонио приобрёл сценарий фильма Slayer у новичка в этом бизнесе Джоэла Дорланда.

Сюжет рассказывает о простом рыбаке, у которого похищают жену и заодно вырезают всех жителей родной деревни. Видимо, протагонист очень любит свою вторую половину и хорошо относился к расчленённым соседям, потому что следующие 20 лет тратит на улучшение боевых качеств. Став самым умелым воином в округе, он готов выйти против врагов — четырёх демонических рыцарей.

Сценарий описывают как «Гладиатора» под редактурой Квентина Тарантино.

Продюсеры разрабатывают идею не только для будущего фильма, они ещё очень надеются пустить корни на других медийных платформах и вырастить плодоносный бренд. Сперва они выпустят графическую новеллу, потом начнут теребить финансистов и искать режиссёра.

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Темы
 
русское название
КИНО
 
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14

Сборы фильмов в США за пятницу, 13 января
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Бокс-офис
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
5

TV Land дал добро на съёмки первого сезона «Смертельного влечения»

Кабельный канал TV Land одобрил пилот и заказал съёмки первого 10-серийного сезона «Смертельного влечения» — телевизионного ребута одноимённой чёрной комедии 1988 года, получившей культовый статус.

Полнометражный оригинал, снятый Майклом Леманном по сценарию Дэниела Уотерса, рассказывает о юной Веронике (Вайнона Райдер) и её бойфренде Джейсоне (Кристиан Слэйтер), чьи поначалу безобидные намерения проучить школьных задавак оборачиваются настоящей расправой над ними. События сериальной версии, задуманной в виде антологии по примеру «Фарго», происходят в современной школе, где обитает своя троица злобных Хизер — темнокожая лесбиянка, толстуха и трансгендер.

Главные роли исполняют Джеймс Скалли (Джейсон Дин), Грэйс Виктория Кокс (Вероника Сойер), Мелани Филд (Хизер Чендлер), Брендан Скэннелл (Хизер Дюк) и Жасмин Мэтьюз (Хизер Макнамара).

Сценарист пилота Джейсон Микаллеф («Как по маслу») числится исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Пилотный эпизод срежиссировала Лесли Хэдланд («Любовь без обязательств», «Шоу Бланта»). Премьера состоится этой осенью.

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Смертельное влечение
 14 ноября 2016 годаСериальный ребут «Смертельного влечения» нашёл исполнителей главных ролей 14 декабря 2016 годаWGN America решил участь «Салема», TV Land расправился с «Самозванцем» 31 марта 2016 годаTV Land снимет комедию про чистилище
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ЕВА-198: Хватит уже говорить!
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
15

Дэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Долгожданная премьера сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» от Netflix едва успела состояться, а журналисты уже взяли в оборот автора литературного первоисточника Дэниела Хэндлера и Лемони Сникета в одном лице, желая знать, что будет дальше.

В интервью изданию EW автор не стал скрывать, чем нынче занят:

Сейчас я с головой зарылся во второй сезон. Работаем над ним в моей собственной столовой с командой сценаристов, которых я действительно полюбил, и очень надеемся получить добро на третий сезон. Учитывая, как быстро взрослеют и меняются юные актёры, стараемся работать как можно быстрее. Второй сезон будет десятисерийным и охватит пять следующих книг, включая «Кровожадный карнавал», а третий станет экранизацией четырёх оставшихся.

Пусть официального подтверждения о продлении от Netflix и не слышно, вовлечённому в проект на правах сценариста и исполнительного продюсера Хэндлеру нет причин не верить. По крайней мере, сценарная работа над продолжением уже идёт.

Серия романов, лежащая в основе экранизации, рассказывает о приключениях трёх сироток Бодлер — Вайолет (Малина Вайсман), Клауса (Луи Хайнс) и Солнышка (Пресли Смит), чьи родители погибли при трагических обстоятельствах. Опеку над детьми берёт на себя их дядюшка — граф Олаф (Нил Патрик Харрис), который на самом деле и не граф вовсе. Приютив у себя погорельцев, коварный мошенник надеется завладеть их наследством. Переживая череду откровенно опасных, жутких приключений, храбрые дети стремятся разгадать тайну страшного пожара, сгубившего их родителей. Рассказчиком истории — сериальным воплощением Лемони Сникета — стал Патрик Уорбертон.

Первый восьмисерийный сезон, охвативший четыре начальных книги, срежиссировал Барри Зонненфельд (трилогия «Люди в чёрном»), шоураннером стал Марк Хадис («Настоящая кровь»). Производство курируют Paramount Television и Netflix.

Вдобавок Хэндлер рассказал, почему столь неудачно сложилась судьба полюбившейся зрителям и критикам полнометражной экранизации, так и не переросшей в полноценный франчайз:

Для меня это тоже осталось загадкой. Время от времени мне звонили, я отправлялся в Лос-Анджелес, встречался со знакомыми по работе над фильмом и вовсе незнакомыми людьми, мы беседовали. Спустя какой-то срок мне поручили написать сценарий, все были настроены серьёзно. А потом я снова полетел в Лос-Анджелес, встретился с уже другими людьми, у которых были новые планы. Думаю, они всегда были заинтересованы в продолжении, но в процесс вовлеклись слишком уж много компаний и целая армия юристов. Пожалуй, главной проблемой оказался бюрократизм.

15 Обсудить
Темы
 
Лемони Сникет: 33 несчастья
 17 ноября 2016 года«Тридцать три несчастья» — трейлер и постер 6 декабря 2016 года«Тридцать три несчастья» — второй трейлер 9 января«Тридцать три несчастья» — промо-ролики 5 сентября 2015 годаЗонненфельд срежиссирует «33 несчастья» для Netflix 14 марта 2016 года«Тридцать три несчастья» для двух Патриков 27 января 2016 года«Тридцать три несчастья» обзавёлся детишками
КИНО
 
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20

Lucasfilm обещает не воссоздавать принцессу Лею Органу в будущих фильмах

Прошедшую неделю распирало от слухов о том, как студия Lucasfilm переговаривается с наследниками покойной Кэрри Фишер насчёт использования её цифрового образа в «Звёздных войнах: Эпизоде IX» (все свои сцены в «Эпизоде VIII» в роли принцессы-генерала Леи она успела доснять).

Видимо, товарищей из Lucasfilm так припекло, что было выпущено официальное заявление:

Обычно мы не реагируем на сплетни, распространяемые прессой или фанатами, но сегодняшний слух требует нашего внимания. Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов по цифровому воссозданию Кэрри Фишер в роли принцессы или генерала Леи Органы. Кэрри Фишер навсегда останется частью семьи Lucasfilm. Она была нашей принцессой и генералом. Но самое главное — она была нашим другом. Её уход до сих пор отзывается болью. Мы очень дорожим воспоминаниями и наследием принцессы Леи и всегда будем почитать её вклад в «Звёздные войны».

Разумеется, перед глазами есть пример «Изгоя-один», но там всё было сделано с разрешения Фишер и к её огромному довольству результатом.

В «Эпизоде VIII» под режиссурой Райана Джонсона партия Леи Органы заметно расширена, если сравнивать с «Пробуждением Силы». Как именно завершится арка легендарного персонажа, покамест не знает никто — скорее всего, в Lucasfilm тоже.

Восьмой эпизод выйдет 14 декабря.

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Звёздные войны: Эпизод VIII
СЕРИАЛЫ
 
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37

Телеовощи. Выпуск 147: Лестница Гринберга

Встречайте свежий выпуск «Телеовощей»! По сложившейся традиции раз в месяц видеоверсия оснащена веб-камерами:

 
 

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
37 Обсудить
Темы
 
Видео Телеовощи (видеоверсия)
Ранее на КГ:
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