№ Фильм Сборы (рубли) ± К-т Всего

1 Звонки

Rings Rings 24 700 000 1006 24 700 000

2 Притяжение

24 700 000 −45,4% 1182 511 000 000

3 Три икса: Мировое господство

XXX: The Return of Xander Cage XXX: The Return of Xander Cage 4 200 000 −69,3% 763 504 000 000

4 Космос между нами

The Space Between Us The Space Between Us 3 800 000 840 3 800 000

5 Ла-Ла Ленд

La La Land La La Land 3 400 000 −24,2% 317 236 700 000

6 Отпетые напарники

Skiptrace Skiptrace 3 033 870 650 3 033 870

7 Балерина

Ballerina Ballerina 2 530 665 −31,0% 1110 90 328 877

8 Голос монстра

A Monster Calls A Monster Calls 2 288 410 724 2 288 410

9 Почему он?

Why Him? Why Him? 1 783 965 −55,4% 257 273 268 986

10 Идеальные незнакомцы

Perfetti sconosciuti Perfetti sconosciuti 1 041 180 125 1 041 180

По сборам в четверг сложилась интересная ситуация — фильмы, занимающие первые две строчки, собрали идентичные суммы, поэтому «Звонки» оказались впереди чисто по алфавиту. Почему-то любит наш зритель устраивать организованные походы на ужастики в четверг. Видимо, многие соскучились по раскоряченной на плакатах Самаре Морган, да и франчайз до сих пор помнят (увы, этим не смогли воспользоваться «Проклятые. Противостояние»).

«Звонки» собрали в четверг 24,7 млн, что может принести до 120 млн за первые входные. В общем и целом, кино выступает на хорошем уровне раскрученных студийных пугалок — таких, как «Заклятие 2» (113,6 млн за стартовый уик-энд) и «И гаснет свет...» (107 млн).

По сравнению с прошлым четвергом «Притяжение» потеряло всего 45,4% — небольшое падение для блокбастера. Впрочем, неделю назад фильм начинал просто с хороших показателей, и мало кто ждал сильного роста сборов на выходных. Для сравнения: кассовый рекордсмен «Сталинград» на второй неделе проката потерял 28,2%. Сейчас у «Притяжения» уже больше полумиллиарда; упомянутый «Сталинград» за те же 8 дней собрал 761 млн.

«Космос между нами» стартовал с четвёртого места с 3,8 млн и точно может рассчитывать на 20 млн к концу выходных. Когда исполнитель главной роли Эйса Баттерфилд выступал у нас в прокате с «Игрой Эндера», там дела обстояли получше: научно-фантастический экшен собрал за премьерный уик-энд 36,3 млн.

«Голос монстра» откровенно сплоховал и в день выхода заработал 2,2 млн. Несомненно, его корневая семейная аудитория разгонится к субботе, но от таких ударов в самом начале оправиться будет очень сложно. Если прокатчик всерьёз планировал заработать много (на это намекает хорошая роспись), то ему можно только посочувствовать.