Вот и прошла 74-я церемония награждения премии «Золотой глобус» (в народе — просто «Золотой глобус 2017»). Мы следили за ней в прямом эфире и оперативно добавляли лауреатов — всё ради вашего удобства. Вёл церемонию популярный ведущий и даже немного актёр Джимми Фэллон — не самый плохой вариант, хотя никаких юмористических откровений мы от него не дождались.

Абсолютным победителем «Золотого глобуса 2017» можно смело считать фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», который отхватил сразу семь наград, в том числе и за «Лучший комедийный или музыкальный фильм». Это, кстати, абсолютный рекорд — ни одна картина раньше не собирала такой урожай. Прежними рекордсменами были фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» (1975 год) и «Полуночный экспресс» (1978 год) с шестью наградами. Гей-драме «Лунный свет» достался всего один «Глобус», зато не абы какой, а за «Лучший драматический фильм». Кто бы сомневался.

Среди телевизионных проектов лидером оказался «Ночной администратор» (три награды), а ему в спину дышали «Атланта», «Корона» и «Американская история преступлений» (по две награды). Оные, кстати, и победили в главных номинациях — за комедийный или музыкальный сериал, драматический сериал и мини-сериал соответственно.

Всех номинантов «Золотого глобуса» можно посмотреть вот здесь (кино) и здесь (сериалы). К слову, в прошлом году наибольшее количество наград (три штуки) отхватил «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, а среди сериалов победу разделили «Мистер Робот» и «Моцарт в джунглях» (по две награды на брата).

Что ж, а теперь пора знакомиться с лауреатами во всех номинациях!