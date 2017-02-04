 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на фильм «Викинг» Чад Стахелски и Дерек Кольстад подумывают о сериале про Джона Уика ЕВА-200: Алкаст Лучшие сцены из первого стрима по игре Mafia Стивен Моффат и Марк Гэтисс рассказали о пятом сезоне «Шерлока»

Новости

Все Кино Сериалы Игры Аниме • • •

Показ новостей на тему:

Всё
Все новости Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Галерея Сборы Превью
Кино
Все новости Рецензии Обсуждение Трейлеры Галерея Сборы Премьеры Спецматериалы
Сериалы
Все новости Рецензии Эпизодники Трейлеры Галерея Новые сериалы
Игры
Все новости Рецензии Трейлеры Галерея Новые игры
Аниме
Все новости Рецензии Эпизодники Трейлеры Галерея Продажи Новое аниме Лучшее аниме
 
Все новости Рецензии Обсуждение Трейлеры Галерея Сборы Премьеры Спецматериалы
10
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Сборы фильмов в России за четверг, 2 февраля
Обновлено Сегодня в 03:32

По сборам в четверг сложилась интересная ситуация — фильмы, занимающие первые две строчки, собрали идентичные суммы, поэтому «Звонки» оказались впереди чисто по алфавиту. Почему-то любит наш зритель устраивать организованные походы на ужастики в четверг. Видимо, многие соскучились по раскоряченной на плакатах Самаре Морган, да и франчайз до сих пор помнят (увы, этим не смогли воспользоваться «Проклятые. Противостояние»).

«Звонки» собрали в четверг 24,7 млн, что может принести до 120 млн за первые входные. В общем и целом, кино выступает на хорошем уровне раскрученных студийных пугалок — таких, как «Заклятие 2» (113,6 млн за стартовый уик-энд) и «И гаснет свет...» (107 млн).

По сравнению с прошлым четвергом «Притяжение» потеряло всего 45,4% — небольшое падение для блокбастера. Впрочем, неделю назад фильм начинал просто с хороших показателей, и мало кто ждал сильного роста сборов на выходных. Для сравнения: кассовый рекордсмен «Сталинград» на второй неделе проката потерял 28,2%. Сейчас у «Притяжения» уже больше полумиллиарда; упомянутый «Сталинград» за те же 8 дней собрал 761 млн.

«Космос между нами» стартовал с четвёртого места с 3,8 млн и точно может рассчитывать на 20 млн к концу выходных. Когда исполнитель главной роли Эйса Баттерфилд выступал у нас в прокате с «Игрой Эндера», там дела обстояли получше: научно-фантастический экшен собрал за премьерный уик-энд 36,3 млн.

«Голос монстра» откровенно сплоховал и в день выхода заработал 2,2 млн. Несомненно, его корневая семейная аудитория разгонится к субботе, но от таких ударов в самом начале оправиться будет очень сложно. Если прокатчик всерьёз планировал заработать много (на это намекает хорошая роспись), то ему можно только посочувствовать.

10 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис Звонки Притяжение Космос между нами Голос монстра
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

The CW отложил разработку пилотов «Зачарованных» и «Пропащих парней»

Телеканал The CW решил придержать ребут «Зачарованных» от Дженни Снайдер Урман и основанную на одноимённом фильме вампирскую драму «Пропащие ребята» от Роба Томаса до телесезона 2018–2019. И на то есть несколько уважительных причин.

Во-первых, канал уже одобрил съёмки шести пилотных эпизодов для сериального сезона 2017–2018 и не собирается превышать лимит, дабы не перегружать свой календарный график. Во-вторых, у «Зачарованных» пока не всё радужно со сценарием, а Урман, поглощённая работой над «Девственницей Джейн», не располагает временем для второго проекта. В следующем году она планирует снять себя часть обязанностей, связанных с «Джейн», и посвятит себя «Зачарованным».

События перезагрузки волшебной истории о трёх могущественных ведьмах развернутся в 1976 году и если и будут связаны с миром оригинала, то пока непонятно, каким образом. Сценаристами числятся Урман, Джессика О’Тул и Эми Рардин. Вдобавок трио выступает исполнительными продюсерами наряду с Беном Сильверманом и Брэдом Сиберлингом, который берётся режиссировать. Производство курирует CBS Television Studios.

Сериальная версия полнометражного комедийного ужастика «Пропащие ребята» задумывается как семисезонная антология, главными героями которой выступают вечно молодые вампиры. Сюжет охватывает временной период в семьдесят лет — по десять лет на сезон. События первого сезона развернутся в Сан-Франциско во время «Лета любви» — масштабного хиппи-фестиваля в 1967 году.

Сценаристом пилота и исполнительным продюсером проекта числится Роб Томас («Вероника Марс», «Я — зомби»). Производственный процесс на совести Warner Bros. Television и Gulfstream TV.

1 Обсудить
Темы
 
Пропащие ребята Зачарованные
 6 январяВедьмы из «Зачарованных» готовы творить добро на The CW 19 августа 2016 года«Пропащие ребята» станут сериалом на The CW 9 январяКанал The CW объявил о продлении семи своих сериалов  3 февраляThe CW заказал съёмки пилотов двух драмеди 28 января«Искатели» — новый пилот The CW от неутомимого Грега Берланти 17 ноября 2016 годаThe CW экранизирует комикс «Доктор Мираж»
12
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Очень странные дела» — первый кадр второго сезона

«Очень странные дела» поделились первым кадром второго сезона: ребята из Хоукинса — поклонники каноничных «Охотников за привидениями».

Кадры из сериала «Очень странные дела»
12 Обсудить
Темы
 
Галерея Очень странные дела
 8 ноября 2016 годаШон Эстин, Пол Райзер и Линнеа Бертельсен попали в «Очень странные дела» 15 октября 2016 годаПополнение в актёрском составе «Очень странных дел» 31 августа 2016 года2-й сезон «Очень странных дел» получил зелёный свет
16
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Беглецы» от Marvel обзавелись основным актёрским составом

Экранизация комикса Marvel «Беглецы» от потокового сервиса Hulu заполучила разом целую команду исполнителей главных ролей — все сплошь юные и незнакомые широкой зрительской аудитории.

История за авторством Брайана К. Вона и Адриана Альфоны повествует о разношёрстной компании подростков, которые терпеть друг друга не могут, но вынуждены держаться вместе, чтобы противостоять общему врагу — их собственных родителям-суперзлодеям.

Рэнзи Фелиз («Без обязательств») сыграет гика и любителя видеоигр Алекса Уайлдера. Лирике Окано («Любовники») досталась роль умной и независимой Нико Минору — воплощения подростковых страхов в наряде гота. Вирджиния Гарднер («Тайны и ложь») воплотит на экране Каролину Дин — красавицу, страдающую от необходимости соответствовать ожиданиям окружающих. Ариэла Барер («Новенькая») сыграет бунтарку с фиолетовыми волосами Гертруду Йоркс. Грегг Салкин («Жизнь в деталях») перевоплотится в Чейза Стейна — игрока в лакросс и покорителя девичьих сердец, который отлично разбирается в технике. И наконец, Аллегра Акоста сыграет бесхитростную и положительную Молли Эрнандес — младшую в компании.

Адаптацией первоисточника занимаются авторы «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Вдобавок они числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производственный процесс курируют Marvel Television и ABC Signature Studios.

16 Обсудить
Темы
 
Беглецы
 17 августа 2016 годаMarvel и Hulu превратят комикс Runaways в сериал 20 январяРоэль Рейн срежиссирует первый и второй эпизоды «Нелюдей» для показа в IMAX 14 январяСоздатели «Защитников» Marvel поделились деталями сюжета 23 сентября 2016 годаHulu экранизирует комикс Postal 8 сентября 2016 годаHulu взялся за эпическое фэнтези «Стеклянный трон»
24
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Трансформеры: Последний рыцарь» — телеролик с Суперкубка
 
 
24 Обсудить
Темы
 
Видео Трансформеры: Последний рыцарь
 
BluntmanAndChronicFan
Лучший комментарий
+28

До выхода трейлеров каждой новой части Трансформеров: -Нет, Бэй. Больше ты нас не наебешь!

После трейлера: -Хммм. А это выглядит интересно, неужто они учли ошибки предыдущих частей? Пожалуй схожу в кино.

После фильма: -Блять. Бэй, почему в трейлере я мог видеть экшен а в фильме каша? Что за тупые сайдкики. Ты больше нас не наебешь.
21
КИНО
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

«Логан: Росомаха» — хронометраж и более подробное описание сюжета

Стало известно, что фильм «Логан: Росомаха» (или «Росомаха: Логан» — мы уже запутались) займёт 135 минут вашего драгоценного времени.

И новое описание сюжета, потому что двух синопсисов мало:

В 2024 году популяция мутантов заметно снизилась и Люди Икс были распущены. Логан, чьи способности к регенерации потеряли былую силу, тихонько спивается и подрабатывает шофёром. Он ухаживает за больным Профессором Икс и прячет старика от внешнего мира. Однажды Логан получает заказ отвести девочку по имени Лора до канадской границы. Сперва он отказывается, но Профессор ждал этого события долгие годы. Лора легко впадает в боевой раж и очень напоминает самого Росомаху. Её преследуют зловещие силы, работающие на могущественную корпорацию; её ДНК хранит секрет, касающийся связи с Логаном. И так начинается безжалостная погоня...

Третий сольный фильм про Росомаху рассказывает, как марвеловские персонажи стареют, болеют и пытаются зарабатывать на жизнь. Дряхловатый протагонист постоянно задаётся вопросом, а есть ли у него силы и желание использовать остатки сил на добрые дела. В ближайшем будущем наступают времена, когда острые когти и телепатия не могут решить все проблемы мира.

Кино выходит 2 марта.

21 Обсудить
Темы
 
Логан: Росомаха
 
MIIB
Лучший комментарий
+24

1:45

2:25

Слёт счетоводов на КГ.
 23 января«Логан» официально получил возрастной рейтинг R 19 января«Логан» — трейлер и расширенный трейлер без цензуры 1 январяБессмысленные режиссёрские реплики Джеймса Мэнголда, Ридли Скотта и Кевина Костнера 13 декабря 2016 годаЗа рейтинг R фильма «Логан» Росомаха заплатил лично  25 ноября 2016 годаКадры из фильмов «Логан», «Красавица и Чудовище», «Другой мир: Войны крови», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
16
КИНО
 
Первоисточник: href="/goto.php?url=http://www.impawards.com" target="_blank" id="news_comms">IMP Awards Прямая ссылка на новость:

«На пятьдесят оттенков темнее» — постеры

Перечисление всего, что отсутствует в фильме «На пятьдесят оттенков темнее»:

Постеры фильма «На пятьдесят оттенков темнее»Постеры фильма «На пятьдесят оттенков темнее»Постеры фильма «На пятьдесят оттенков темнее»Постеры фильма «На пятьдесят оттенков темнее»Постеры фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
16 Обсудить
Темы
 
Постеры Галерея На пятьдесят оттенков темнее
 
FunC.
Лучший комментарий
+34

Мой креативчик
1
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Рецензия и отзывы на фильм «Коммивояжёр»

Юлия Лялина написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Коммивояжёр». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Коммивояжёр»
1 Обсудить
Темы
 
Рецензии Коммивояжёр
ИГРЫ
26
Ноль кадров в секунду. Выпуск 146: Дух Гогидзе
15
КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Корин Харди снимет «Монахиню»

Deadline сообщает, что спин-офф «Заклятия 2» — ужастик «Монахиня» (The Nun) — срежиссирует Корин Харди. Мистер Харди известен фильмом «Из тьмы» и тем, как настойчиво держится за ремейк «Ворона». Но последний сейчас ищет новых студийных отношений, после того как ушёл от Relativity Studios.

Сценарий написали Гари Доберман и Джеймс Ван.

«Монахиня» станет вторым спин-оффом серии «Заклятие», первым было «Проклятие Аннабель», которое тоже скоро получит сиквел. «Проклятие Аннабель 2» выходит 11 августа этого года. Совместно все хорроры уже собрали $ 895 млн.

«Заклятие» стоило $ 20 млн и заработало $ 318 млн, сиквел принёс создателям $ 320 млн. Кино про страшную куклу добавило в общую копилку $ 257 при бюджете в $ 7 млн. Все мы явно ошиблись с профессией.

15 Обсудить
Темы
 
Монахиня
 
Сергей Потемкин
Лучший комментарий
+27

Где-то я это уже видел
 13 августа 2016 годаПродюсер Джеймс Ван обещает долгую разработку «Смертельной битвы 3» 28 июля 2016 годаИ погаснет свет... в сиквеле 16 июня 2016 годаПроклятие монашки
11
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Железный кулак» — постер и кадры
Постеры сериала «Железный кулак»

И новые кадры:

5
Кадры из сериала «Железный кулак»
11 Обсудить
Темы
 
Постеры Галерея Железный кулак
 
Константин Аракчеев
Лучший комментарий
+21

Противник аж присел, но нашему кудрявому любителю пончиков всё равно тяжёло поднять ногу на такую высоту)
34
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Трансформеры: Последний рыцарь» — официальное описание сюжета

Мы знаем, вы ждали этого — официального описания сюжета новых «Трансформеров» от Майкла Бэя.

Сюжет или типа того:

«Трансформеры: Последний рыцарь» сотрясает основы мифологии франчайза и даёт новое звучание слову «герой». Человечество и трансформеры увлечены взаимным уничтожением, Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению нашего общего будущего скрыт в тайнах прошлого — секретной истории трансформеров на Земле. Задача по спасению мира ложится на странную группу персонажей: Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, Английского Лорда (Энтони Хопкинс) и Оксфордского Профессора (Лора Хэддок). В жизни каждого человека наступает момент, когда приходит время определить свою судьбу. В сюжете «Трансформеров» гонимые станут героями. Герои превратятся в злодеев. Только один мир выживет: их или наш.

Режиссёр комментирует:

Могу смело сказать, «Трансформеров» с такими визуальным размахом и расширенной мифологией вы ещё не видели. Это — заключительная глава и новое начало. Возможно, действительно мои последние «Трансформеры».

Кино выходит в России 22 июня.

34 Обсудить
Темы
 
Трансформеры: Последний рыцарь
 
Boro
Лучший комментарий
+72
 13 декабря 2016 года«Трансформеры: Последний рыцарь» — постер 6 декабря 2016 года«Трансформеры: Последний рыцарь» — трейлер 16 ноября 2016 года«Трансформеры: Последний рыцарь» — ролик о создании 24 сентября 2016 годаВ «Трансформерах 5» появятся Адольф Гитлер и диноботы 23 сентября 2016 года«Трансформеры: Последний рыцарь» — ролик о создании
48
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Рейд: Пуля в голове» — второй трейлер

Новый трейлер фильма «Рейд: Пуля в голове». Интересное дело с этим новым роликом — пуля в голове есть, а рейда пока не видать. Хвалебные цитаты есть, а рейд, видимо, остался за кадром. Даже экшен показывают, а рейд куда-то делся.

Короче говоря, очень странный трейлер для фильма с названием «Рейд: Пуля в голове».

Наркобарон Ли по прозвищу Морской царь, приговорённый к смерти, бежит из неприступной тюрьмы. Члены его банды, неуловимые и безжалостные убийцы, рабски преданы хозяину и готовы на всё. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, им поступает приказ: этот пациент не должен выйти из больницы! Страдающему амнезией Измаилу, чтобы выжить, придётся отправить на тот свет половину преступного мира Джакарты. А главный приз — похищенная бандитами красавица Айлин, молодой доктор. Её стараниями к Измаилу возвращается прошлое, которое, возможно, он бы и сам не хотел вспоминать…

 
 
48 Обсудить
Темы
 
Видео Рейд: Пуля в голове
 
Фуфлонаписатель
Лучший комментарий
+77

Гвоздь в голову блядь. Локализаторам.
25
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Рецензия и отзывы на фильм «Звонки»

Роман Макаров написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Звонки». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Звонки»
25 Обсудить
Темы
 
Рецензии Звонки
 
Тонис Тарк
Лучший комментарий
+25

Первый молодой профпригодный автор. Всеяредакция как будто специально отбирала самых бездарных рецензентов, и только с Романом вышла осечка.
38
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Дубляжу здесь не место: «Молчание» и другие фильмы, которые заставили нас читать

После трёхлетнего молчания Мартин Скорсезе вернулся, чтобы духовно обогатить зрителей своей новой работой «Молчание» с весьма непростой судьбой. Режиссёр уже много лет обещал азиатским друзьям-инвесторам экранизировать одноимённый роман Сюсаку Эндо, но всячески оттягивал начало производства. И лишь когда вопреки их ожиданиям после «Хранителя времени» постановщик взялся за «Волка с Уолл-стрит», у японцев лопнуло терпение и они начали грозить судом.

Фильм на родине оказался не понятым ни академиками, ни зрителями. У нас он уж тем более был прохладно встречен аудиторией — сборы говорят сами за себя. Почти трёхчасовой хронометраж? Скорсезе вообще тяготеет к длинным историям (театральную версию «Молчания» урезали со 195 минут до 161, что не дотягивает до личного рекорда «Волка с Уолл-стрит» — 180 минут). Чистокровная религиозная драма? Ближе, но самому мэтру тематика не в новинку («Последнее искушение Христа» 1988 года — 164 минуты).

Возможно, главным испытанием для россиян стало то, что в отечественный прокат фильм вышел без дубляжа. Злые языки поговаривают, что это сделано, дабы отпугнуть потенциальную аудиторию в сторону «Притяжения» Фёдора Бондарчука. Однако «Молчание» — далеко не первое кино, которое таким образом заставило посетителей кинотеатров читать, и по такому поводу неплохо было бы освежить в памяти те произведения, которые в этом тысячелетии прокладывали ему дорогу.

Другое кино без дубляжа
38 Обсудить
 
megalobster
Лучший комментарий
+33

Я сюда деградировать захожу, а вы мне всякий артхаус задвигаете.
11
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Премьеры фильмов 2 февраля 2017 года: «Голос монстра», «Звонки» и другие

Премьеры фильмов 2 февраля 2017 года сумеют угодить поклонникам различных жанров — крупные старты представлены драмой с примесью фэнтези «Голос монстра», ужастиком «Звонки», подростковой мелодрамой «Космос между нами» и приключенческим боевиком «Отпетые напарники». В малых премьерах расположились драмы «Коммивояжёр» и «Пазманский дьявол», комедии «Огни большой деревни» и «Суперстюард», а также трагикомедия «Идеальные незнакомцы», документалка «Сафари» и триллер «Трансформация».

Все премьеры
11 Обсудить
Темы
 
Превью Голос монстра Звонки Отпетые напарники Космос между нами Трансформация Коммивояжёр Огни большой деревни Суперстюард Идеальные незнакомцы
25
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Призрак в доспехах» — телеролик с Суперкубка
 
 
25 Обсудить
Темы
 
Видео Призрак в доспехах
 
WatchCat
Лучший комментарий
+54
16
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Роли исполняют: Киану Ривз, Мел Гибсон, Винс Вон и Колин Фаррелл

Киану Ривз отвлечётся от убийств людей, чтобы сняться в триллере «Сибирь» (Siberia).

Мэттью Росс режиссирует кино по сценарию Скотта Смита.

Ривз исполнит роль американского торговца драгоценными камнями, который отправляется в Россию, чтобы сбыть партию голубых бриллиантов сомнительного происхождения. Но дорогой груз внезапно исчезает, и главный герой вынужден рвануть в Сибирь, чтобы вернуть украденное. На месте он страстно влюбляется во владелицу местного кафе. И хотя персонаж Ривза считает, что нашёл счастье, последствия противозаконных сделок портят ему жизнь.

• • •
Команда фильма «По соображениям совести»Мел Гибсон и Винс Вон — снимутся у режиссёра у С. Крэйга Залера в криминальной драме Dragged Across Concrete.

Гибсон и Вон исполнят роли двух полицейских, которых отстраняют от работы после публикации видео с их жестоким поведением по отношению к подозреваемым. Истощив свои денежные запасы, протагонисты перестают сдерживать себя и сами становятся преступниками.

Залер также написал сценарий.

• • •
Колин Фаррелл получил предложение присоединиться к Дензелу Вашингтону в остросюжетном фильме Inner City.

Дэн Гилрой («Стрингер») режиссирует кино по собственному сценарию.

Вашингтон сыграет замкнутого юриста, который многие годы работал следователем на своего наставника. Когда последний умирает, то героя Вашингтона зовут на работу в бездушную, но поэтому успешную фирму. Там он находит дело, способное полностью изменить его жизнь (или укокошить в процессе).

Фаррелл исполнит роль богатого и скользкого типа, нанимающего главного героя.

16 Обсудить
 
CyberBOMB
Лучший комментарий
+23

Баба Яга летит в Сибирь.
 1 февраляРоли исполняют: Леонардо Дикаприо, Мел Гибсон и Яхья Абдул-Марин II 28 январяРоли исполняют: Милли Бобби Браун и Доминик Уэст 27 январяРоли исполняют: Лора Вандервурт, Ханна Андерсон и Энди Серкис 26 январяРоли исполняют: Джейкоб Трамбле и Наоми Харрис 24 январяРоли исполняют: Даниэлла Пинеда, Томас Джейн и Бетти Гэбриел
11
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Продюсерский проект Дж. Дж. Абрамса нашёл режиссёра

Студии Paramount Pictures и Bad Robot определились с режиссёром своего сверхъестественного триллера о временах Второй мировой «Оверлорд» (Overlord). Им назначен Джулиус Эйвери («Молодая кровь»), которому достался оригинальный сюжет от сценариста «Голодных игр» Билли Рэя и самого Дж. Дж. Абрамса.

Проект разрабатывают уже больше десяти лет, и последним в сюжете отметился Марк Л. Смит («Выживший»).

Главные герои повествования — парочка десантников, которых сбивают над Нормандией. В самый разгар «Дня Д» протагонисты узнают, что бесчеловечные эксперименты нацистов оживили сверхъестественное зло. Интересно, как потом эту завязку попытаются скрестить с киновселенной «Монстро» и «Кловерфилда, 10».

Сейчас киношники вплотную займутся поисками актёров для двух главных ролей.

11 Обсудить
Темы
 
Оверлорд
 
Иван Андреевич
Лучший комментарий
+25

Че, Вольфенштейн что-ли решили наконец экранизировать?)
 10 декабря 2016 годаBad Robot и канал HBO готовят сериал о космической одиссее 29 сентября 2016 года Дж. Дж. Абрамс обещает скорый анонс фильма по игре Portal 19 апреля 2016 годаДэйзи Ридли сыграет в продюсерском проекте Дж. Дж. Абрамса.
12
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Битва преподов» — трейлер без цензуры
 
 
12 Обсудить
Темы
 
Видео Битва преподов
Ранее на КГ:
Следующая страница новостей

Тоже интересно

 
Кино Романтический постер фильма «Дэдпул»
 
Кино Рецензии и отзывы на фильм «Молчание»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 69
 
Кино «Скайлайн 2» — превью
 
Кино Ким Чен Тролль
 
Кино Новое кино 24–30 октября
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Mafia III - объявлены подробности и даты релиза трех сюжетных дополнений Приглашаем на московский оффлайн-турнир по Super Smash Bros. for WiiU Обзор DEXED UWPStreamer позволит транслировать Nintendo 3DS на устройства Windows 10 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto - опубликован геймплей с участием Саске к сегодняшнему релизу проекта
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика