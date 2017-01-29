-
№
Фильм
Сборы
млн
±
Кино-
театры
Всего
млн
-
1
$ 7,9
−46,0%
3199
$ 59,6
-
2
$ 5,3
3059
$ 5,3
-
3
$ 5,1
3104
$ 5,1
-
4
$ 3,8
−14,2%
3351
$ 93,8
-
5
$ 3,5
+42,0%
3136
$ 97,9
-
6
$ 2,2
−68,6%
3651
$ 27,5
-
7
$ 1,3
−31,1%
2702
$ 252,5
-
8
$ 1,2
−29,7%
2049
$ 516,2
-
9
$ 1,2
2166
$ 1,2
-
10
$ 0,8
−44,0%
2496
$ 24,8
А шьямалановский поворот всё не заканчивается — триллер «Сплит» твёрдо намерен остаться на вершине американского бокс-офиса. Страшно сказать, но в последний раз с фильмами режиссёра подобное случалось, когда вышло «Шестое чувство». Правда, кино с Брюсом Уиллисом — это вообще отдельный разговор, особенно по части падений сборов: на втором уик-энде падение составило 3,4%, ещё через неделю — 7%. Впрочем, «Сплит» тоже не сильно теряет в деньгах — плохие работы Шьямалана обычно падают намного больнее. На данный момент в кассе фильма (включая мировые сборы) — $ 65 млн. Эти три дня должны принести «Сплиту» в домашнем прокате ещё около $ 25 млн.
Семейная драма «Собачья жизнь» испытывает проблемы из-за бойкота со стороны организации «Люди за этичное обращение с животными» — создателей фильма подозревают в жестоком обращении с собаками, так что сборы вряд ли перевалят за $ 20 млн. А авторы всего лишь хотели снять кино про разные инкарнации одной псины!
Ну и самая интересная новинка — «Обитель зла: Последняя глава» — заработала в четверг $ 5,1 млн и может рассчитывать на $ 13 млн под конец выходных. Сразу скажем, предыдущая часть — «Обитель зла: Возмездие» — взяла за первый уик-энд $ 21,1 млн (и $ 42,3 млн за всё время проката в Северной Америке). До «Последней главы» все части серии старались зарабатывать в первые выходные больше $ 20 млн, и только самая первая «Обитель зла» собрала $ 17,7 млн. Так что это будет худший старт для франчайза.
Вот вам ещё порция забавной статистики: первые три фильма брали в Штатах от 30% до 40% мировой кассы, но уже с выходом «Обители зла 4: Жизни после смерти» доля упала до 20%. Короче говоря, этот рынок уже давно не в приоритете. Да и кому нужна Америка, если есть Япония! Там «Последняя глава» вышла в декабре прошлого года и уже подняла $ 34,3 млн. Тут нужно отметить, что бюджет заключительной части — смешные $ 40 млн. Дешевле был только первый фильм — на него потратили $ 33 млн.
Но мы не закончили с Японией, вот финальные сборы всех частей экранизации видеоигры:
- «Обитель зла» — $ 17,5 млн
- «Обитель зла 2: Апокалипсис» — $ 23,6 млн
- «Обитель зла 3» — $ 24,6 млн
- «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» — $ 55,1 млн
- «Обитель зла: Возмездие» — $ 48,3 млн
Да, «Обитель зла 6» отобьётся без особых проблем.
Всё остальное достаточно очевидно. Разве что можете обратить особое внимание на провал фильма «Золото» с Мэттью Макконахи в главной роли.