Всем спасибо, все свободны! Две тысячи шестнадцатый покидает здание — можете проводить его пинком на прощание. Любите друг друга и не забывайте, что сколько бы жизнь не подбрасывала вам перезапуск «Охотников за привидениями» с самыми смешными женщинами на планете, вы всегда найдёте на КГ место, где можно встретить таких же дурачков, которые по непонятным причинам смотрят эту хрень.

Также важно держать в голове, что 2017 год подарит нам новые впечатления — много, ну очень много проектов от студии «Д», одно кино от Кристофера Нолана, парочку приличных отечественных картин и новый «Форсаж». Что, уже полезли в петлю из ёлочных гирлянд? Не стоит, нам всё ещё нужны посетители. Поэтому давайте расслабимся и попытаемся уже в конце концов получить удовольствие.

А наши сегодняшние подарки вам — это традиционная обоина для рабочего стола от Андрея Рогозина (да, именно она красуется на картинке выше) и итоговый дайджест за 2016 год. В нём мы решили поделиться с вами не только самыми обсуждаемыми новостями за последние 12 месяцев, но и подбили кое-какую интересную статистику.

Поздравляем вас от всей души! Здоровья и трезвого ума! С Новым годом!

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