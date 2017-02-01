Леонардо Дикаприо спродюсирует экранизацию книги Стефана Тэлти «Чёрная рука» (The Black Hand).
Студия Paramount приобрела права на первоисточник и сейчас ищет сценариста.
Действие развернётся в Нью-Йорке 1903 года, когда волна преступности захлестнула город. Бандиты оставляли на местах преступлений свою визитную карточку — символ чёрной руки. Детектив Джозеф Петрозино, также известный как «итальянский Шерлок Холмс», вознамерился поймать всех членов криминальной организации.
Дикаприо исполнит роль детектива.
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Легализация Мела Гибсона
в Голливуде фактически завершена — его зовут в продолжение комедии «Здравствуй, папа, Новый год!»
. Его и актёра Джона Литгоу. Предполагается, что Литгоу изобразит папу персонажа Уилла Феррелла, а Гибсон исполнит роль отца героя Марка Уолберга.
Первая часть рассказывала про тихого и спокойного бизнесмена (Феррелл), который желает только одного — стать лучшим отчимом для двух детей своей жены. Неприятности начинаются, когда прибывает раскрепощённый и харизматичный биологический отец (Уолберг). Так и стартует неравная борьба за умы и сердца детишек.
Шон Андерс и Джон Моррис опять напишут сценарий, и Андерс вернётся к режиссуре.
Сиквел выходит 10 ноября этого года.
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Яхья Абдул-Марин II
может сыграть второго злодея в экранизации комикса «Аквамен»
, потому что одного антагониста — Повелителя океанов — мало для фильма режиссёра Джеймса Вана.
Абдул-Марину предложили партию Чёрной манты. У этого злодея нет настоящих суперспособностей, зато он силён, вынослив, мастерски владеет всевозможными единоборствами и холодным оружием. Вдобавок у него есть фирменный костюм, который позволяет на равных сражаться в родной стихии Аквамена.
Также на роль Атланны — матери протагониста — активно зовут Николь Кидман.
Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Патрик Уилсон уже давно занимают ведущие места в актёрском ансамбле.
Кино выходит 5 октября 2018 года.