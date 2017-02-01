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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
5

Авторы песен «Ла-Ла Ленда» написали оригинальную композицию для «Флэша»

Знаменитые композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол («Ла-Ла Ленд», «Успех») написали оригинальную песню для будущего музыкального кроссовера супергеройских сериалов The CW «Флэш» и «Супергёрл». Композицию Runnin’ Home To You исполнит Грант Гастин (Флэш). Исполнительный продюсер обоих проектов Эндрю Крейсберг выразил надежду, что зрители полюбят эту песню так же сильно, как и вся съёмочная группа.

Дуэт композиторов в основном известен своими работами над бродвейскими мюзиклами. Песня City of Stars из фильма «Ла-Ла Ленд», к которой Пасек и Пол написали текст, удостоилась премий «Золотой глобус» и «Выбор критиков», и номинации на «Оскар».

В кроссовере также прозвучит песня Superfriends, специально написанная для него актрисой и исполнительным продюсером сериала The CW «Чокнутая бывшая» Рэйчел Блум в соавторстве со сценаристом Томом Рутом («Робоцып»).

Эпизод под названием «Дуэт» выйдет 21 марта.

5 Обсудить
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Флэш Супергёрл
 21 январяФлэш и Супергёрл споют в новом кроссовере 28 января«Искатели» — новый пилот The CW от неутомимого Грега Берланти 9 январяКанал The CW объявил о продлении семи своих сериалов
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
8

Съёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе

Десятисерийная чёрная комедия «Маньяк» от Netflix наконец-то обрела дату начала производства — съёмки стартуют 15 августа в Нью-Йорке, а завершатся в конце ноября.

Американская версия одноимённого норвежского сериала 2014 года повествует о парне (Джона Хилл) и девушке (Эмма Стоун), переживающих невероятные приключения в мире собственных фантазий, не осознавая, что на самом деле оба заперты в психиатрической лечебнице.

Все десять эпизодов режиссирует Кэри Фукунага («Настоящий детектив»). Сценарий написал Патрик Сомервиль («Оставленные»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Хиллом, Стоун, Майклом Шугаром и Дагом Уолдом. Производственный процесс курируют Paramount TV и Anonymous Content («Больница Никербокер»).

8 Обсудить
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Маньяк
 22 октября 2016 года«Маньяк» Кэри Фукунаги обзавёлся сценаристом 24 марта 2016 года«Маньяк» отправился на Netflix 19 марта 2016 годаСериальные маньяки Эмма Стоун и Джона Хилл
КИНО
 
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46

«Майор Гром» — трейлер и постер

Кинокомпания BUBBLE STUDIOS поделилась с нами трейлером и постером экранизации самого успешного современного отечественного комикса «Майор Гром» от издательства BUBBLE. Интернет-премьера фильма состоится 19 февраля на сайте Life.ru.

Боевик режиссёра Владимира Беседина по написанному им в соавторстве с Артёмом Габреляновым сценарию повествует об опытном следователе из Санкт-Петербурга майоре Игоре Громе, который славится своими незаурядным умом, пробивным характером и абсолютной неподкупностью.

На отделение банка нападает банда в масках хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Служба охраны бессильна… и только майор Гром, который зашёл в банк по чистой случайности, может остановить это дерзкое ограбление.

Цитата из пресс-релиза
 
 

А вот и постер:

Постеры фильма «Майор Гром»
И его анимированная версия
46 Обсудить
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Видео Майор Гром
КИНО
 
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7

Рецензия и отзывы на фильм «Голос монстра»

Юлия Лялина написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Голос монстра». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Голос монстра»
7 Обсудить
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Рецензии Голос монстра
ИГРЫ
 
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12

The Elder Scrolls Online: Morrowind — анонс, CG-трейлер и дата выхода

Скажите честно: вы соскучились по Морровинду? А то ведь прошло уже 15 лет с момента знакомства с этой таинственной и враждебной местностью из The Elder Scrolls III.

И вот теперь Bethesda Softworks анонсировала следующее крупное дополнение для The Elder Scrolls Online, которое получило название Morrowind. По словам разработчиков, в DLC будет полностью воссоздан регион Ввандерфелл, где и развернутся основные события. Это будет самое крупное и масштабное дополнение для The Elder Scrolls Online, и если верить обещаниям разработчиков, игроков в нём ожидают «сотни часов интереснейших приключений, совершенно новый класс и обновлённая система PvP».

Дата выхода The Elder Scrolls Online: Morrowind на PS4, Xbox One и PC — 6 июня. Независимо от того, интересна вам MMO по миру TES или нет, посмотреть новый CG-трейлер в любом случае стоит:

 
 
12 Обсудить
Темы
 
Видео The Elder Scrolls Online (PC, PlayStation 4, Xbox One)
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
25

Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 208: Хер на 3 миллиарда

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
25 Обсудить
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Видео Лазер-шоу «Три дебила»
КИНО
 
Первоисточник: href="/goto.php?url=http://www.impawards.com" target="_blank" id="news_comms">IMP Awards Прямая ссылка на новость:
9

«Джон Уик 2» — постер
Постеры фильма «Джон Уик 2»
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Темы
 
Постеры Галерея Джон Уик 2
КИНО
 
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9

Рецензия и отзывы на фильм «Идеальные незнакомцы»

Станислав Туманов написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Идеальные незнакомцы». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Идеальные незнакомцы»
9 Обсудить
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Рецензии Идеальные незнакомцы
КИНО
 
Первоисточник: www.kinobusiness.com Прямая ссылка на новость:
37

Сборы фильмов в России за 26–29 января и кассовый успех «Притяжения»
Обновлено Сегодня в 03:11
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Успех фильма «Притяжение» — а это действительно натуральный и без примесей успех — крайне подозрителен. Не иначе как режиссёр Фёдор Бондарчук занёс кинотеатрам — для симуляции более чем приличных сборов!

Да и начиналось всё неплохо: «Притяжение» заработало 44 млн в четверг, и все предсказывали сборы за первые выходные в районе 300 млн. «Да, — говорили аналитики, — если зрители активизируются, то кассовые показатели могут превысить ожидания». Но похоже, такого оживления аудитории никто не ожидал. И «Притяжение» собрало 407,8 млн за первые четыре дня.

Самым удачным днём для научно-фантастической ленты Бондарчука стала традиционная суббота, когда сборы выросли на 149% — до 158,1 млн. Обычно подобные рывки происходят на праздниках либо у фильмов с высоким градусом ожиданий или (страшно сказать) хорошим «сарафаном». Напомним, что в четверг ничто не говорило о больших надеждах — следовательно, необходимо принять горькую правду: «Притяжение» действительно нравится зрителям.

Такой удачный старт заслужил пятое место за всю историю проката отечественных картин:

  1. «Вий» — 602,7 млн
  2. «Сталинград» — 524,3 млн
  3. «Экипаж» — 501 млн
  4. «Три богатыря: Ход конём» — 427,5 млн
  5. «Притяжение» — 407,8 млн

К слову, по данным на понедельник, в копилке «Притяжения» звенит уже порядка 440 миллионов рублей, и очевидно, что кино сможет побороться за итоговый миллиард. Теперь, когда все знают, что это скорее подростковая романтическая драма, можно провести параллели с успешными западными аналогами. В первый же уик-энд «Притяжение» показало цифры хорошо раскрученного франчайза — такого, как «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (481 млн) и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (433 млн). Всякие «5-е волны», «Бегущие в лабиринте» и «Дивергенты» даже рядом не стояли. Разумеется, будет интересно посмотреть, насколько сильно упадут кассовые сборы «Притяжения» через неделю.

«Три икса: Мировое господство» не выдержало натиска и сползло на второе место, заработав 104,8 млн. Удивительно, что кино не обвалилось сильнее, чем на 67,1%. Мультфильм «Балерина» явно воспользовался отсутствием хоть какой-нибудь анимационной конкуренции. Уровень падения отечественного ужастика «Невеста» явно демонстрирует отсутствие хорошей молвы и приличной выносливости, хотя уже собранных 160,5 млн должно быть достаточно.

37 Обсудить
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Бокс-офис Притяжение
КИНО
 
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13

Роли исполняют: Леонардо Дикаприо, Мел Гибсон и Яхья Абдул-Марин II

Леонардо Дикаприо спродюсирует экранизацию книги Стефана Тэлти «Чёрная рука» (The Black Hand).

Студия Paramount приобрела права на первоисточник и сейчас ищет сценариста.

Действие развернётся в Нью-Йорке 1903 года, когда волна преступности захлестнула город. Бандиты оставляли на местах преступлений свою визитную карточку — символ чёрной руки. Детектив Джозеф Петрозино, также известный как «итальянский Шерлок Холмс», вознамерился поймать всех членов криминальной организации.

Дикаприо исполнит роль детектива.

• • •
Легализация Мела Гибсона в Голливуде фактически завершена — его зовут в продолжение комедии «Здравствуй, папа, Новый год!». Его и актёра Джона Литгоу. Предполагается, что Литгоу изобразит папу персонажа Уилла Феррелла, а Гибсон исполнит роль отца героя Марка Уолберга.

Первая часть рассказывала про тихого и спокойного бизнесмена (Феррелл), который желает только одного — стать лучшим отчимом для двух детей своей жены. Неприятности начинаются, когда прибывает раскрепощённый и харизматичный биологический отец (Уолберг). Так и стартует неравная борьба за умы и сердца детишек.

Шон Андерс и Джон Моррис опять напишут сценарий, и Андерс вернётся к режиссуре.

Сиквел выходит 10 ноября этого года.

• • •
Яхья Абдул-Марин II может сыграть второго злодея в экранизации комикса «Аквамен», потому что одного антагониста — Повелителя океанов — мало для фильма режиссёра Джеймса Вана.

Абдул-Марину предложили партию Чёрной манты. У этого злодея нет настоящих суперспособностей, зато он силён, вынослив, мастерски владеет всевозможными единоборствами и холодным оружием. Вдобавок у него есть фирменный костюм, который позволяет на равных сражаться в родной стихии Аквамена.

Также на роль Атланны — матери протагониста — активно зовут Николь Кидман.

Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Патрик Уилсон уже давно занимают ведущие места в актёрском ансамбле.

Кино выходит 5 октября 2018 года.

13 Обсудить
КИНО
 
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281

Рецензия и отзывы на фильм «Викинг»
Обновлено Вчера в 23:21

Мария Крашенинникова написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Викинг». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Викинг»
281 Обсудить
Темы
 
Обсуждение Викинг
 
Dude1
Лучший комментарий
+83

Учитывая отзывы и критику на тему рваного монтажа и непоследовательности, и плохой раскрываемости действий, судя по всему за семь лет производства отсняли часов шесть-восемь материала чтобы запилить сериальчик для первого, а из фильма сделали обрубок? До тех пор пока российские киноделы не перестанут заниматься подобной хуйнёй, российкая киноиндустрия будет там где она есть. Отвратительная привычка с этими сериальчиками для тв еще с 2000х, лучше лишние пол часа в кино просидеть, в Голливуде то же крамсают фильмы последнее время чтобы потом на двд продать расширенную версию, заебали
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
9

Создатели «Джона Уика» подумывают об одноимённом сериале

Портал Slashfilm сообщает, что авторы кинодиптиха «Джон Уик» — режиссёр Чад Стахелски и сценарист Дерек Кольстад — не прочь увидеть историю о крутом киллере на малых экранах. Более того, создатели считают, что по-настоящему раскрыть персонажа, показать всю его подноготную удобнее всего именно в многосерийном формате.

Раздумывая над сюжетом второго фильма, Стахелски с Кольстадом перебрали много различных идей, в том числе обсуждали и приквел, где собирались рассказать, как Джон справился с невыполнимой миссией и заполучил свободу. Как раз об этом, по разумению Стахелски, было бы здорово рассказать в сериале:

«Джон Уик 2» — не приквел, хотя поначалу именно на него и была ставка. Мы почти закончили сценарий предыстории и в итоге отложили его на будущее. Компания Lionsgate заинтересована в создании сериала о Джоне Уике, и нам это тоже кажется отличным вариантом. В сериале у тебя есть возможность куда лучше развить историю главного героя, чем в двухчасовом фильме. Нам хотелось бы сохранить все наши творческие наработки о прошлом Уика и его невыполнимой миссии для телевидения.

Идея, как ни крути, отличная, но только при условии, что титульного персонажа в сериале сыграет Киану Ривз.

В отечественный кинопрокат полнометражный боевик «Джон Уик 2» выходит 9 февраля.

9 Обсудить
 25 января«Джон Уик 2» — ролик о создании 24 января«Джон Уик 2» — второй телеролик 13 января«Джон Уик 2» — первый телеролик 30 декабря 2016 года«Джон Уик 2» — ролик о создании 19 декабря 2016 года«Джон Уик 2» — второй трейлер и постер
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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
109

Бен Аффлек больше не режиссёр сольного фильма про Бэтмена
Обновлено Вчера в 23:09

Очередная большая удача расширенной киновселенной DC — Бен Аффлек больше не режиссёр фильма «Бэтмен», хотя остаётся исполнителем главной роли и продюсером сольного проекта:

Существуют некоторые персонажи, занимающие особые места в сердцах миллионов людей. Эта роль требует от меня полной отдачи. Стало ясно, что я не могу работать на два фронта на необходимом уровне. Вместе со студией я решил найти напарника и режиссёра, который бы взял на себя часть обязанностей этой гигантской постановки. Я по-прежнему участвую, и мы обязательно снимем кино, но сейчас мы ищем режиссёра. Я остаюсь безгранично преданным «Бэтмену» и жду возможности воплотить этот замысел для поклонников со всего мира.

И сухой комментарий Warner Bros. Pictures:

Warner Bros. всецело поддерживает решение Бена Аффлека и продолжит тесно сотрудничать с ним в создании сольного фильма по «Бэтмену».

Издание Variety пишет, что у студии есть короткий список наиболее вероятных кандидатов и что первым делом киношники планируют провести переговоры с режиссёром Мэттом Ривзом («Монстро», «Война планеты обезьян»).

Просто отлично! Если студия Warner Bros. хотела снизить градус ожидания нового «Бэтмена», то она своего добилась. Весь смысл нового фильма был в том, что «Бэтмена» срежиссирует Бен Аффлек — постановщик «Города воров» и «Операции „Арго“», а не условный Мэтт Ривз (при всём уважении). Можно, конечно, поверить в официальную версию, но никто этого делать не будет, больше похоже, что Бэтффлеку просто не захотелось нести груз ответственности и надежд фанатов.

Обновление!

Журнал Forbes назвал ещё трёх претендентов на пост режиссёра: Гэвин О’Коннор («Расплата», «Воин»), Джордж Миллер («Делай ноги», «Делай ноги 2») и Дени Вильнёв («Прибытие»). И это совершенно нереалистичный список, больше шансов у Кевина Смита, который самоустранился по трём причинам: он не говорил с Беном уже много лет; он снял «Йоганутых»; здравый смысл.

109 Обсудить
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Бэтмен
 24 января«Золотая малина 2017» — номинанты на премию 19 январяБессмысленные реплики грустного Бена Аффлека, неугомонного Гильермо дель Торо и набрасывающего Ди Джея Карузо 2 январяБен Аффлек сможет отказаться от «Бэтмена», если ему что-то не понравится
КИНО
 
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11

Новости русского кино 1–31 января: «Тобол» Игоря Зайцева, «Затмение» Артёма Аксененко

С вами снова наша почти постоянная рубрика «Новости русского кино», только-только вышедшая из анабиоза после новогодних праздников (то есть как это через пару часов февраль?!). Сегодняшний выпуск поведает о баскетбольном проекте постановщика Антона Мегердичева, сибирских приключениях режиссёра Игоря Зайцева, фантастических успехах артиста Александра Петрова и кое-чём ещё.

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Темы
 
Новости русского кино
КИНО
 
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6

«Звонки» — расширенный отрывок

Капитан воздушного судна Самара приветствует вас:

 
 
6 Обсудить
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Видео Звонки
АНИМЕ
29
Самое продаваемое аниме за 23–29 января
СЕРИАЛЫ
 
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27

Телеовощи. Выпуск 150: Мультсериалы

Встречайте второй спецвыпуск «Телеовощей»! Видеоверсия:

 
 

Аудиоверсия:

 
 
27 Обсудить
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Видео Телеовощи (видеоверсия)
КИНО
 
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5

Рецензия и отзывы на фильм «Трансформация»

Станислав Туманов написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Трансформация». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Трансформация»
5 Обсудить
Темы
 
Рецензии Трансформация
СЕРИАЛЫ
 
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9

Питер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто»

Вслед за Стивеном Моффатом, покидающим в этом году «Доктора Кто», проект оставляет также исполнитель главной роли Питер Капальди. Разговоры о его возможном уходе начались несколько месяцев назад, но сам актёр до сих пор однозначного ответа не давал. Однако в недавнем интервью BBC Radio 2 ответил на вопрос без обиняков:

Мне всегда было интересно пробовать себя в разных вещах, и я никогда не задерживался в одной роли дольше трёх лет. Чувствую, что сейчас самое время двигаться дальше, к новым вызовам.

Капальди, конечно, не преминул расхвалить и горячо поблагодарить съёмочную группу, творческий коллектив и поклонников «Доктора Кто» за любовь и поддержку. В Двенадцатого Доктора он перевоплотился, приняв эстафету у Мэтта Смита в 2013 году, а регенерация традиционно произойдёт в рождественском эпизоде 25 декабря.

И если уже известно, что Стивена Моффата на посту шоураннера сериала сменит Крис Чибнелл («Бродчёрч»), то кто станет новым, Тринадцатым Доктором — пока тайна для всех.

Премьера десятого сезона, который представит зрителям Билл Поттс (Пёрл Маки) — новую компаньонку великого путешественника с планеты Галлифрей, состоится в апреле.

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Доктор Кто
 25 декабря 2016 года«Доктор Кто» — трейлер десятого сезона 24 апреля 2016 года«Доктор Кто» — отрывок из десятого сезона 23 января 2016 годаСтивен Моффат прощается с «Доктором Кто»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
8

Комедия «Хорошее место» получила второй сезон

Заслужив зрительскую любовь и доверие телеканала NBC, многосерийная комедия «Хорошее место» за авторством Майкла Шура («Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9») продлена на второй сезон. В нём, как и в первом, будет тринадцать эпизодов.

Взбалмошная Элеонор (Кристен Белл) из Нью-Джерси всю жизнь была крайне скверным человеком. Погибнув в результате нелепого несчастного случая, она попадает в загробный мир, который его обитатели называют Хорошим местом. Выяснив, что попала туда по ошибке, Элеонор вовсе не горит желанием покидать райские кущи и пытается встать на путь исправления. Справиться с этой нелёгкой задачей ей помогают новые друзья и создатель Хорошего места Майкл в исполнении Теда Дэнсона («Умерь свой энтузиазм», «Фарго»).

Президент NBC Entertainment Дженнифер Солк восхищается проделанной работой и предвкушает продолжение:

Мы с нетерпением ждём продолжения, чтобы узнать, что произойдёт с героями во втором сезоне. Большое спасибо Майклу Шуру, сценаристам и актёрам за сериал, которым мы так гордимся.

Исполнительными продюсерами наравне с Шуром остаются Дэвид Майнер, Морган Сакетт и Дрю Годдард. Производством занимается Universal Television.

8 Обсудить
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Хорошее место
 26 января«А как же Боб?» получит сериальный ребут с женщинами в главных ролях 25 январяNBC заказал пилот драмы о виртуальной реальности 20 январяСпустя десять лет ситком «Уилл и Грейс» возвращается с новым сезоном
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