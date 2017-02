Знаменитые композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол («Ла-Ла Ленд», «Успех») написали оригинальную песню для будущего музыкального кроссовера супергеройских сериалов The CW «Флэш» и «Супергёрл». Композицию Runnin’ Home To You исполнит Грант Гастин (Флэш). Исполнительный продюсер обоих проектов Эндрю Крейсберг выразил надежду, что зрители полюбят эту песню так же сильно, как и вся съёмочная группа.

Дуэт композиторов в основном известен своими работами над бродвейскими мюзиклами. Песня City of Stars из фильма «Ла-Ла Ленд», к которой Пасек и Пол написали текст, удостоилась премий «Золотой глобус» и «Выбор критиков», и номинации на «Оскар».

В кроссовере также прозвучит песня Superfriends, специально написанная для него актрисой и исполнительным продюсером сериала The CW «Чокнутая бывшая» Рэйчел Блум в соавторстве со сценаристом Томом Рутом («Робоцып»).

Эпизод под названием «Дуэт» выйдет 21 марта.