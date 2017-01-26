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Трейлер и дата выхода Prey Adult Swim объявил дату выхода пятого сезона «Самурая Джека» Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел сыграет Уайатта Эрпа в новом сериале от History «Звёздный путь: Дискавери» принял на борт Джеймса Фрейна и готов к очередному переносу даты премьеры «Родина» завершится после восьмого сезона

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КИНО
 
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1

Официальные даты выхода «Миньонов 2», «Тайной жизнь домашних животных 2» и «Зверопоя 2»

Illumination Entertainment и Universal Pictures анонсировали график дальнейшего отупения населения планеты Земля. Запоминайте!

«Миньоны 2» выходят 3 июля 2020 года.

Первая часть обрушилась на мир в 2015 году и благодаря ужасным сатанинским ритуалам собрала $ 1,15 млрд. Мультфильм успешно понизил коллективный коэффициент интеллекта человечества на несколько пунктов. Удивительно, что им требуется пять лет для вызова сиквела из пучины ада, видимо, нужно подождать новых поколений для сбора урожая невинных душ.

«Тайная жизнь домашних животных 2» выходит 3 июля 2019 года.

Вторая часть продолжит рассказывать историю любимцев после того, как их хозяева выходят из дома по своим насущным делам. Вернутся сценарист Брайан Линч и режиссёр Крис Рено.

«Зверопой 2» выйдет 25 декабря 2020 года.

Ещё одна вселенная про говорящих и поющих животных, на данный момент собравшая $ 429,8 млн. «Зверопой» повествует о проводимом конкурсе талантов. Сиквел, скорее всего, покажет второй сезон или расскажет о провальной карьере победителей первой части.

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Темы
 
Миньоны 2 Тайная жизнь домашних животных 2 Зверопой 2
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
22

Warner Bros. и DC Films заказали «Флэшу» новый сценарий

Проблемность фильма «Флэш» из расширенной киновселенной DC стала настолько очевидной для студии Warner Bros. Pictures, что проекту нашли нового сценариста. Джоби Харольд перепишет сценарий с чистого листа, ранее он полировал «Меч короля Артура».

В мусорную корзину (или в печку) отправляется сценарий, над которым работали два несостоявшихся режиссёра «Флэша» — Сет Грэм-Смит и Рик Фамуйива.

Разумеется, выход «Флэша» задерживается и вряд ли состоится в 2018 году, но исполнитель главной роли Эзра Миллер не против, он готовится к съёмкам в «Фантастических тварях и где они обитают 2» (сиквел премьерутся 16 ноября 2018 года).

В фильме также участвуют Кирси Клемонс (Айрис Уэст) и Билли Крудап (отец главного героя — Генри Аллен).

Флэш и другие ключевые игроки комиксов DC — Супермен (Генри Кавилл), Бэтмен (Бен Аффлек), Чудо-женщина (Галь Гадот), Аквамен (Джейсон Момоа) и Киборг (Рэй Фишер) — в ближайшее время окажутся вместе в фильме режиссёра Зака Снайдера «Лига справедливости», премьера коего намечена на 16 ноября этого года.

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Флэш
 21 январяФлэш и Супергёрл споют в новом кроссовере 1 ноября 2016 годаЭкранизация комикса «Флэш» осталась без режиссёра 26 июля 2016 года«Лига справедливости» — трейлер с Комик-Кона с русскими субтитрами
КИНО
 
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15

Роли исполняют: Джейкоб Трамбле и Наоми Харрис

Джейкоб Трамбле («Комната», «Сомния») снимется у режиссёра Шейна Блэка в фильме «Хищник». Да, главный постановщик любит и умеет работать с юными актёрами, и даже история про инопланетного охотника не станет исключением.

Трамбле исполнит роль сына персонажа Бойда Холбрука — бывшего морпеха, который узнаёт о существовании Хищника, но не может поделиться своим знанием по той простой причине, что ему не верят.

В постановке также участвуют Томас Джейн, Треванте Родес, Оливия Манн, Стерлинг Браун и Кигэн-Майкл Ки.

Блэк написал сценарий, который продолжит развитие франчайза после событий первых двух фильмов.

Премьера намечена на 9 февраля 2018 года.

• • •
Наоми Харрис («Лунный свет») сыграет вместе с Дуэйном «Шкалой» Джонсоном в экранизации видеоигры «Неистовство» (Rampage).

Она исполнит роль генетика-моралиста, которая будет помогать персонажу Джонсона — защитнику всевозможных животных.

Режиссирует кино Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас»). Сценарий в данный момент переписывают Карлтон Кьюз и Райан Кондал. Основная сюжетная линия останется прежней — протагонист будет сражаться с тремя гигантскими зверюгами: обезьяной Джорджем, ящером Лиззи и оборотнем Ральфом (это экранизация очень старой аркады!).

Студия New Line планирует выпустить кино 20 апреля 2018 года.

15 Обсудить
 24 январяРоли исполняют: Даниэлла Пинеда, Томас Джейн и Бетти Гэбриел 12 январяРоли исполняют: Анна Кендрик, Питер Динклэйдж и Том Хэнкс 12 январяРоли исполняют: Уилл Смит, Дэниэл Ву и Вуди Харрельсон 7 январяРоли исполняют: Кигэн-Майкл Ки, Рэйф Файнс и Хью Лори 6 январяРоли исполняют: Уиллем Дефо, Треванте Родс и Стерлинг Браун
КИНО
 
Первоисточник: href="/goto.php?url=http://www.impawards.com" target="_blank" id="news_comms">IMP Awards Прямая ссылка на новость:
5

Постеры: «Джон Уик 2» и «Призрак в доспехах»
Постеры фильма «Джон Уик 2»Постеры фильма «Призрак в доспехах»
5 Обсудить
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Постеры Галерея Джон Уик 2 Призрак в доспехах
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.kickstarter.com Прямая ссылка на новость:
15

«Апокалипсис сегодня» на «Кикстартере»

Даже таким именитым режиссёрам, как Фрэнсис Форд Коппола, иногда нужна помощь публики. Так, считаные часы назад была анонсирована игровая адаптация всем известного фильма «Апокалипсис сегодня». Но чтобы игра обо всех «прелестях» войны увидела свет, фанатам придётся проспонсировать проект на «Кикстартере» и собрать 900 тысяч долларов.

Оригинальный фильм рассказывал историю капитана Уилларда (Мартин Шин), которого отправляли в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника Курца (Марлон Брандо), создавшего в отдалённом регионе нечто вроде собственного королевства насилия и вседозволенности.

Apocalypse Now: The Game перескажет события оригинального фильма в формате психоделической хоррор-RPG. Хотите выжить в суровом мире игры? Тогда вам потребуются различные ресурсы, необходимые для выживания во время войны во Вьетнаме: вода, еда, оружие, бензин, информация. Спешим расстроить тех, кто привык решать все спорные вопросы при помощи грубой силы: сами разработчики отмечают, что «это вам не Call of Duty».

 
 
15 Обсудить
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Видео Апокалипсис сегодня Apocalypse Now: The Game
 
Redwood
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+28

Хорошо, что не биовары и не по Full Metall Jacket, а то:

КИНО
 
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95

Лучшие и худшие фильмы: Итоги 2016 года

Ещё не наступил апрель, а мы уже подводим киношные итоги 2016 года! Фильмов в ушедшем году вышло немало, есть чем заполнить наши многочисленные номинации.

Алгоритм следующий: мы собираем расширенный список номинантов по указанным категориям, а вы, дорогие читатели, дополняете его своими предложениями – коллективный разум Всеяредакции имеет привычку пропускать и забывать достойные фильмы.

Голосовать можно за картины, вышедшие в российский прокат с 1 января по 31 декабря 2016 года, а также за те ленты, которые появились в прошлом году, но пролетели мимо наших кинотеатров. То есть нельзя выбирать «Ла-Ла Лэнд», но можно — «Выжившего». Кроме того, большая просьба добавлять номинантов строго в таком же виде, как в нашем списке.

Мы, в свою очередь, дополнительно поместим в чудо-голосование тех номинантов, которые наберут не менее трёх голосов от наших читателей.

Итак, список фильмов для итогов 2016 года ждёт ваших дополнений.

Поехали
95 Обсудить
 
Александр Курков
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+35
Говно года Взломать блогеров.
КИНО
 
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18

«Джон Уик 2» — ролик о создании

Постановка боевой хореографии:

 
 
18 Обсудить
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Видео Джон Уик 2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
11

Дэн Хармон рассказал, почему у третьего сезона «Рика и Морти» нет даты выхода

Дата выхода третьего сезона «Рика и Морти» до сих пор не назначена, и теперь мы знаем, кого в этом винить. Соавтор анимационного сериала Дэн Хармон, посетивший кинофестиваль независимого кино Sundance, в беседе с прессой раскрыл причину отсутствия долгожданных новостей:

Мне очень жаль, однако даты выхода у третьего сезона «Рика и Морти» пока нет. Это не значит, что я в курсе, но не имею права на разглашение. Всё, что я могу сказать: релиз нового сезона задерживается из-за нас, из-за меня. Джастин Ройланд, будь он здесь, согласился бы со мной. Мы облажались и сами не сообразим, как это произошло. На написание сценария уходит всё больше и больше времени, и я не понимаю, почему.

Хармон, впрочем, тут же признался, что основная причина — творческие разногласия:

Мы постоянно спорим. Вот во время работы над вторым сезоном у нас никаких ссор не было. Видимо, поэтому подготовка третьего сезона занимает так много времени. Всё эти перепалки! Поэтому да, пора прекращать спорить.

Воистину благоразумное заключение, господин Хармон. Сохраняйте конструктивный подход — и, глядишь, зрители дождутся-таки выхода продолжения.

Стартовавший в 2013 году фантастический комедийный мультсериал о межпространственных приключениях гениального учёного Рика Санчеза и его внука Морти быстро завоевал любовь зрителей и критиков. Первоначально его возвращение планировалось в 2016-м, позднее его передвинули на этот год, но без конкретной даты. Однако после заявления Хармона можно только гадать, когда выйдет третий сезон «Рика и Морти». Остаётся слабая надежда на здравомыслие создателей, которые перестанут воевать друг с другом и продолжат совместную работу.

11 Обсудить
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Рик и Морти
 6 марта 2016 года«Рик и Морти» могут вернуться в декабре 19 октября 2016 годаДэн Хармон продюсирует комедию про киберспорт для YouTube 27 декабря 2016 года«Рик и Морти» — превью третьего сезона 24 январяAdult Swim объявил дату выхода пятого сезона «Самурая Джека»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
4

Брайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX

Телеканал FOX, в июле формально заказавший съёмки пилота безымянного проекта по вселенной Marvel «Люди Икс», дозрел до официального объявления: первый эпизод совершенно точно находится в разработке. А теперь выяснилось, что снимет его режиссёр-сценарист киновселенной «Людей Икс» Брайан Сингер.

Приключенческий боевик расскажет о семье, где обычные родители воспитывают детей со сверхспособностями. Вынужденные скрываться от крайне недружелюбных агентов правительственных спецслужб, главные герои вливаются в подпольную организацию людей-мутантов, ведущих борьбу за выживание.

Автором сценария и шоураннером проекта выступает Мэтт Никс («Чёрная метка»). Вдобавок он числится исполнительным продюсером наряду с Сингером, главой Marvel TV Джефом Лоэбом и продюсерами «Дэдпула» Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производством руководят 20th Century Fox Television и Marvel Television.

4 Обсудить
 13 июля 2016 года«Люди Икс» обживаются в сериалах 15 октября 2015 годаFOX и Marvel договорились о двух сериалах по «Людям-Икс» 24 июля 2016 годаТрейлер сериала «Легион»
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
8

Продюсер Майкл Бэй отдаст Америку Китаю за долги

Студия Universal заплатила больше всех за сценарий фильма «Маленькая Америка» (Little America) — футуристическое приключенческое кино от продюсера Майкла Бэя.

Британский кинодел Роуэн Этейл («Пустошь») написал сценарий и назначен режиссёром проекта. В продюсерах также числятся Эндрю Форм и Брэд Фуллер.

Жанр художественной картины больше тяготеет к фантастической веселухе, чем к научной фантастике. Сюжет рассказывает, как трампообразный президент обанкротил Америку и страну пришлось отдать Китаю за долги. Азиатский гигант полностью владеет государством, и многие американцы эмигрировали в Китай в поисках работы.

В этом новом и чудесном мире главный герой — американский солдат специального назначения — получает заказ от китайского миллиардера: протагонист должен проникнуть в американское гетто и спасти дочку богача. Чтобы их не засудил Джон Карпентер, киношники сознаются, что «Маленькая Америка» снимается под впечатлением от «Побега из Нью-Йорка».

Что тут скажешь? Хитрый жук Бэй и его товарищи по Platinum Dunes отлично умеют зарабатывать на модных социальных трендах. Их предыдущая удача — серия «Судная ночь». Главное — успеть снять за четыре года.

8 Обсудить
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Маленькая Америка
 16 ноября 2016 года«Трансформеры: Последний рыцарь» — ролик о создании 24 сентября 2016 годаВ «Трансформерах 5» появятся Адольф Гитлер и диноботы
КИНО
 
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112

Рецензия и отзывы на фильм «Притяжение»

Наш новый автор — Анна Братчикова — написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Притяжение». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Притяжение»
112 Обсудить
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Рецензии Притяжение
 
Диман Латаев
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+99

Пока главные не подтвердят, что Кино, хер я поверю.
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
11

Мэри-Луиз Паркер влилась в актёрский состав сериала «Мистер Мерседес»

Обладательница «Золотого глобуса» Мэри-Луиз Паркер («Косяки») сыграет одну из важных ролей в сериале по роману Стивена Кинга «Мистер Мерседес» на канале AT&T Audience.

Книга повествует об отставном детективе Билле Ходжесе (Брендан Глисон), который получает анонимные письма от жестокого преступника, въехавшего на угнанном «Мерседесе» в толпу горожан, и берётся за собственное расследование этого загадочного и опасного дела, пытаясь предотвратить новые жертвы.

Мэри-Луиз Паркер сыграет Джанель «Джейни» Паттерсон — сестру Оливии Трелони, хозяйки злосчастного автомобиля. Джейни — умная и решительная женщина, она одна из тех, кто помогает Биллу в поимке маньяка.

Помимо Глисона («Грань будущего») в «Мистере Мерседесе» задействованы Гарри Тредэвэй («Ужасы по дешёвке») в роли злодея Мистера Мерседеса, Энн-Маргрет («Рэй Донован») и Келли Линч («Город мечты»).

Адаптацией литературного первоисточника занимается Дэвид Э. Келли («Голиаф»), он же выступает шоураннером проекта. Режиссирует Джек Бендер («Игра престолов»). Оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Марти Бауэном и Уиком Годфри. Премьера назначена на осень.

11 Обсудить
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Мистер Мерседес
 22 декабря 2016 годаЭкранизация детектива «Мистер Мерседес» Стивена Кинга набирает актёров 14 января 2015 годаАвтоманьяк от Стивена Кинга
КИНО
 
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33

Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 207: Надо исправляться

Свежий выпуск успешного подкаста на ваших экранах. Видеоверсия:

 
 

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
33 Обсудить
Темы
 
Видео Лазер-шоу «Три дебила» (видеоверсия)
КИНО
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
8

Готовится ремейк фильма «Победить любой ценой»

Список жизненно необходимых ремейков пополнился новым фильмом — «Победить любой ценой» (Every Which Way But Loose).

Режиссирует кино и переписывает сценарий Энтони Коэн, продюсирует проект Джеймс Фарго — главный постановщик оригинала.

В первоисточнике ведущую человеческую роль исполнял Клинт Иствуд, он изображал водителя грузовика по имени Фил Беддо, который вместе со своим домашним (грузовичным?) орангутаном колесил по американским хайвэям в поисках разных неприятностей. Зрители настолько охренели, что кино собрало в 1978 году $ 85 млн в домашнем прокате. Создатели не растерялись и выпустили в 1980-м сиквел — «Как только сможешь», он заработал уже $ 70 млн.

Съёмки ремейка начнутся весной. С нетерпением ждём объявления имени актёра, который согласится сниматься вместе с орангутаном в фильме от режиссёра комедии «Секс-трип».

8 Обсудить
 
Ку-клукс-клан из вери фан!
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+20

кандидат на роль орангутана уже предопределен -
КИНО
 
Первоисточник: href="/goto.php?url=http://www.impawards.com" target="_blank" id="news_comms">IMP Awards Прямая ссылка на новость:
42

«Обитель зла: Последняя глава» — постер
Постеры фильма «Обитель зла: Последняя глава»
42 Обсудить
Темы
 
Постеры Галерея Обитель зла: Последняя глава
 
Redwood
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+44
КИНО
 
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29

Премьеры фильмов 26 января 2017 года: «Притяжение», «Балерина» и другие

Крупные премьеры фильмов 26 января 2017 года на этой неделе представлены отечественным блокбастером Фёдора Бондарчука «Притяжение», французской комедией «Семейное ограбление» с Жаном Рено и франко-канадским мультфильмом «Балерина». В блок малых премьер вошли «Молчание» Мартина Скорсезе, а также российские «Джокер» и «С пяти до семи».

Все премьеры
29 Обсудить
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Превью Притяжение Балерина Семейное ограбление Молчание Джокер С пяти до семи
 
victorvolt322
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+21

«Балерина» — очередная ловушка для детей, чьи родители страдают всеми известными зрительными расстройствами, потому не способны разглядеть, какую страшную дешёвку им подсовывают.

Ну, про страшную дешёвку - это вы зря. По европейским меркам это довольно крупный проект: производственный бюджет оценивается в 28 млн евро (например, у последнего "Астерикса" бюджет был 30 млн, у "Хранителя Луны" - всего 18, у "Песни моря" - вообще 5).

Пусть звёзд с неба он явно не хватает, это всё же куда более приемлемый пример независимого мультфильма, чем те, что у нас чаще всего выпускают - всякие там "Нормы и Несокрушимые", "Реальные белки" и прочий ужас.
КИНО
 
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6

Сборы фильмов в России за 19–22 января, «Три икса: Мировое господство» и «Невеста» показывают хорошие результаты
Обновлено Вчера в 00:50
Полная таблица

Что можно сказать про кассовые сборы фильма «Три икса: Мировое господство»? Они прошли по верхней кромке предсказаний. Кино могло собрать 320 млн, оно их и собрало. Почти. Ничего экстраординарного в отечественном прокате триквел не показал: 57 млн в первый день, удвоение суточных сборов до 110 млн в субботу и лёгкое падение до 92 млн в воскресенье. Просто для сравнения приведём следующие данные: «Форсаж 7» за первый уик-энд в России накатал 857 млн и закончил прокат с 1,739 млрд. Получается, что «Мировое господство» должно собрать у нас что-то около 700 млн. По крайней мере, превзойдёт показатели «Последнего охотника на ведьм» (623 млн).

Вторая новинка — отечественный ужастик «Невеста». Тут тоже никаких сюрпризов по сборам за день, разве что в воскресенье падение было больше, чем у «Трёх иксов» (аж на 1,4%). Всё равно 102 млн за уик-энд — это лучший старт для российского хоррора, если не считать «Вия». «Пиковая дама: Чёрный обряд» заработала за первые выходные 65 млн и 139 млн в итоге. «Невеста», видимо, может рассчитывать на 200 млн финальных сборов.

Все остальные подопечные не требуют особого упоминания. «Кредо убийцы» отчаянно пытается дотянуться до миллиарда. «Викинг» в ближайшем будущем постарается довести общую кассу до 1,5 млрд.

6 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
10

Сериал «Библиотекари»: третий сезон финишировал, четвёртый заказан

Последняя серия третьего сезона сериала «Библиотекари» вышла в воскресенье, а сегодня кабельный канал TNT официально продлил проект на четвёртый сезон.

Причиной традиционно послужили рейтинговые показатели. Сериал вот уже два года входит в двадцатку оригинальных художественных сериалов на кабельном телевидении, пользующихся особой популярностью у зрителей из ключевой возрастной категории «18–49 лет». Каждый новый эпизод третьего сезона сериала «Библиотекари» собирал у телеэкранов в среднем 5,4 млн человек.

Многосерийное фэнтези, основанное на кинофранчайзе «Библиотекарь», повествует о невероятных приключениях членов древней секретной организации, созданной для защиты ничего не подозревающего мира от тёмных сил и тайн, связанных с магией.

В сериале снимаются Ребекка Ромейн, Кристиан Кейн, Линди Бут, Джон Харлан Ким и Джон Ларрокетт. Исполнитель главной роли в полнометражных картинах Ноа Уайли время от времени появляется в сериале в образе Флинна Карсена.

Исполнительными продюсерами помимо Уайли числятся коллеги по сериалу «Грабь награбленное» Дин Девлин и Марк Роскин. Производственный процесс на контроле у Electric Entertainment. Четвёртый сезон сериала «Библиотекари» стартует в конце этого года.

10 Обсудить
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Библиотекари
 4 ноября 2016 года«Библиотекари» — трейлер третьего сезона 16 январяДакота Фаннинг снимется в «Алиенисте» на канале TNT 16 январяПервый сезон «Хорошего поведения» — только начало 14 декабря 2016 годаПилот «Когти» Рашиды Джонс прошёл отбор на TNT 28 ноября 2016 годаДаниэль Брюль и Люк Эванс снимутся в «Алиенисте» на TNT 22 ноября 2016 годаТелеверсия фильма про поезд «Сквозь снег» досталась каналу TNT
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.radiotimes.com Прямая ссылка на новость:
20

Стивен Моффат и Марк Гэтисс рассказали о пятом сезоне «Шерлока»

В отличие от своих предшественников, четвёртый сезон «Шерлока» завершился на мажорной ноте — Холмс и Ватсон вернулись на Бейкер-стрит и погрузились в расследование новых преступлений. Столь радужная концовка многих заставила гадать: не попрощались ли таким образом авторы со своими персонажами и публикой, дав понять, что пятый сезон сериала «Шерлок» не планируется?

Создатели сериала Стивен Моффат и Марк Гэтисс утверждают, что события эпилога «Последнего дела» без труда могут положить начало новым детективным историям.

В интервью изданию RadioTimes Марк Гэтисс пояснил:

Мы показали становление персонажей, рассказали, как они стали теми Шерлоком Холмсом и Джоном Ватсоном, которых все хорошо знают. Эти четыре сезона, по сути, предыстория. Поэтому если мы вернёмся к съёмкам (а нам очень хотелось бы), можем преспокойно начать повествование с того, как Шерлок предлагает Джону окунуться в новое расследование.

Моффат признался, что у них с Гэтиссом промелькнула мысль после заключительного кадра добавить надпись «Начало», но от идеи впоследствии отказались, посчитав, что это выглядело бы дешёвой уловкой. Вдобавок шоураннер рассказал о случившихся с Холмсом переменах:

Полагаю, сейчас Шерлок наконец-то понимает, что в некотором смысле он всё же умнее Майкрофта. Его эмоции, привязанности и почерпнутая из отношений с дорогими ему людьми мудрость делают его сильнее. Он осознаёт это, сравнивая себя с Эвр — чистым разумом без эмоциональных связей, которому не под силу осознать, что такое быть человеком. Шерлок понял: всё, от чего он годами бежал, как раз и делает его сильнейшим из этой гениальной троицы. Так он приблизился к образу мудрого взрослого Шерлока — всё ещё пугающего и внешне бесстрастного, но отнюдь не бессердечного.

На вопрос о том, что ждёт главных героев сериала «Шерлок» в пятом сезоне, буде он таки случится, Моффат ответил просто:

Расследование новых преступлений.

20 Обсудить
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Шерлок
 
Тлен
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Моффат ответил просто:

Расследование новых преступлений.

Процедурал. Е-е-е.
 17 январяФинальный эпизод четвёртого сезона «Шерлока» утёк в сеть и обновил рейтинговый минимум 2 январяПремьера четвёртого сезона «Шерлока» установила рекорд дня 21 январяРецензия и отзывы на сериал «Шерлок»
КИНО
 
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«Лига справедливости» — новый кадр

И свежая реплика режиссёра фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера про одного существенного персонажа:

Супермен действительно является важной частью истории. Присутствие или его полное отсутствие всё равно оказывает большое влияние на сюжет.

Кадры из фильма «Лига справедливости»
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