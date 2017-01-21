- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Сплит
Split$ 14,63038$ 14,6
- 2Три икса: Мировое господство
XXX: The Return of Xander Cage$ 7,23651$ 7,2
- 3Скрытые фигуры
Hidden Figures$ 4,4−19,5%3416$ 72,4
- 4Ла-Ла Ленд
La La Land$ 2,4−40,7%1865$ 83,8
- 5Зверопой
Sing$ 1,9−36,3%3193$ 242,2
- 6Изгой-один. Звёздные войны: Истории
Rogue One: A Star Wars Story$ 1,7−46,5%2603$ 506,9
- 7День патриота
Patriots Day$ 1,6−61,1%3120$ 19,2
- 8Монстр-траки
Monster Trucks$ 1,4−46,1%3119$ 15,8
- 9Байбаймэн
The Bye-Bye Man$ 1,1−79,6%2220$ 17,7
- 10Бессонная ночь
Sleepless$ 1,0−66,7%1803$ 12,5
00:33 - комикс, проект "Дисней"; 16:30 - проект "Дисней"; 22:16 - проект "Дисней"; 27:18 - комикс-проект "Дисней"; 30:08 - комикс; 34:16 - комикс; 36:06 - проект "Дисней".