Список жизненно необходимых ремейков пополнился новым фильмом — «Победить любой ценой» (Every Which Way But Loose).

Режиссирует кино и переписывает сценарий Энтони Коэн, продюсирует проект Джеймс Фарго — главный постановщик оригинала.

В первоисточнике ведущую человеческую роль исполнял Клинт Иствуд, он изображал водителя грузовика по имени Фил Беддо, который вместе со своим домашним (грузовичным?) орангутаном колесил по американским хайвэям в поисках разных неприятностей. Зрители настолько охренели, что кино собрало в 1978 году $ 85 млн в домашнем прокате. Создатели не растерялись и выпустили в 1980-м сиквел — «Как только сможешь», он заработал уже $ 70 млн.

Съёмки ремейка начнутся весной. С нетерпением ждём объявления имени актёра, который согласится сниматься вместе с орангутаном в фильме от режиссёра комедии «Секс-трип».