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«Джон Уик 2» — телеролик с Суперкубка

Идеальный игрок для любого вида спорта:

 
 
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Видео Джон Уик 2
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Сборы фильмов в США за 3–5 февраля
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«Трансформеры: Последний рыцарь» — расширенный телеролик с Суперкубка

Драгоценные секунды с новыми кадрами:

 
 
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Видео Трансформеры: Последний рыцарь
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Новые сериалы 6–12 февраля

Неделя отметится тремя многосерийными премьерами — в эфир выйдут первые эпизоды процедурала «В розыске», авантюрной комедии «Мошенники» и супергеройской фантастики «Легион». Вдобавок стартуют финальные сезоны костюмированной драмы «Царство» и комедии «Девчонки».

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Превью
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«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» станет сериалом

Телеканал CBS заказал съёмки пилотного эпизода сериальной версии полнометражного боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 2003 года.

Сериал расскажет о лейтенанте лос-анджелесского спецназа, который, возглавив высококвалифицированное, вооружённое до зубов спецподразделение, разрывается между преданностью родными улицами и долгом перед своими напарниками.

В режиссёрское кресло сядет быстрый и яростный Джастин Лин (четыре части кинофранчайза «Форсаж», «Стартрек: Бесконечность»). Сценарий пишет Аарон Рахсаан Томас («Саутленд»). Исполнительным продюсером выступит Шон Райан («Обмани меня») наряду с Томасом, Лином, Марни Хочманом, Павуном Шетти, Даниэллой Вудроу и режиссёром фильма «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» Нилом Х. Морицем. Производством займутся Sony Pictures Television and CBS Television Studios.

8 Обсудить
 27 сентября 2016 года«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» может вернуться на телеэкраны 25 январяCBS заказал пилот драмы о современной журналистике 24 январяАктёр и продюсер «Хорошей жены» готовят два новых сериала для CBS
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Рецензии и отзывы на фильм «Отпетые напарники»

Новый фильм с Джеки Чаном привлёк повышенное внимание Всеяредакции — поэтому встречайте сразу две рецензии от наших авторов!

Вероника Кулакова написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Отпетые напарники».

Рецензия и отзывы на фильм «Отпетые напарники»

Игорь Макаров тоже написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Отпетые напарники». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению!

Рецензия и отзывы на фильм «Отпетые напарники»
21 Обсудить
Темы
 
Рецензии Отпетые напарники
 
Тарас Бульба
Лучший комментарий
+39

Чо все постоянно вспоминают Шанхайский полдень и Час пик? Джеки Чана то любят за Доспехи Бога, Кто я, Мистер крутой/великолепный.

Лично мне дак, вообще, больше по нраву его китайские фильмы - Проект А, Полицейская история, Закусочная на колесах..
10
КИНО
 
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Сборы фильмов в США за пятницу, 3 февраля
Обновлено Вчера в 02:33

«Звонки» за свой первый день в домашнем прокате взяли $ 5,6 млн и постараются добыть за выходные $ 13 млн. Первый ремейк, выйдя в 2002 году, за стартовый уик-энд заработал $ 15 млн, а последовавший в 2005-м «Звонок 2» — $ 35 млн. Всё просто: первый сиквел хорошо капитализировал успех первой части, а триквел появился спустя 12 лет — фактически начав с чистой видеокассеты. «Звонки» — самая дешёвая часть франчайза, обошедшаяся создателям всего в $ 25 млн (оригинал и сиквел стоили в два раза дороже). Заодно кино сделали общедоступным, обеспечив ему возрастной рейтинг PG-13. «Звонок» режиссёра Гора Вербински заработал дома $ 129 млн, но третья часть, разумеется, такого не потянет — выносливости не хватит.

Легко заметить, что «Звонки» потеснили шьямалановский «Сплит», но последний наверняка наберёт обороты в субботу и возглавит бокс-офис в третий раз, перешагнув отметку в $ 100 млн. Из всех фильмов М. Найта Шьямалана только «Шестое чувство» продержалось на вершине дольше — четыре недели подряд. «Сплит» станет пятой художественной картиной Шьямалана, собравшей в североамериканском прокате больше $ 100 млн, и окажется в компании «Шестого чувства», «Знаков», «Таинственного леса» и «Повелителя стихий». На международных рынках «Сплит» поднял $ 23 млн. Общая касса на сегодняшний день равняется $ 112,5 млн.

Ещё одна новинка — «Космос между нами» — провалилась и вряд ли может рассчитывать даже на $ 4 млн к концу выходных.

10 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
26
ИГРЫ
 
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Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7

Кирилл Илюхин написал для «КГ-Портала» рецензию на игру Resident Evil 7. Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7
26 Обсудить
Темы
 
Рецензии Resident Evil 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
30
КИНО
 
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«Живое» — второй трейлер и телеролик с Суперкубка

Трейлер с преимущественно старыми сценами и кадрами:

 
 

Ролик с новой начинкой:

 
 
30 Обсудить
Темы
 
Видео Живое
 
(С)анек
Лучший комментарий
+31

Ну, хуем в инопланетный организм не потыкал - и на том спасибо!

Вот щас обидно было

15
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Экранизация «Чёрной молнии» переезжает на The CW

Супергеройская драма «Чёрная молния» (Black Kightning), основанная на серии комиксов DC, официально сменила хозяина. Изначально разрабатывавший проект телеканал FOX от него отказался на радость The CW, охотно приютившему сериал и тут же заказавшему съёмки пилота.

Переезд связан с тем, что проект не вписывался в программную сетку FOX, который вдобавок к сериалам по вселенной DC Comics «Люцифер» и «Готэм» уже официально заказал пилоты безымянного проекта по вселенной Marvel «Люди Икс» и космической драмеди Сета Макфарлейна «Орвилль». Для The CW же, очевидно, супергероев много не бывает — нынешний проект уже пятый в линейке телеканала.

Сериал расскажет о Джефферсоне Пирсе, много лет назад решившем повесить свой супергеройский костюм на гвоздь. Однако помешанная на правосудии дочь и подающий надежды студент, завербованный местной бандой, вынуждают его вернуться к борьбе со злом. Чёрная молния — один из первых афроамериканских супергероев, авторы Тони Изабелла и Тревор фон Иден познакомили с ним читателей в 1977 году.

Сценарий по-прежнему готовят супруги Мара Брок Акил («Город хищниц») и Салим Акил, которые вдобавок выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Грегом Берланти и Сарой Шехтер («Легенды завтрашнего дня»).

15 Обсудить
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Чёрная молния
 
Александр Курков
Лучший комментарий
+32

Лущинский стайл...Дина, пиши исчо.

Рабочий стол Лущинского
 2 сентября 2016 годаГрег Берланти готовит сериал про Чёрную молнию 25 августа 2016 годаДжон Фавро снимет первый эпизод космической драмеди Сета Макфарлейна 25 январяБрайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX 27 январяFOX снимет пилот экранизации «Перерождения» 27 январяКрэйг Робинсон и Адам Скотт в погоне за призраками
8
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Аннет Махендру сыграет в пилоте «Машины» от Syfy

Научно-фантастическая драма «Машина» от Syfy — телеверсия одноимённого фильма 2013 года — приняла в основной актёрский состав пилотного эпизода Аннет Махендру («Американцы», «Тиран»).

В центре истории о противостоянии человека и искусственного интеллекта находятся шесть персонажей, каждый из которых обладает ключом к выживанию человечества или его уничтожению.

Аннет Махендру сыграет Яну — блестящего программиста, создательницу первого в мире искусственного интеллекта с заоблачным IQ. Этому ИИ под силу справиться с неразрешимыми проблемами человечества, включая болезни, нищету и истощение энергетических ресурсов. Но Яна подозревает, что вместо помощи людям супермашина готовит их уничтожение, а значит, ей — создательнице ИИ — придётся побороть свои страхи и придумать способ перехитрить величайший в мире ум.

Сценарист и режиссёр кинокартины Карадог В. Джеймс выступает исполнительным продюсером проекта наравне с продюсером полнометражного оригинала Джоном Джива-Аму. Производственный процесс контролирует Universal Cable Productions.

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Машина
 16 сентября 2016 годаКанал Syfy снимает пилоты про единорога, андроидов и призраков 7 декабря 2016 годаSyfy снимет мистический триллер про адский городок 3 декабря 2016 годаБрэд Пейтон экранизирует комикс «Лес» для Syfy 16 ноября 2016 года«Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна станет сериалом на Syfy 8 декабря 2016 года«Пространство» — трейлер второго сезона
12
КИНО
 
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«Лего. Фильм 2» поменял режиссёра; первый кадр из мультфильма «Ниндзяго»

Удивительно, но даже при создании «Лего. Фильма 2» между студией и режиссёром могут возникнут творческие разногласия (хотя казалось бы, игра в «Лего» — самое умиротворяющее времяпрепровождение). Таким образом, Роб Шраб («Сообщество») пролетает мимо своего режиссёрского дебюта.

Вместо него уже взяли Майка Митчелла («Тролли», «Высший пилотаж», «Губка Боб в 3D»). Сценарий сиквела написали постановщики первой части — Фил Лорд и Крис Миллер; потом сюжет доработал создатель анимационного сериала «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг.

Также издание USA Today поделилось первым снимком из полнометражного мультфильма «Ниндзяго» режиссёра Чарли Бина («Трон: Восстание»), который выйдет 22 сентября этого года.

Дата премьеры «Лего. Фильма 2» — 8 февраля 2019 года.

Кадры из фильма «Ниндзяго»
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Галерея Ниндзяго
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КИНО
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Телеовощи. Выпуск 151: Харрисон форт

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
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Видео Телеовощи
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КИНО
 
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Сборы фильмов в России за четверг, 2 февраля: «Притяжение» держится уверенно
Обновлено 4 февраля в 03:32

Со сборами за четверг сложилась интересная ситуация: фильмы, занимающие первые две строчки, собрали идентичные суммы, поэтому «Звонки» оказались впереди чисто по алфавиту. Почему-то любит наш зритель устраивать организованные походы на ужастики в четверг. Видимо, многие соскучились по раскоряченной на плакатах Самаре Морган, да и франчайз до сих пор помнят (увы, этим не смогли воспользоваться «Проклятые. Противостояние»).

«Звонки» собрали в четверг 24,7 млн, что может принести до 120 млн за первые выходные. В общем и целом, кино выступает на хорошем уровне раскрученных студийных пугалок — таких как «Заклятие 2» (113,6 млн за стартовый уик-энд) и «И гаснет свет...» (107 млн).

«Притяжение» по сравнению с прошлым четвергом потеряло всего 45,4% — не большое падение для блокбастера. Впрочем, неделю назад фильм начинал с просто хороших показателей, и мало кто ждал сильного роста сборов на выходных. Для сравнения: кассовый рекордсмен «Сталинград» на второй неделе проката потерял 28,2%. Сейчас у «Притяжения» уже больше полумиллиарда; упомянутый «Сталинград» за те же 8 дней собрал 761 млн.

«Космос между нами» стартовал с четвёртого места с 3,8 млн и точно может рассчитывать на 20 млн к концу выходных. Когда исполнитель главной роли Эйса Баттерфилд выступал у нас в прокате с «Игрой Эндера», там дела обстояли получше: научно-фантастический экшен собрал за премьерный уик-энд 36,3 млн.

«Голос монстра» откровенно сплоховал и в день выхода заработал 2,2 млн. Несомненно, его корневая семейная аудитория разгонится к субботе, но от таких ударов в самом начале оправиться будет очень сложно. Если прокатчик всерьёз планировал заработать много (на это намекает хорошая роспись), то ему можно только посочувствовать.

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Бокс-офис Звонки Притяжение Космос между нами Голос монстра
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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

The CW отложил разработку ребута «Зачарованных» и сериальной версии фильма «Пропащие ребята»

Телеканал The CW решил придержать ребут «Зачарованных» от Дженни Снайдер Урман и основанную на одноимённом фильме 1987 года драму «Пропащие ребята» от Роба Томаса до телесезона 2018–2019. И на то есть несколько уважительных причин.

Во-первых, канал уже одобрил съёмки шести пилотных эпизодов для сериального сезона 2017–2018 и не собирается превышать лимит, дабы не перегружать свой календарный график. Во-вторых, у «Зачарованных» пока не всё радужно со сценарием, а Снайдер Урман, поглощённая работой над «Девственницей Джейн», не располагает временем для второго проекта. В следующем году она планирует снять себя часть обязанностей, связанных с «Джейн», и уделить внимание «Зачарованным».

События перезагрузки волшебной истории о трёх могущественных ведьмах развернутся в 1976 году и если и будут связаны с миром оригинала, то пока непонятно, каким образом. Сценаристами числятся Снайдер Урман, Джессика О’Тул и Эми Рардин. Вдобавок трио выступает исполнительными продюсерами наряду с Беном Сильверманом и Брэдом Силберлингом, который берётся режиссировать. Производство курирует CBS Television Studios.

Сериальная версия полнометражного комедийного ужастика 1987 года «Пропащие ребята» задумывается как семисезонная антология, главными героями которой выступают вечно молодые вампиры. Сюжет охватывает временной период в семьдесят лет — по десять лет на сезон. События первого сезона развернутся в Сан-Франциско во время «Лета любви» — масштабного хиппи-фестиваля в 1967 году.

Сценаристом пилота и исполнительным продюсером проекта числится Роб Томас («Вероника Марс», «Я — зомби»). Производственный процесс на совести Warner Bros. Television и Gulfstream TV.

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Пропащие ребята Зачарованные
 6 январяВедьмы из «Зачарованных» готовы творить добро на The CW 19 августа 2016 года«Пропащие ребята» станут сериалом на The CW 9 январяКанал The CW объявил о продлении семи своих сериалов  3 февраляThe CW заказал съёмки пилота драмеди с Люси Хейл в главной роли 28 января«Искатели» — новый пилот The CW от неутомимого Грега Берланти 17 ноября 2016 годаThe CW экранизирует комикс «Доктор Мираж»
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«Очень странные дела» — первый кадр второго сезона

Сериал «Очень странные дела» поделился первым кадром второго сезона: ребята из Хоукинса — поклонники каноничных «Охотников за привидениями».

Кадры из сериала «Очень странные дела»
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Галерея Очень странные дела
 
MIIB
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+59

Даже на детский римейк охотников, я бы с бОльшим удовольствием посмотрел, чем на то, что было в прошлом году.
 8 ноября 2016 годаШон Эстин, Пол Райзер и Линнеа Бертельсен попали в «Очень странные дела» 15 октября 2016 годаПополнение в актёрском составе «Очень странных дел» 31 августа 2016 года2-й сезон «Очень странных дел» получил зелёный свет
21
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Грегг Салкин и Вирджиния Гарднер среди прочих записались в основной каст «Беглецов» от Marvel

Экранизация комикса Marvel «Беглецы» от потокового сервиса Hulu заполучила разом целую команду исполнителей главных ролей — все сплошь юные и незнакомые широкой зрительской аудитории, кроме, быть может, Грегга Салкина и Вирджинии Гарднер.

История за авторством Брайана К. Вона и Адриана Альфоны повествует о разношёрстной компании подростков, которые терпеть друг друга не могут, но вынуждены держаться вместе, чтобы противостоять общему врагу — их собственных родителям-суперзлодеям.

Рэнзи Фелиз («Без обязательств») сыграет гика и любителя видеоигр Алекса Уайлдера. Лирике Окано («Любовники») досталась роль умной и независимой Нико Минору — воплощения подростковых страхов в наряде гота. Вирджиния Гарднер («Тайны и ложь») воплотит на экране Каролину Дин — красавицу, страдающую от необходимости соответствовать ожиданиям окружающих. Ариэла Барер («Новенькая») сыграет бунтарку с фиолетовыми волосами Гертруду Йоркс. Грегг Салкин («Жизнь в деталях») перевоплотится в Чейза Стейна — игрока в лакросс и покорителя девичьих сердец, который отлично разбирается в технике. И наконец, Аллегра Акоста сыграет бесхитростную и положительную Молли Эрнандес — младшую в компании.

Адаптацией первоисточника занимаются авторы «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Вдобавок они числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производственный процесс курируют Marvel Television и ABC Signature Studios.

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Беглецы
 17 августа 2016 годаMarvel и Hulu превратят комикс Runaways в сериал 20 январяРоэль Рейн срежиссирует первый и второй эпизоды «Нелюдей» для показа в IMAX 14 январяСоздатели «Защитников» Marvel поделились деталями сюжета 23 сентября 2016 годаHulu экранизирует комикс Postal 8 сентября 2016 годаHulu взялся за эпическое фэнтези «Стеклянный трон»
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