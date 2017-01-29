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Новости аниме — лучшее за неделю ЕВА-200: Алкаст Диванные анимешники. Выпуск 4: Проклятый Новые сериалы 23–29 января Рецензия и отзывы на сериал «Шерлок»

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Сборы фильмов в США за 27–29 января
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8

Телеовощи. Выпуск 149: Мы не ссым
Обновлено Вчера в 22:34

А вот и видеоверсия:

 
 

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
8 Обсудить
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Новые сериалы 30 января — 5 февраля

Начало февраля в сериальном мире отметится сразу пятью премьерами. На этой неделе стартуют комедии «Бессильные», «Лучшие пончики», «Диета Санта-Клариты» и боевики «Тренировочный день» и «24 часа: Наследие». А ещё в эфир вернутся «Пространство» и «Сотня».

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Всеяредакция ответит на вопросы читателей в прямом эфире и постримит Uncharted 4
Обновлено Вчера в 21:30

По причине острых неполадок в коде комментариев (ответственные сотрудники как раз заняты разгребанием этого ада) Всеяредакция решила устроить сеанс вопросов и ответов в прямом эфире, а потом ещё и как следует постримить прохождение Uncharted 4: A Thief’s End (мы не практиковались, поэтому стиль игры точно не улучшится).

Разумеется, все вопросы про фильм «Притяжение» приветствуются, и мы даже зачитаем лучшие комментарии. Не упустите шанс высказать запутанную теорию заговора! Расскажите, как отследили денежный след между нами и Фёдором Бондарчуком! Растолкуйте миру, почему внезапно появились сводки критических отзывов от Евгения Кузьмина!

Совпадений не бывает!

Всё не случайно!

Сеанс разоблачения двух дебилов под вопли третьего («Меня там вообще не было!») уже прошёл.

Теперь — стрим Uncharted 4!

К слову, теперь нам можно донатить прямо во время сеанса вопросов-ответов и даже во время игры!

И транляция на Twitch
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Притяжение Uncharted 4: Путь вора (PlayStation 4)
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Новости сериалов — лучшее за неделю
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«Обзоры Ильи Кролика» — «Канал КИНОКРИТИКА»

Илья Кролик уже стал настоящим ютубером (ах, как быстро летит время).

Начав выдавать качественный контент, Илья сразу столкнулся с хитрыми деятелями, готовыми этот контент моментально экспроприировать и использовать во имя Зла (на пользу себе, без упоминаний первоисточника). Поэтому Илья ответил в соответствии с традициями социума — разоблачил засранца. И знаете, это самое интеллигентное разоблачение в мире. И остроумное.

Давайте вместе смеяться над альтернативно одарёнными, пока они в лес не убежали.

 
 
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Сборы фильмов в США за пятницу, 27 января, хорошая выносливость «Сплита» и плохой старт «Обители зла: Последней главы»
Обновлено Вчера в 02:45

А шьямалановский поворот всё не заканчивается — триллер «Сплит» твёрдо намерен остаться на вершине американского бокс-офиса. Страшно сказать, но в последний раз с фильмами режиссёра подобное случалось, когда вышло «Шестое чувство». Правда, кино с Брюсом Уиллисом — это вообще отдельный разговор, особенно по части падений сборов: на втором уик-энде падение составило 3,4%, ещё через неделю — 7%. Впрочем, «Сплит» тоже не сильно теряет в деньгах — плохие работы Шьямалана обычно падают намного больнее. На данный момент в кассе фильма (включая мировые сборы) — $ 65 млн. Эти три дня должны принести «Сплиту» в домашнем прокате ещё около $ 25 млн.

Семейная драма «Собачья жизнь» испытывает проблемы из-за бойкота со стороны организации «Люди за этичное обращение с животными» — создателей фильма подозревают в жестоком обращении с собаками, так что сборы вряд ли перевалят за $ 20 млн. А авторы всего лишь хотели снять кино про разные инкарнации одной псины!

Ну и самая интересная новинка — «Обитель зла: Последняя глава» — заработала в четверг $ 5,1 млн и может рассчитывать на $ 13 млн под конец выходных. Сразу скажем, предыдущая часть — «Обитель зла: Возмездие» — взяла за первый уик-энд $ 21,1 млн (и $ 42,3 млн за всё время проката в Северной Америке). До «Последней главы» все части серии старались зарабатывать в первые выходные больше $ 20 млн, и только самая первая «Обитель зла» собрала $ 17,7 млн. Так что это будет худший старт для франчайза.

Вот вам ещё порция забавной статистики: первые три фильма брали в Штатах от 30% до 40% мировой кассы, но уже с выходом «Обители зла 4: Жизни после смерти» доля упала до 20%. Короче говоря, этот рынок уже давно не в приоритете. Да и кому нужна Америка, если есть Япония! Там «Последняя глава» вышла в декабре прошлого года и уже подняла $ 34,3 млн. Тут нужно отметить, что бюджет заключительной части — смешные $ 40 млн. Дешевле был только первый фильм — на него потратили $ 33 млн.

Но мы не закончили с Японией, вот финальные сборы всех частей экранизации видеоигры:

  1. «Обитель зла» — $ 17,5 млн
  2. «Обитель зла 2: Апокалипсис» — $ 23,6 млн
  3. «Обитель зла 3» — $ 24,6 млн
  4. «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» — $ 55,1 млн
  5. «Обитель зла: Возмездие» — $ 48,3 млн

Да, «Обитель зла 6» отобьётся без особых проблем.

Всё остальное достаточно очевидно. Разве что можете обратить особое внимание на провал фильма «Золото» с Мэттью Макконахи в главной роли.

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Бокс-офис
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КГ играет: Hammerwatch (юбилейный стрим)

В 20:00 пройдёт юбилейный сотый стрим игрового раздела «КГ-Портала». В честь этого знаменательного события Лев Гринберг, Виктор Горов, Кирилл Илюхин и Михаил Судаков (какой юбилей без Судакова?) решили всей четвёркой заглянуть в Hammerwatch — забавный инди-клон классической серии Gauntlet, удачно совмещающий в себе простоту механик и издевательский уровень сложности. Самое то для развесёлого праздничного стрима!

 
 
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Видео Hammerwatch (PC) КГ играет (PC, PlayStation 4)
КИНО
 
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2

Роли исполняют: Милли Бобби Браун и Доминик Уэст

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет в фильме «Годзилла: Король монстров» (Godzilla: King of the Monsters) — сиквеле «Годзиллы» 2014 года от режиссёра Гарета Эдвардса («Изгой-один»).

Браун — первая приглашённая в постановку актриса. Режиссёр-сценарист Майкл Догерти («Крампус», «Кошелёк или жизнь») решил начать кастинг с маленьких девочек. Кажется, это не противозаконно.

Сюжет «Годзиллы 2» не разглашается, но зрителям обещали больше классических чудовищ — Родана, Мотру и Кинга Гидору.

Кино является частью расширенной монстровселенной киностудий Legendary и Warner Bros, куда также входят «Конг: Остров черепа» (премьера — 10 марта этого года) и «Годзилла против Кинг Конга» (премьера — 29 мая 2020 года).

Дата выхода «Годзиллы: Короля монстров» — 22 марта 2019 года.

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Доминик Уэст («300 спартанцев») исполнит роль отца главной героини в перезапускe «Расхитительницы гробниц». Лара Крофт попытается завершить исследования исчезнувшего родителя и раскрыть древние тайны, чтобы очистить репутацию любимого папы.

Кино режиссирует Роар Утхауг, премьера намечена на 15 марта 2018 года.

Алисия Викандер изображает Лару, также в постановке снимаются Дэниэл Ву и Уолтон Гоггинс. Последний играет центрального злодея.

2 Обсудить
КИНО
 
Первоисточник: www.vulture.com Прямая ссылка на новость:
43

Джеймс Кэмерон сомневается в нужности фильма «Чужой: Завет»

Не думай, по ком мычит корова. Ведь это мычит твоя корова! Похоже, режиссёр Джеймс Кэмерон забыл эту великую пословицу, которую мы придумали только что. Короче говоря, человек, неделю назад принявший решение сделать ещё одного «Терминатора», немножко поругал Ридли Скотта за фильм «Чужой: Завет»:

Франчайз уже слегка заплутал, и далеко не всё сложилось удачно. Я думаю, что большинство людей потеряло интерес. Да, мы уже всё поняли, весь этот фрейдистский биомеханический мем достаточно очевиден. Всё это уже было после в сотне ужастиков. Полагаю, что первые две части заняли место в истории и служат точкой отсчёта нового этапа развития жанра. Но зачем снимать ещё один фильм? Не знаю. Может быть, смысл есть. Обязательно посмотрим.

«Чужой» вдохновил целое поколение киноделов и поклонников научной фантастики. Было столько последователей, которые стилистически копировали оригинал и моих «Чужих» как, я считаю, легитимный сиквел и достойное продолжение. Это было чистое фанбойство с моей стороны — хотелось отдать дань уважения «Чужому» и внести что-нибудь своё.

И позвольте добавить — только, пожалуйста, не вырезайте это: я с готовностью встану в очередь на любой фильм Ридли Скотта, даже не самый хороший. Потому что он — настоящий художник и исключительный постановщик. Он постоянно преподносит мне новые уроки. И всё, что он сделает с собственным франчайзом, будет великолепно.

43 Обсудить
 
Mimimi
Лучший комментарий
+78

Я думаю, что большинство людей потеряло интерес
 4 январяVR-путешествие в мир «Чужого: Завета» 26 декабря 2016 годаКадры: «Чужой: Завет», «Лего Фильм: Бэтмен» 25 декабря 2016 года«Чужой: Завет» — трейлер на русском и без цензуры 1 ноября 2016 годаМайкл Фассбендер сыграет двух андроидов в фильме «Чужой: Завет»
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
18

Фильм Бена Аффлека «Закон ночи» принёс убытков на $ 75 млн

Если студия Warner Bros. как-то задела ваши чувства в прошлом, можете не переживать — кармическая справедливость в лице Бена Аффлека и его фильма «Закон ночи» уже настигла виновных.

Издание Variety уверяет, что на гангстерской драме студия потеряла $ 75 млн. В домашнем прокате фильм собрал всего $ 10 млн, а на международных рынках — $ 6 млн. Все ждут, что суммарные сборы не перевалят за $ 20 млн.

Производственный бюджет «Закона ночи», где Аффлек режиссёр, сценарист и исполнитель главной роли, всего $ 65 млн (без учёта рекламы). Не самое рисковое вложение, которое должно было легко отбиться, учитывая успех «Города воров» и «Операции „Арго“». Но теперь c учётом рекламных расходов возврат денег будет болезненным и долгим процессом. Warner Bros. станет отбиваться на рынке домашнего видео и продаж прав на телевизионный показ, но беда в том, что кино никому не нужно.

А ведь планы были наполеоновские: премьеру подвинули на декабрь, чтобы попасть в наградной сезон. Но даже малые премии проигнорировали и Аффлека отдельно, и «Закон ночи» в целом. Все деньги были съедены «Изгоем-один» и его сотоварищами.

Аффлеку бы перевести дух, но студия и аудитория постоянно теребят человека за бэт-сигнал.

18 Обсудить
 
(С)анек
Лучший комментарий
+70

Можно на волне популярности сделать фигурку грустного Аффлека и отбить бюджет ее продажами. Нажимаем на живот фигурки и играет "хелло даркнес май олд френд"
 16 января«Обзоры Ильи Кролика» — фильмы «Закон ночи» и «Ла-Ла Ленд» 12 январяБессмысленные реплики Бена Аффлека, Тома Харди и сценаристов «Дэдпула»  11 ноября 2016 года«Закон ночи» — трейлер
КИНО
 
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147

Подкаст на колёсах. «Притяжение»

Мы, конечно же, не могли пропустить новый фильм Фёдора Бондарчука «Притяжение» и сходили на него — не полным составом, но тем не менее. И даже записали очередной «Подкаст на колёсах»:

 
 
147 Обсудить
Темы
 
Видео Подкаст на колёсах Притяжение
 
Hindu Kush
Лучший комментарий
+116

Но дети-то знают как это работает:

Первые сборы фильма «Притяжение»
Обновлено 27 января в 21:28

Всем, разумеется, невтерпёж узнать: а как там со сборами у «Притяжения» — научно-фантастического фильма режиссёра Фёдора Бондарчука?

По уже официальным данным, всё очень неплохо, хотя и без сотрясающих основы кассовых достижений рекордов: кино в четверг сумело заработать 44 млн рублей. При таком старте «Притяжение» может рассчитывать на 300 млн за первые четыре дня — при условии высокой зрительской активности.

Проводить параллели с прочей отечественной фантастикой как-то не с руки — её у нас для этого слишком мало. Ну не сравнивать же сборы «Притяжения» с, извините, «Вычислителем»? Хотя если вам так уж хочется знать, сколько собрал «Вычислитель», то никаких проблем — 30 млн за стартовый уик-энд.

Поэтому проведём параллели с предыдущими режиссёрскими работами Бондарчука. Итак, сколько они зарабатывали на первых выходных?

  1. «Сталинград» — 525 млн
  2. «Обитаемый остров» — 317 млн
  3. «9 рота» — 178 млн
  4. «Обитаемый остров: Схватка» — 132 млн

В принципе, «Притяжение» выступает на уровне прошлогодних отечественных тяжеловесов. К примеру, «Викинг» собрал за первый день 53 млн, «Экипаж» — 63 млн. Зрительские отзывы у «Притяжения» преимущественно положительные, так что кассовая судьба будет благополучна, хотя до миллиарда финальных кассовых сборов кино вряд ли долетит.

Впрочем, «Притяжению» собирать столько и не нужно — бюджет фильма составил всего 380 млн рублей. Для сравнения, на «Экипаж» потратили 650 млн, а на «Викинга» — 1,25 млрд.

51 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис Притяжение
 
CyberBOMB
Лучший комментарий
+183

И разумеется, не стоит забывать, что у фильма также очень положительные отзывы от критиков, например от сайта "КГ-портал", который в своей высококачественно написанной профессиональными авторами[s] с Кинопоиска[/s] рецензии отметил, что Александру Петрову впору играть нового Джокера, настолько безумен в кадре товарищ, и то, что авторы не зря назвали его "маленькой историей о любви", ведь это и есть маленькая история о любви про маленькую историю о любви в маленькой истории любви. А спецэффекты вообще "Трансформерам" хуем по лбу стучат.
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
7

Пола Пэттон исполнит главную роль в летней драме ABC «Посередине»

Полу Пэттон («Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Варкрафт») утвердили на главную роль в сверхъестественном триллере «Посередине» (на канале ABC) — американской версии южнокорейского сериала.

Лора Прайс (Пэттон) — успешный новостной продюсер и любящая мать, которая уверена, что её дочь Серена будет убита. Она не знает, кто её убьёт и по какой причине, но точно знает, когда, где и как это случится. И нет, она не сумасшедшая. Все попытки Лоры уберечь дочь от смерти безуспешны, и непреклонная судьба ведёт Серену в лапы к её убийце.

Сценарий напишет Стивен Толкин («Легенда об искателе»). Вдобавок он выступит исполнительным продюсером наряду с Айваном Фецэном и Джозефом Бройдо. Производством займётся канадская компания Thunderbird Entertainment в сотрудничестве с ITV Studios America.

Съёмки пройдут в Ванкувере. Премьера первого десятисерийного сезона состоится этим летом.

7 Обсудить
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Посередине
 17 декабря 2016 годаABC готовит летний мистический триллер 22 январяГрег Берланти штампует пилоты для ABC 18 январяABC заказал съёмки пилота очередной юридической драмы от ShondaLand
КИНО
 
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6

«Притяжение» — рейтинги и оценки критиков

Рейтинг фильма «Притяжение» можно назвать умеренно положительным, он составляет 69%, что для российского блокбастера не самый плохой вариант. Для сравнения, недавний «Викинг» получил 53%; «Дуэлянт» — 74%; а «Сталинград» того же «притяженческого» режиссёра — 64%.

Авторы рецензий отмечают концептуальные различия ленты Фёдора Бондарчука с тем, что обещала рекламная кампания: вместо туповатой кальки с голливудских блокбастеров (все ждали что-то вроде «Скайлайна») кино внезапно оказалось не совсем одноклеточным. Куда разумнее сравнение с «Районом № 9» — только чуть меньше социальных вопросов, зато неплохо освещены механизмы манипуляции народом со стороны медиа. И вот это показывают при молчаливом согласии нашего государства. В целом критика фильма «Притяжение» достаточно однородна в плане тезисов — радикально положительных и отрицательных рецензий практически нет.

Всё ожидаемо хорошо с критикой у «Молчания» Мартина Скорсезе — рейтинг составил 84%. Чуть менее заметная премьера этой недели — мультфильм «Балерина» — стал обладателем суммарной оценки в 80%.

Фильмы прошлых недель слегка подрастеряли баллы — будем считать, что «Три Икса: Мировое господство» (57%) проигрывает по оценкам «Притяжению» на поле зрелищных фильмов, а «Рай» (80%) Андрея Кончаловского и «Ла-Ла Ленд» (89%) так и останутся в списке просто хороших, но не великих картин.

Подробнее про рейтинг фильма «Притяжение» и других актуальных картин можно посмотреть по ссылкам ниже:

6 Обсудить
 
MIIB
Лучший комментарий
+25

что надо сделать что бы он самолично спустился с олимпа и написал новость???

Снять настоящее кино о настоящей любви.

СПОЙЛЕР
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
4

FOX снимет пилот экранизации «Перерождения»

Телеканал FOX официально заказал съёмки пилотного эпизода «Перерождения» — экранизации одноимённой книжной фэнтези-трилогии Джастина Кронина. Исполнительным продюсером проекта выступает Ридли Скотт.

История начинается как триллер о правительственном заговоре и перерастает в постапокалиптическую вампирскую сагу. События трилогии развиваются на протяжении тысячелетия и сосредоточены на девочке по имени Эми, чья миссия — спасти человечество.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Лиз Хелденс («Огни ночной пятницы»), пилотный эпизод срежиссирует Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»). Вдобавок оба выступают исполнительными продюсерами наравне со Скоттом, Адамом Кассаном и Дэвидом Цукером. Производство на контроле у 20th Century Fox TV, Scott Free Productions и 6th & Idaho.

4 Обсудить
Темы
 
Перерождение
 12 ноября 2016 годаКанал Fox одобрил съёмки пилота сериала по мотивам бестселлера «Перерождение» 27 январяКрэйг Робинсон и Адам Скотт в погоне за призраками 25 январяБрайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX
АНИМЕ
27
ЕВА-200: Алкаст
КИНО
 
Первоисточник: www.theshiznit.co.uk Прямая ссылка на новость:
20

«Правдивые постеры» номинантов на «Оскар»: «Ла-Ла Ленд», «Прибытие», «По соображениям совести», «Любой ценой» и другие

Шутники с сайта The Shiznit взяли постеры основных претендентов на получение «Оскара» 2017 года — «Ла-Ла Ленда», «Прибытия», «По соображениям совести», «Любой ценой» и других — и переделали их в сторону «правдивости». Наслаждайтесь!

Фанарт фильма «Ла-Ла Ленд» Фанарт фильма «Прибытие» Фанарт фильма «Ограды» Фанарт фильма «По соображениям совести» Фанарт фильма «Любой ценой» Фанарт фильма «Скрытые фигуры» Фанарт фильма «Джеки» Фанарт фильма «Лев» Фанарт фильма «Лавинг» Фанарт фильма «Манчестер у моря» Фанарт фильма «Молчание»
20 Обсудить
Темы
 
Галерея Ла-Ла Ленд Прибытие Ограды По соображениям совести Любой ценой Скрытые фигуры Джеки Лев Лавинг Манчестер у моря Молчание
 
Lore-Friendly
Лучший комментарий
+64

А мне, как геймеру, больше «По соображениям совести зашел»

А слабо на русском было сделать?

Не слабо

Точный перевод не гарантирую, но я попытаюсь: кто не знает английский тоже имеют право посмеяться:

Нахуй сомнения. Это то, что нам сейчас необходимо. Побег от реальности Без Трампа и Фараджа Этот фильм лучше, чем твоя жизнь У Эми Адамс больше шансов действительно найти внеземную жизнь, чем выиграть этот чёртов оскар. В этот раз Гугл Транслейт нам не поможет Война миров Отличный актёрский состав, но Такая театральщина От режиссёра, сказавшего однажды, что «евреи ответственны за все войны в Мире» Основано на действительно интересной странице в Википедии Вторая Мировая: достижение «Без убийств» получено Господи, спасибо, что хоть кто-то готов играть за медика Купить дом — дело непростое Даже грабители банков могут быть наёбаны банком Основано [на биографии] трёх охуенных математиков Непереводимая [мной] игра слов race Белые люди не умеют запускать Помнишь те времена, когда среди политиков были достойные люди? Дев Патэль, Руни Мара, погоди... это что, правда он? Охренеть. Красавчик из трущоб Романтичная правдивая история, которая ещё и реклама Google Планета Земля Чёрные жёны имеют значение Слава богу их имена были не Ричард и Милдрэд Бонинг «Этот фильм сняли в Манчестере? 10 из 10» Критик из Лондона Думали Бэн был несчастным? Грустноаффлек: раунд 2 Кейси Аффлек вступает в игру Старый Человек-Паук, Кайло Рен и Аслан СПОЙЛЕР От режиссёра Кундун и Хранитель времени Свидетели Иеговы Стойте, куда вы уходите?! Это режиссёр ещё снял Волка с Уолл-стрит, Отступников и Банды Нью-... Блядь. Они уже ушли.
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