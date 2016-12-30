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Новое аниме зимы 2017 года Новые сериалы 26 декабря — 1 января «Табу» — второй трейлер Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 200: За следующие 200! Дени Вильнёв может стать режиссёром экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта

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32

С Новым годом! Итоговый дайджест КГ-Портала

Всем спасибо, все свободны! Две тысячи шестнадцатый покидает здание — можете проводить его пинком на прощание. Любите друг друга и не забывайте, что сколько бы жизнь не подбрасывала вам перезапуск «Охотников за привидениями» с самыми смешными женщинами на планете, вы всегда найдёте на КГ место, где можно встретить таких же дурачков, которые по непонятным причинам смотрят эту хрень.

Также важно держать в голове, что 2017 год подарит нам новые впечатления — много, ну очень много проектов от студии «Д», одно кино от Кристофера Нолана, парочку приличных отечественных картин и новый «Форсаж». Что, уже полезли в петлю из ёлочных гирлянд? Не стоит, нам всё ещё нужны посетители. Поэтому давайте расслабимся и попытаемся уже в конце концов получить удовольствие.

А наши сегодняшние подарки вам — это традиционная обоина для рабочего стола от Андрея Рогозина (да, именно она красуется на картинке выше) и итоговый дайджест за 2016 год. В нём мы решили поделиться с вами не только самыми обсуждаемыми новостями за последние 12 месяцев, но и подбили кое-какую интересную статистику.

Поздравляем вас от всей души! Здоровья и трезвого ума! С Новым годом!

P.S. Этот текст не засеошен.

Дайджесты за 2016 год
32 Обсудить
КИНО
 
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11

Новости русского кино за 19 ноября — 31 декабря: «Избранные» Сарика Андреасяна, «Пятачок» Дмитрия Тюрина

Рубрика «Новости русского кино» брала месячный отпуск, но теперь возвращается с последним в этом году выпуском, в котором мы расскажем о новых кинофантазиях Сарика А., о «Пятачке» Дмитрия Тюрина, о футболисте Ильи Учителя и даже об одном большом-большом секрете. Но начнём с чего попроще — очередной военной драмы.

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Темы
 
Новости русского кино
КИНО
 
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23

«Изгой-один» стал третьим фильмом по сборам в 2016 году в домашнем прокате

Сборы «Изгоя-один» продолжают улучшать новогоднее настроение студии Disney. За четверг фильм добавил в свою копилку ещё $ 16,6 млн, и теперь улов в домашнем прокате равняется $ 375,2 млн. Всего четырнадцать дней после премьеры — и «Изгой-один» обогнал «Дэдпула» ($ 363 млн), «Книгу джунглей» ($ 364 млн), «Тайную жизнь домашних животных» ($ 368,4 млн) и стал третьим самым успешным фильмом 2016 года. Его обходят только «В поисках Дори» ($ 486 млн) и «Первый мститель: Противостояние» ($ 408 млн).

Короче говоря, студия Disney в североамериканском сегменте рынка заняла первые три места. Дело попахивает монополией.

Что до международных сборов «Изгоя-один», то в четверг весь остальной мир разорился на $ 17,3 млн. Всего международный прокат принёс $ 312 млн, и общая касса дошла до $ 687,7 млн.

И это ещё без китайских денег — в Поднебесной премьера фильма состоится только 6 января. «Пробуждению Силы» в прошлом году удалось изъять из китайской экономики $ 124 млн. Ну а пока «Изгой-один» показывает десятый результат по кассовым сборам в мире за 2016 год.

23 Обсудить
 29 декабря 2016 годаКассовые сборы «Изгоя-один» помогли американскому прокату поставить рекорд 2016 года 27 декабря 2016 годаКассовые сборы фильма «Изгой-один» перевалили за $ 500 миллионов 23 декабря 2016 года«Изгой-один» уже собрал в Северной Америке больше $ 200 миллионов
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
10

Канал Showtime выложил первую серию нового сезона «Родины» в интернет

Канал Showtime предоставил эксклюзивную возможность оценить первый эпизод шестого сезона сериала «Родина». В данный момент первую серию можно посмотреть онлайн, если вы являетесь подписчиком потокового сервиса Showtime On Demand (ну или каким-нибудь другим образом).

Обычная премьера шестого сезона «Родины» состоится 15 января.

Сюжет нового сезона разворачивается после того, как главная героиня Кэрри Мэтисон предотвратила террористическую атаку в Берлине и уже живёт в Бруклине (Нью-Йорк). Кэрри работает в благотворительной организации, которая помогает проживающим в США мусульманам.

Шестой сезон опишет постэффект президентских выборов — все события происходят между днём выборов и инаугурацией. Сумбурное время, когда государственные структуры погружаются во внутриведомственные разборки и происходит сложный и хрупкий процесс передачи власти от уходящего президента только что выбранному.

Главные роли исполняют Клэр Дэйнс, Руперт Френд, Элизабет Марвел, Мэнди Патинкин и Ф. Мюррэй Абрахам.

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Темы
 
Родина
 20 декабря 2016 годаShowtime официально анонсировал восьмой сезон «Бесстыдников» 16 декабря 2016 года«Родина» — трейлер шестого сезона 7 декабря 2016 годаРоли исполняют: Дэмиэн Льюис и Шейлин Вудли 15 июля 2016 годаПремия «Эмми 2016»: Номинанты
КИНО
 
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31

Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 202: Итоги года

Последний подкаст «Лазер-шоу» уходящего года обзавёлся текстовой версией. Читайте на здоровье! И с наступающим! А кто не хочет читать, смотрите видео:

 
 

А кому не нужно видео, слушайте аудиоверсию (в том числе и оригинальную запись без улучшений):

 
 
31 Обсудить
Темы
 
Видео Лазер-шоу «Три дебила» Лазер-шоу «Три дебила» (видеоверсия)
АНИМЕ
53
ЕВА-196: Предсказуемый финал
ИГРЫ
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Ноль кадров в секунду. Выпуск 140: Как делают игры
КИНО
 
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5

Рецензия и отзывы на фильм «Без тормозов»

Кирилл Илюхин написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Без тормозов». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Без тормозов»
5 Обсудить
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Рецензии Без тормозов
КИНО
 
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12

Сборы фильмов в России за четверг, 29 декабря
12 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
КИНО
 
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11

«Не стучи дважды» — дублированный трейлер

Стучать, как известно, нехорошо. И уж тем более не стоит делать это дважды.

Поиски пропавшего друга приводят Хлою в родной город. По местному преданию, в странном доме на его окраине живет опасная ведьма, охотящаяся на жителей города. Хлое придётся вызвать древнего демона и ступить за порог реального мира в мир потусторонний, чтобы открыть страшную правду городской легенды.

Цитата из пресс-релиза

Фильм ужасов «Не стучи дважды» в кинотеатрах страны — с 12 января.

 
 
11 Обсудить
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Видео Не стучи дважды
КИНО
 
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143

Обсуждение фильма «Викинг»

Блокбастер «Викинг» от «Дирекции кино» вышел в прокат, но рецензия у нас ещё не готова, а пообсуждать вам, судя по другим новостям, уже хочется. Поэтому — не стесняйтесь, оставляйте свои отзывы на фильм «Викинг» в комментариях! Успеем ли мы посмотреть его до конца 2016 года, не известно, но постараемся.

143 Обсудить
Темы
 
Викинг
КИНО
 
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32

«Чудо-женщина» — кадр и характеристика

Комментарий от режиссёра фильма «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс:

Главная героиня практикует философский подход. Она не просто вырубает плохих парней или уменьшает процент уличной преступности, она верит в добро и любовь. Диана готова драться до последнего за лучшую судьбу для человечества. И на самом деле это история взросления. Мы рассказываем, как тотальная механизированная война выглядит со стороны полубога, который впервые оказался в нашем мире. Я хочу, чтобы зрители поняли весь ужас масштабной войны и то, как это отражается на персонаже с обострённой верой в честь и справедливость. Диана просто не осознаёт, насколько бессмысленно мрачным может быть этот мир.

«Чудо-женщина» выйдет 2 июня 2017 года.

Кадры из фильма «Чудо-женщина»
32 Обсудить
Темы
 
Галерея Чудо-женщина
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
108

Райан Гослинг сыграет первого человека на Луне Нила Армстронга

Режиссёр фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл и его звезда Райан Гослинг займутся постановкой биографической картины «Первый человек» (First Man) при студии Universal Pictures. Сюжет расскажет про Нила Армстронга — астронавта, который стал первым человеком в истории, ступившим на Луну. Легендарное высказывание «Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества» тоже принадлежит Армстронгу.

Гослинг приглядывался к проекту с 2015 года, когда главным постановщиком числился Клинт Иствуд.

Сценарий написал Джош Сингер («Пятая власть») по мотивам книги Джеймса Хансена First Man: A Life of Neil.

Нил Армстронг был отчаянным пилотом бомбардировщика во время Второй мировой, потом пилотом-испытателем в 50-х и 60-х. Кино подробно расскажет о действиях NASA во имя выполнения одной из опаснейших миссий в истории — приземления на Луне. Главная цель постановки — указать на самопожертвование главного героя и всей нации и огромную цену, которую пришлось заплатить.

Актёр недавно закончил съёмки в фильме «Бегущий по лезвию 2049»; «Ла-Ла Ленд» с Гослингом и Эммой Стоун выйдет в России 12 января 2017 года.

108 Обсудить
КИНО
 
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33

«Джон Уик 2» — ролик о создании

Вот почему движения Джона Уика выглядят отточенными до автоматизма. Всё потому что актёр Киану Ривз изводит себя до седьмого пота:

 
 
33 Обсудить
Темы
 
Видео Джон Уик 2
АНИМЕ
34
Лучшее аниме осени 2016 — голосование
КИНО
 
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27

Кассовые сборы «Изгоя-один» помогли американскому прокату поставить рекорд 2016 года

Общие кассовые сборы «Изгоя-один» перепрыгнули ещё одну ступеньку — $ 600 млн. В североамериканском прокате у фильма уже $ 340 млн. Получается, «Изгой-один» превысил показатели «Бэтмена против Супермена» ($ 330 млн) и «Отряда самоубийц» ($ 325 млн) меньше чем за две недели с момента премьеры.

На международных рынках в кассу «Изгоя-один» по-прежнему больше всех вносят Великобритания ($ 49 млн), Германия ($ 26,2 млн), Франция ($ 23,6 млн) и Австралия ($ 21,6 млн). Сборы в России держатся в почётной середине списка с $ 8,7 млн.

Но на этом примечательные события в американском бокс-офисе не заканчиваются. Благодаря спин-оффу «Звёздных войн» и мультфильму «Зверопой» был преодолён прошлогодний рекорд по общенациональным сборам — $ 11,13 млрд. Вполне возможно, что к концу 2016 года новым рекордом станет сумма в районе $ 11,3 млрд.

В нынешнем году сильно выступили детские фильмы и мультики: «В поисках Дори» ($ 486 млн), «Тайная жизнь домашних животных» ($ 368 млн), «Книга джунглей» ($ 364 млн) , «Зверополис» ($ 341 млн) и «Моана» ($ 184 млн).

Экранизации комиксов тоже не подкачали: «Первый мститель: Противостояние» принёс $ 408 млн, «Доктор Стрэндж» собрал дома $ 228 млн, ну а фильмы из расширенной киновселенной DC мы упоминали выше.

27 Обсудить
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Изгой-один. Звёздные войны: Истории
КИНО
 
Первоисточник: href="/goto.php?url=Comingsoon.net" target="_blank" id="news_comms">Comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
15

«Конг: Остров черепа» — промо-арт

Джордан Вот-Робертс — режиссёр фильма «Конг: Остров черепа» — рассказал журналу Empire, как так получилось, что действие разворачивается во время войны во Вьетнаме, когда военные предпочитали решать все проблемы напалмом:

Сперва сюжет развивался в 1917 году. Потом я начал переговоры с парнями из Legendary и в это время думал: «Как можно снять необычное кино про Конга?» Так я предложил им вариант с Вьетнамской войной, предполагая, что меня поднимут на смех. И в Legendary согласились! Эстетика того времени вместе с Конгом дают ядерную жанровую смесь.

Кино выходит 10 марта 2017 года.

Промо-арт фильма «Конг: Остров черепа»
15 Обсудить
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Постеры Галерея Конг: Остров черепа
КИНО
 
Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
20

Дэдпул может появиться в сцене после титров фильма «Логан»
Обновлено 29 декабря 2016 года в 09:42

Обновление: Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд и исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс вместе опровергли слух. Как, впрочем, и ожидалось.

Издание TheWrap выяснило, что актёр Райан Рейнольдс пролез в фильм «Логан». Индивиды, обладающие уникальными знаниями касательно проекта, уверяют, что фрагмент с участием Дэдпула станет сценой после титров. Разумеется, сама студия Fox не комментирует слух.

Это не первая встреча Джекмана-Росомахи и Рейнольдса-Дэдпула (ну, «Люди Икс: Начало. Росомаха» считается же).

Также утверждается, что камео персонажа снял Дэвид Литч — режиссёр экшена «Джон Уик» и главный постановщик «Дэдпула 2». Нас, конечно, сильно волнует один вопрос: а не испортит ли присутствие болтливого наёмника атмосферу «Логана», даже после титров? Ведь картина обещает быть непростой и трагичной — вестерном в декорациях «Безумного Макса» с возрастным рейтингом R.

Многие ждут самую печальную концовку — смерть протагониста. Поэтому представьте себе, как после максимально драматичного финала вы сдерживаете слёзы от осознания того, что Джекман больше никогда не сыграет Росомаху, — и тут появляется Дэдпул, дабы отвратительно пошутить по этому поводу (что-нибудь про нежные тестикулы Логана). Эффект может немного смазаться.

Сюжет «Логана» разворачивается в 2024 году. Мутантов рождается всё меньше и меньше, и никто не понимает, почему так. Логан болен и лечит себя преимущественно алкоголем, его способности к исцелению почти не работают. Телепатические силы Профессора Икс тоже крайне нестабильны, иногда он просто не может вспомнить Логана, который ухаживает за ним. Вторая сиделка персонажа Патрика Стюарта — мутант-альбинос по имени Калибан. Основную роль в повествовании играет правительственная организация «Трансиджен», которая превращает юных мутантов в машины для убийств. Маленькая девочка становится частью программы; она — мутант, похожий на Логана, и он берёт её под своё крыло.

Кино выходит 3 марта 2017 года.

20 Обсудить
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Логан
 13 декабря 2016 годаЗа рейтинг R фильма «Логан» Росомаха заплатил лично  20 октября 2016 года«Логан» — тизер без цензуры 10 ноября 2016 годаБольшие планы студии 20th Century Fox на «Дэдпула 3» и не только 25 ноября 2016 годаКадры из фильмов «Логан», «Красавица и Чудовище», «Другой мир: Войны крови», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
36

Рецензия и отзывы на фильм «Дед Мороз. Битва Магов»

Дмитрий Лисовский написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Дед Мороз. Битва Магов». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Дед Мороз. Битва Магов»
36 Обсудить
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Рецензии Дед Мороз. Битва Магов
КИНО
 
Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:
184

Министр Владимир Мединский наванговал миллиард рублей фильму «Викинг»

Министр национального бокс-офиса и культуры РФ Владимир Мединский не боится прогнозировать сборы фильма «Викинг» от режиссёра Андрея Кравчука и продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова.

Мединский высказался следующим образом:

Я думаю, фильм соберёт больше миллиарда. Он хороший, зрелищный, динамичный. Пожалуй, в самом своём жанре такого батального кино из этой эпохи, наверное, один из самых масштабных фильмов, которые я видел.

Надеемся, что Владимир Мединский при этом держал в уме список отечественных фильмов, которые достигли означенной великой цели. Если нет, то вот он:

  1. «Сталинград» — 1,67 млрд
  2. «Экипаж» — 1,5 млрд
  3. «Ёлки 3» — 1,25 млрд
  4. «Ирония судьбы. Продолжение» — 1,22 млрд
  5. «Вий» — 1,2 млрд

Да, «Викинг» действительно имеет все шансы. Во-первых, он выходит под Новый год, во-вторых, одну из главных ролей исполняет Данила Козловский, а в третьих, у фильма короткое название на букву «В». Если просуммировать эти признаки, то получится, что кино может собрать все три миллиарда.

Кстати, из предыдущих проектов студии «Дирекция кино» лишь один покорил эту рублевую вершину — продолжение «Иронии судьбы». Хотя «Адмиралъ» (876 млн) и «Высоцкий. Спасибо, что живой» (868 млн) подобрались достаточно близко.

184 Обсудить
Темы
 
Викинг
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