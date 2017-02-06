«Звонки» за свой первый день в домашнем прокате взяли $ 5,6 млн и постараются добыть за выходные $ 13 млн. Первый ремейк, выйдя в 2002 году, за стартовый уик-энд заработал $ 15 млн, а последовавший в 2005-м «Звонок 2» — $ 35 млн. Всё просто: первый сиквел хорошо капитализировал успех первой части, а триквел появился спустя 12 лет — фактически начав с чистой видеокассеты. «Звонки» — самая дешёвая часть франчайза, обошедшаяся создателям всего в $ 25 млн (оригинал и сиквел стоили в два раза дороже). Заодно кино сделали общедоступным, обеспечив ему возрастной рейтинг PG-13. «Звонок» режиссёра Гора Вербински заработал дома $ 129 млн, но третья часть, разумеется, такого не потянет — выносливости не хватит.

Легко заметить, что «Звонки» потеснили шьямалановский «Сплит», но последний наверняка наберёт обороты в субботу и возглавит бокс-офис в третий раз, перешагнув отметку в $ 100 млн. Из всех фильмов М. Найта Шьямалана только «Шестое чувство» продержалось на вершине дольше — четыре недели подряд. «Сплит» станет пятой художественной картиной Шьямалана, собравшей в североамериканском прокате больше $ 100 млн, и окажется в компании «Шестого чувства», «Знаков», «Таинственного леса» и «Повелителя стихий». На международных рынках «Сплит» поднял $ 23 млн. Общая касса на сегодняшний день равняется $ 112,5 млн.

Ещё одна новинка — «Космос между нами» — провалилась и вряд ли может рассчитывать даже на $ 4 млн к концу выходных.