- №ФильмСборы (рубли)±К-тВсего
- 1Звонки
Rings24 700 000100624 700 000
- 224 700 000−45,4%1182511 000 000
- 3Три икса: Мировое господство
XXX: The Return of Xander Cage4 200 000−69,3%763504 000 000
- 4Космос между нами
The Space Between Us3 800 0008403 800 000
- 5Ла-Ла Ленд
La La Land3 400 000−24,2%317236 700 000
- 6Отпетые напарники
Skiptrace3 033 8706503 033 870
- 7Балерина
Ballerina2 530 665−31,0%111090 328 877
- 8Голос монстра
A Monster Calls2 288 4107242 288 410
- 9Почему он?
Why Him?1 783 965−55,4%257273 268 986
- 10Идеальные незнакомцы
Perfetti sconosciuti1 041 1801251 041 180
По сборам в четверг сложилась интересная ситуация — фильмы, занимающие первые две строчки, собрали идентичные суммы, поэтому «Звонки» оказались впереди чисто по алфавиту. Почему-то любит наш зритель устраивать организованные походы на ужастики в четверг. Видимо, многие соскучились по раскоряченной на плакатах Самаре Морган, да и франчайз до сих пор помнят (увы, этим не смогли воспользоваться «Проклятые. Противостояние»).
«Звонки» собрали в четверг 24,7 млн, что может принести до 120 млн за первые входные. В общем и целом, кино выступает на хорошем уровне раскрученных студийных пугалок — таких, как «Заклятие 2» (113,6 млн за стартовый уик-энд) и «И гаснет свет...» (107 млн).
По сравнению с прошлым четвергом «Притяжение» потеряло всего 45,4% — небольшое падение для блокбастера. Впрочем, неделю назад фильм начинал просто с хороших показателей, и мало кто ждал сильного роста сборов на выходных. Для сравнения: кассовый рекордсмен «Сталинград» на второй неделе проката потерял 28,2%. Сейчас у «Притяжения» уже больше полумиллиарда; упомянутый «Сталинград» за те же 8 дней собрал 761 млн.
«Космос между нами» стартовал с четвёртого места с 3,8 млн и точно может рассчитывать на 20 млн к концу выходных. Когда исполнитель главной роли Эйса Баттерфилд выступал у нас в прокате с «Игрой Эндера», там дела обстояли получше: научно-фантастический экшен собрал за премьерный уик-энд 36,3 млн.
«Голос монстра» откровенно сплоховал и в день выхода заработал 2,2 млн. Несомненно, его корневая семейная аудитория разгонится к субботе, но от таких ударов в самом начале оправиться будет очень сложно. Если прокатчик всерьёз планировал заработать много (на это намекает хорошая роспись), то ему можно только посочувствовать.