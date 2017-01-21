 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рецензия и отзывы на сериал «Шерлок» Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел сыграет Уайатта Эрпа в новом сериале от History «Родина» завершится после восьмого сезона Дэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» Nintendo Switch: цена и другие подробности

Новости

Все Кино Сериалы Игры Аниме • • •

Показ новостей на тему:

Всё
Все новости Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Галерея Сборы Превью
Кино
Все новости Рецензии Обсуждение Трейлеры Галерея Сборы Премьеры Спецматериалы
Сериалы
Все новости Рецензии Эпизодники Трейлеры Галерея Новые сериалы
Игры
Все новости Рецензии Трейлеры Галерея Новые игры
Аниме
Все новости Рецензии Эпизодники Трейлеры Галерея Продажи Новое аниме Лучшее аниме
 
Все новости Рецензии Обсуждение Трейлеры Галерея Сборы Премьеры Спецматериалы
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
15

Сборы фильмов в США за пятницу, 20 января
15 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
КИНО
 
Первоисточник: href="/goto.php?url=http://www.impawards.com" target="_blank" id="news_comms">IMP Awards Прямая ссылка на новость:
3

Постеры: «Меч короля Артура» и «Джон Уик 2»
Постеры фильма «Меч короля Артура»Постеры фильма «Джон Уик 2»
3 Обсудить
Темы
 
Постеры Галерея Меч короля Артура Джон Уик 2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
11

Флэш и Супергёрл споют в новом кроссовере

Телеканал The CW в очередной раз порадует поклонников супергеройским кроссовером, на сей раз музыкальным. Начнётся он в финале семнадцатого эпизода «Супергёрл», который выйдет эфир 20 марта, но основное действо развернётся в «Дуэте» — восемнадцатом эпизоде «Флэша» от 21 марта.

Основную часть кроссовера срежиссирует Дэрмотт Даунс, вокальные данные продемонстрируют Грант Гастин, Мелисса Бенойст, Джесси Л. Мартин, Виктор Гарбер, Карлос Валдес, Джереми Джордан и Джон Барроумен. Дэвид Хэрвуд и Крис Вуд также появятся в эпизоде, но петь не будут.

Что ж, задумка не лишена смысла, ведь добрая часть актёрского состава обоих сериалов прекрасно поёт. Грант Гастин и Мелисса Бенойст — снялись в «Лузерах», а остальной каст почти сплошь состоит из ветеранов Бродвея. Так, Гарбер входил в основной состав мюзиклов «Суини Тодд» и «Убийцы», четырежды номинировался на престижную театральную премию «Тони». Мартин пел в мюзикле «Богема», Барроумен начинал актёрскую карьеру в мюзикле «Что бы ни случилось» лондонского театра Вест-Энд, а Вальдес — в Бродвейском «Однажды». Джордан же исполнил одну из основных ролей в музыкальном сериале «Жизнь как шоу» и в фильме-адаптации мюзикла «Последние пять лет», а ещё отхватил номинацию на премию «Тони» за мюзикл «Продавцы новостей».

11 Обсудить
Темы
 
Супергёрл Флэш
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: wegotthiscovered.comwww.hollywoodreporter.comwww.geek.com Прямая ссылка на новость:

IDW Entertainment готовит криминальную драму «Дьявол»

Основанная в 2012 году производственная студия IDW Entertainment издательства комиксов IDW Publishing займётся экранизацией книги Грэма Джонсона The Devil: Britain’s Most Feared Underworld Taxman, основанной на реальных событиях. Канал трансляции пока не определён — IDW планирует сперва закончить сценарий, а потом уже предлагать проект потенциальным покупателям.

События мини-сериала под названием «Дьявол» разворачиваются в Ливерпуле 80-х годов прошлого века. В центре истории — поныне здравствующий бывший гангстер Стивен Френч, гроза криминального мира Соединённого Королевства. Френч грабил знаменитых в то время наркобаронов Ливерпуля — обчищал роскошные поместья, не гнушаясь пытками хозяев, чем и заработал себе прозвища Сборщик налогов (Taxman) и Дьявол.

Над сценарием пилота трудится Дэвид Дилли, вдобавок он выступает исполнительным продюсером наряду с Эллен Помпео, Лаурой Холстейн, главой IDW Publishing Тедом Адамсом и президентом IDW Entertainment Дэвидом Озером.

Нынче в работе у IDW Entertainment среди прочих находятся «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» Макса Лэндиса (получил продление на второй сезон), пилот экранизации комикса IDW Publishing «Бруклинская служба по контролю за животными» для USA Network и экранизация графического романа Джо Хилла «Замок и ключ».

+ Обсудить
Темы
 
Дьявол
 10 мая 2016 года«Замок и ключ» снова пробует стать сериалом 28 июля 2015 годаДэвид С. Гойер продюсирует криминальную драму про оборотней 21 ноября 2016 годаBBC America обеспечил холистическое агентство Дирка Джентли новым делом
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
52

Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 205: Бла-Бла Ленд
Обновлено Вчера в 15:34

А вот и видеоверсия с текстовой расшифровкой:

 
 

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
52 Обсудить
Темы
 
Видео Лазер-шоу «Три дебила»
 
Hindu Kush
Лучший комментарий
+50

00:33 - комикс, проект "Дисней"; 16:30 - проект "Дисней"; 22:16 - проект "Дисней"; 27:18 - комикс-проект "Дисней"; 30:08 - комикс; 34:16 - комикс; 36:06 - проект "Дисней".
АНИМЕ
32
ЕВА-199: Кодекс чести
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
6

Рецензия и отзывы на фильм «Преисподняя»

Кирилл Илюхин написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Преисподняя». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Преисподняя»
6 Обсудить
Темы
 
Рецензии Преисподняя
 
Ольга Резцова
Лучший комментарий
+28

Кирилл Илюхин опубликовал рецензию, написанным Кириллом Илюхином впечатлившись от других рецензий Кирилал Илюхина.
КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
10

Тим Стори срежиссирует лёгкий перезапуск детектива Шафта

Студия New Line Cinema определилась с режиссёром перезапуска криминального триллера «Шафт» — им стал Тим Стори.

Мистер Стори заляпался «Фантастической четвёркой» (2005 года) и «Фантастической четвёркой 2» (2007 года), но потом начал выпекать успешные в плане денег комедийные хиты — «Думай как мужчина» (плюс сиквел) и «Совместная поездка» (плюс сиквел).

Как и перезапуск 2000 года, в котором Сэм Л. Джексон сыграл племянника легендарного детектива, новое кино будет как бы продолжением основной повествовательной линии, но уже про сына Джона Шафта. Действие развернётся в Нью-Йорке.

Сценарий написали Кенья Беррис и Алекс Барноу.

В 1971 году впервые экранизировали книгу Эрнеста Тайдимана «Детектив Шафт». Титульную роль исполнил актёр Ричард Раундтри. Его хватило ещё на два полнометражных сиквела и короткий (всего семь эпизодов) сериал на CBS. Позже он вернулся для камео в художественной картине режиссёра Джона Синглтона с Джексоном.

10 Обсудить
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
35

Телеовощи. Выпуск 148: Межзвёздный армянин

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:

 
 
35 Обсудить
Темы
 
Видео Телеовощи
 
No1MitHumor
Лучший комментарий
+30

Про Шерлока. Ни про одну неувязку сюжетную не упомянули, зато всех, кто отказался вопринимать этот бред, Лариса назвала опровергающими теорию эволюции. Охуительно.
КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
73

Джеймс Кэмерон, Тим Миллер и Дэвид Эллисон готовят нового «Терминатора»

Ему не всё равно! Джеймс Кэмерон по-прежнему испытывает привязанность к «Терминатору»! Собственно, Кэмерон, режиссёр Тим Миллер («Дэдпул») и продюсер Дэвид Эллисон из Skydance («Терминатор: Генезис») замутят нового «Терминатора» (условно назовём его «Терминатор 6»). Кэмерон, который вернёт себе права на франчайз в 2019 году, исполнит роль крёстного отца нового фильма.

Эллисон уже кидается в нового «Терминатора» деньгами, нанимая признанных научно-фантастических авторов для сочинения сюжета. Эллисону до сих пор принадлежат права на легендарную серию, после того как он перекупил «Терминатора» у сестры в 2013 году. Меган Эллисон приобрела франчайз в 2011 году в Каннах, заплатив $ 20 млн.

Кэмерон в своё время передал контроль продюсеру Гейл Энн Хёрд за 1 доллар, когда ему было нужно снять «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером, и кино собрало $ 78,4 млн. «Терминатор 2: Судный день» заработал уже $ 519,8 млн. Следующие три фильма были сделаны без участия Кэмерона. Последняя попытка — «Терминатор: Генезис» — стоила $ 155 млн и принесла $ 440 млн (из которых всего $ 90 млн в США, а $ 113 млн — в Китае).

Разумеется, никто не может предугадать природу нового «Терминатора». Перезапуск или продолжение двух первых фильмов? Известно, что режиссёром будет постановщик «Дэдпула», потому что Кэмерон слишком занят сами-понимаете-чем («Аватарами»).

73 Обсудить
Темы
 
Терминатор 6
 
(С)анек
Лучший комментарий
+47

Что только не придумает, лишь бы Аватар не снимать
 4 июля 2015 годаРецензия на фильм «Терминатор: Генезис» 16 декабря 2015 годаИдём со мной, если хочешь 3D
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
243

Рецензия и отзывы на сериал «Шерлок»
Обновлено Вчера в 02:15

Лариса Мосенко написала для «КГ-Портала» рецензию на сериал «Шерлок». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на сериал «Шерлок»
243 Обсудить
Темы
 
Рецензии Шерлок
 
babavanga
Лучший комментарий
+122

Эх, жаль что в момент ранения Мэри рядом не оказалось военного врача, имеющего опыт работы с различными пулевыми ранами...
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
6

«Меч короля Артура» — кадры

Свежие кадры:

4
Кадры из фильма «Меч короля Артура»
6 Обсудить
Темы
 
Галерея Меч короля Артура
 
values
Лучший комментарий
+31

Чего-то не хватает...

...ага вот:
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
18

Сборы фильмов в России за четверг, 19 января

«Три икса: Мировое господство» без видимых усилий занял место лидера в списке сборов за четверг. Первый день для триквела прошёл недурственно — 54 млн с ходу. Тут, ясное дело, даже не пахнет форсажными деньжищами — «Форсаж 7», напомним, заработал за первый уик-энд аж 753 млн, ну а «Три икса» возьмут вдвое меньше. Зато это точно будет больше «Последнего охотника на ведьм», поднявшего на старте 254 млн, и «Риддика» с его 167 млн.

Отечественный ужастик «Невеста», разумеется, никак не мог забороть западный блокбастер, но 17 млн за четверг вполне способны привести к 100-миллионной кассе к концу воскресенья. Тут необходимо отметить, что наши хорроры никогда не славились умением зашибать деньгу. Но «Невеста» имеет все шансы поставить рекорд по сборам за первые выходные в этой категории, обойдя «Пиковую даму: Чёрный обряд» (62 млн за первые четыре дня). Впрочем, по меркам какого-нибудь «Дизлайка», который собрал за всё время проката 10 млн, сборы «Невесты» просто чудовищно велики.

Из заметного — хорошенько обвалился фильм «Кредо убийцы», с первого места на шестое. Кино наверняка сможет выйти за рамки 900 млн, но догнать «Варкрафт» с его 1,322 млрд уже точно не сумеет. «Викингу» осталось ещё шесть миллионов, чтобы обойти «Экипаж» (1,427 млрд), но похоже, быть ему вторым самым кассовым после «Сталинграда» (1,670 млрд) уже навсегда.

18 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
 
Hindu Kush
Лучший комментарий
+29

Вы - настоящая Семья, ребятки!

Или все фильмы с ним - "Форсаж".

Да ну чё ты, наших локализаторов не знаешь?

Должно быть что-то типа "Форсаж Вина Дизеля: Гоночная Братва. Сага. Начало".
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
3

Ленни Джеймс из «Ходячих мертвецов» готовит сериал для канала Sky

Британский актёр и драматург Ленни Джеймс, известный зрителям как Морган Джонс из сериала «Ходячие мертвецы», выступит исполнителем главной роли и сценаристом многосерийной драмы «Пропащий».

Нельсона «Нелли» Роува (Джеймс) — хозяина бара в юго-восточной части Лондона — несправедливо обвиняют в жестоком убийстве. Чтобы восстановить своё доброе имя, он вынужден сам отыскать настоящего преступника. На пути к цели ему предстоит столкнуться с тяжкими последствиями своего беспечного прошлого. Однако главному герою выпадает шанс искупить свои грехи — и не в последнюю очередь перед женщиной, с которой у него был роман тринадцать лет назад.

Ленни Джеймс описывает Нелли как человека, который, так и не повзрослев, растрачивает свой жизненный потенциал:

Он не герой — о таких рассказывают в назидание. Почти каждый из нас знаком с человеком, похожим на Нелли.

Наряду с Джеймсом в главный актёрский состав проекта записались Сюранна Джонс («Доктор Фостер») и Стивен Грэм («Подпольная империя»). Режиссирует Ник Мёрфи («Последнее королевство»). Исполнительные продюсеры — Саймон Хит и Джессика Сайкс. Производство на контроле у World Productions («По долгу службы»).

3 Обсудить
Темы
 
Пропащий
 9 декабря 2016 годаПосле пятого сезона «Ответный удар» вернётся на экраны 20 октября 2016 года«Молодой Папа» Паоло Соррентино продлён на второй сезон 3 августа 2016 годаКелли Райлли сыграет кельтскую воительницу
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
13

«Карточный домик» — тизер пятого сезона и дата выхода

Потоковый сервис Netflix должен был так поступить — выпустить первый тизер пятого сезона сериала «Карточный домик» в день инаугурации нового президента. Смысловая нагрузка ролика — объявление даты выхода.

Итак, пятый сезон «Карточного домика» выходит 30 мая. По сложившейся традиции все эпизоды сразу будут доступны для просмотра.

Дважды лауреат премии «Оскар» Кевин Спейси вернётся к роли невероятно поганого человека Фрэнка Андервуда. В новом сезоне «Карточного домика» протагонист вместе со своей женой Клэр (Робин Райт) будет переизбираться на новый президентский срок.

История началась того, что амбициозный конгрессмен-демократ Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его Государственным секретарём США помогает Гаррету Уокеру стать президентом США. Его цинично кидают, и взбешённый Фрэнк вместе с Клэр решают отомстить и заодно встать во главе государства.

Ремейк одноимённого британского сериала продюсируют Дэвид Финчер, Джошуа Донен, Кевин Спейси, Дэна Брунетти, Джон Дэвид Коулз и Эрик Рот.

 
 
13 Обсудить
Темы
 
Видео Карточный домик
 
Сергей Васильев
Лучший комментарий
+23

Ахах, а в это время Трамп в инагурационной речи цитирует Бейна после захвата Готэма. Вот она пост-реальность
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
2

Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел сыграет Уайатта Эрпа в новом сериале от History

Распрощавшись с «Викингами» и Рагнаром, актёр Трэвис Фиммел («Варкрафт») не долго просидел без дела и уже готовит новый телевизионный проект совместно с кабельным каналом History. Пока безымянный художественный сериал-антология предложит по-новому взглянуть на знаменитых исторических личностей.

Первый сезон телесборника, основанного на оригинальной идее Трэвиса Фиммела — актёра проекта, его исполнительного продюсера и сценариста первого эпизода, поведает о легендарном, но противоречивом Уайатте Эрпе, его жизни в Додж-Сити и взаимоотношениях с Доком Холлидеем и Бэтом Мастерсоном. Вдобавок авторы обещают рассказать, что же на самом деле приключилось во время знаменитой перестрелки в районе О-Кей Корраль на окраине аризонского городка Тумстоун.

Трэвис Фиммел объяснил выбор темы для сериала:

Меня всегда очень интересовало, что же всё-таки побуждает людей преступать закон, обретая бессмертие именно таким, скандальным образом. Хотелось увидеть известные всем истории, о которых люди думают, что знают всё, без голливудских розовых очков и дать публике самой решить, кем на самом деле были такие люди, как Уайатт Эрп, — негодяями или жертвами обстоятельств.

Исполнительными продюсерами наравне с Фиммелом выступают Чарльз Ровен («Тёмный рыцарь») и Алекс Гартнер («Вне времени»). Производственный процесс курируют A+E studios, Atlas Entertainment и Imperative Entertainment.

2 Обсудить
 1 января«Команда 6» — трейлер 18 марта 2016 года«Викинги» получили пятый сезон
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
16

Спустя десять лет ситком «Уилл и Грейс» возвращается с новым сезоном

Шестнадцатикратный обладатель премии «Эмми» культовый ситком «Уилл и Грейс» возвращается на NBC с новым, девятым по счёту 10-серийным сезоном.

Во многом это заслуга вышедшего в сентябре десятиминутного мини-эпизода, посвящённого выборам в США. Серия, воссоединившая четырёх главных героев проекта, мгновенно стала хитом, набрав 7 млн просмотров, что и натолкнуло NBC на мысль о полномасштабном возвращении, хотя в создании эпизода канал участия не принимал.

Медленно, но верно студия Universal TV смогла обеспечить возвращение в сериал всех его звёзд: Эрика Маккормака, Дебры Мессинг, Меган Маллалли и Шона Хейса.

В центре истории — четверо друзей из Нью-Йорка: адвокат Уилл Труман, его подруга — владелица собственной дизайнерской фирмы Грейс Адлер, светская львица и богачка Карен Уокер, а также вечно безработный актёр Джек Макфарленд.

Телеканал очень рад возвращению своего хита, а особенно доволен президент NBC Entertainment Роберт Гринблатт:

Мы безумно взволнованы тем, что одна из самых умных, забавных и значимых комедий в истории канала возвращается в эфир.

Исполнительными продюсерами вновь выступят Макс Мучник и Джон Кинэлли, режиссёром — легендарный Джеймс Берроуз, срежиссировавший все эпизоды ситкома. Премьера девятого сезона намечена на телесезон 2017–2018.

16 Обсудить
Темы
 
Уилл и Грейс
 20 января«Суд проб и ошибок» — трейлер 19 января«Бессильные» — расширенный промо-ролик 19 январяСемейная драма «Это мы» получила продление сразу на два сезона 9 январяВторой сезон сериала «Константин» будет анимационным 24 декабря 2016 годаБрайан Фуллер мечтает о возвращении Ганнибала Лектера и своей версии «Молчания ягнят» 17 декабря 2016 годаТриллер «Одинокая белая женщина» превратят в сериал
КИНО
 
Первоисточник: href="/goto.php?url=http://www.impawards.com" target="_blank" id="news_comms">IMP Awards Прямая ссылка на новость:
8

Постеры: «Три икса: Мировое господство» и «Обитель зла: Последняя глава»
Постеры фильма «Три икса: Мировое господство»Постеры фильма «Обитель зла: Последняя глава»
8 Обсудить
Темы
 
Постеры Галерея Три икса: Мировое господство Обитель зла: Последняя глава
 
fure
Лучший комментарий
+21

На обитель зла сперва подумал (постер маленького размера в новости), что это какой-то китайский фильм
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
42

Рецензия и отзывы на фильм «Три икса: Мировое господство»

Дмитрий Лисовский написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Три икса: Мировое господство». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Три икса: Мировое господство»
42 Обсудить
Темы
 
Рецензии Три икса: Мировое господство
 
Adsumus
Лучший комментарий
+32

Пусть уж лучше Дизель, в качестве альтернативы форсаж-франшизы, Риддика продолжит.
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
1

Amazon продлил «Хитрого Пита» на второй сезон

В очередной раз вознесём хвалу телеканалу CBS, добровольно отказавшемуся от «Хитрого Пита» и тем самым спасшему сериалу жизнь. Amazon, в своё время приютивший и переснявший пилот, сегодня объявил о продлении.

Не прошло и недели с момента, когда первый десятисерийный сезон стал доступен подписчикам потокового сервиса, а решение о съёмках продолжения уже принято. Удивляться нечему: по информации самого ресурса, в день премьеры «Хитрый Пит» стал вторым по количеству просмотров оригинальным художественным сериалом от Amazon. Первое место осталось за «Человеком в высоком замке». Критики тоже отнеслись к проекту благосклонно.

Пожалуй, сериал не получил бы столь тёплый отклик у тех и других, не смени он шоураннера перед началом съёмок первого сезона: тогда место ушедшего Дэвида Шора («Доктор Хаус») занял автор («Правосудия») Грэм Йост, и проект, основанный на оригинальной идее Брайана Крэнстона, из процедурала превратился в криминальную драмеди со сквозным сюжетом.

Это история о талантливом мошеннике Мариусе, вышедшем из тюрьмы и присвоившем личность бывшего сокамерника по имени Пит. Так главный герой пытается решить проблемы, связанные с криминальным прошлым. Он обманом втирается в доверие родни Пита и становится помощником в семейном бизнесе — розыске и поимке скрывающихся должников. Однако прошлое Мариуса следует за ним по пятам.

Роли исполняют Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер, Шейн Макрэй и Брайан Крэнстон. Производством заведуют Sony TV и Amazon Studios.

1 Обсудить
Темы
 
Хитрый Пит
 16 декабря 2016 года«Хитрый Пит» — трейлер  8 марта 2016 годаАвтор «Правосудия» взялся за «Хитрого Пита» 3 сентября 2015 года«Хитрый Пит» получил добро на съёмки 10 августа 2015 года«Хитрый Пит» — первый взгляд 4 августа 2015 годаТрейлер пилотного эпизода сериала «Хитрый Пит» 22 июня 2015 годаAmazon реанимирует «Хитрого Пита»
Ранее на КГ:
Следующая страница новостей

Тоже интересно

 
Аниме Новое аниме осени 2014 года
 
Кино Промо-арт фильма «Доктор Стрэндж»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 121: Кадры против No Man’s Sky
 
Кино Агенты «Щ.И.Т.» представляют «Мстителей: Эру Альтрона»
 
Аниме «Сказания Зестирии: Крест» — 01
 
Аниме ЕВА-136: Исчезновение Виктории Бородавченко
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
RiME - создатели красочной адвенчуры рассказали о трудном процессе разработки Strafe - кровавый ретро-шутер обзавелся датой релиза на PC Ni-Oh - Koei Tecmo выпустила анимационный сюжетный трейлер, посвященный битве при Сэкигахара Micro Machines возвращаются на консоли настоящего поколения и ПК Sony представила новый бандл PS4 Slim... с Grand Theft Auto V
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика