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Кевин Бэйкон возвращается к расследованиям в трейлере третьего сезона «Город на холме»

Продлённый прошлым летом на третий сезон «Город на холме» возвращается — кабельный канал Showtime опубликовал тизер продолжения криминальной драмы с Кевином Бэйконом и Элдисом Ходжем в главных ролях. Свежие эпизоды начнут выходить 10 июля.

События третьего сезона развернутся после того, как Джеки Рор (Бэйкон) уволился из ФБР и возглавил службу охраны богатого бостонского семейства. Но их с окружным прокурором Декурси Уордом (Ходж) пути снова пересекутся, когда последний возьмётся за новое расследование.

Шоураннером сериала выступает Том Фонтана («Убойный отдел», «Тюрьма Оз»). В команду исполнительных продюсеров входят Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. За производство отвечают Pearl Street Films и IMG.

Теги
ВидеоГород на холмеТрейлер
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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