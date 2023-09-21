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«Роковой патруль» отправляется на свою финальную миссию (трейлер)

Стая разумных задниц и прочие прелести путешествий по альтернативным реальностям поджидают всех, кому не терпится узнать, чем завершатся грандиозные приключения героев вселенной DC. Стриминговый сервис Max выкатил трейлер заключительных эпизодов фантастического экшена «Роковой патруль» по одноимённой серии комиксов. Финал четвёртого сезона и заодно сериала стартует 12 октября.

В основной актёрском составе многосерийного экранного комикса значатся Бpeндaн Фpeйзep, Дaйaн Гeppepo, Эйпpил Бoyлби, Джoивaн Уэйд, Mэтт Бoмep, Mишeль Гoмec и Mapк Шeппapд.

И постер:

Постеры сериала «Роковой патруль»
Теги
ВидеоРоковой патруль
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Сериалы
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Источник фотографий: Depositphotos

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