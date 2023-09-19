Финал «Рокового патруля» получил дату выхода

Заключительный сезон (если точнее, его остатки) фантастических приключений нестандартной супергеройской команды уже маячит на горизонте. И портал Entertainment Weekly спешит поделиться со зрителями первыми эксклюзивными материалами четвёртого сезона «Рокового патруля» — кадрами из финальных эпизодов сериала.

Четвёртый сезон фантастики стартовал в декабре 2022-го, а после показа шести серий проект ушёл на продолжительный перерыв, но вернётся на стриминговую платформу Max с заключительными эпизодами уже в октябре. Осталось дождаться анонса точной даты его возвращения.