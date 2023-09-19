 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Мобильный Маркетинг", ИНН 7714395269, рекламодатель ЕРИР #a-24726

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvLS

     
Ивeнт Cult of Carnage pacкpыл иcтинныe cтpaдaния клaccичecкoгo пepcoнaжa из миpa Чeлoвeкa-пayкa Лжeдpaкoн oбщaeтcя c иcтинным Дpaкoнoм в oтpывкe из втopoгo ceзoнa «Koлeca вpeмeни» Oкaзывaeтcя, пepeд тeм кaк тpeниpoвaть Люкa, Йoдa чyть нe yбил ceбя «Дaйгo из пoжapнoй кoмaнды» — oчepeднoй poлик cтapтyющeгo oceнью aнимe o бyдняx япoнcкиx пoжapныx Ивaн Янкoвcкий и Юлия Cнигиpь cнялиcь в «Пpecтyплeнии и нaкaзaнии» (кaдpы)
Реклама
   

Реклама

INFINIX MOBILITY LIMITED

Токен: LjN8KA7AD

• • •
 
СЕРИАЛЫ
143

Финал «Рокового патруля» получил дату выхода

Заключительный сезон (если точнее, его остатки) фантастических приключений нестандартной супергеройской команды уже маячит на горизонте. И портал Entertainment Weekly спешит поделиться со зрителями первыми эксклюзивными материалами четвёртого сезона «Рокового патруля» — кадрами из финальных эпизодов сериала.

Четвёртый сезон фантастики стартовал в декабре 2022-го, а после показа шести серий проект ушёл на продолжительный перерыв, но вернётся на стриминговую платформу Max с заключительными эпизодами уже в октябре. Осталось дождаться анонса точной даты его возвращения.

Кадры из сериала «Роковой патруль» Кадры из сериала «Роковой патруль»
Теги
ГалереяРоковой патруль
Комментарии

Ещё на эту тему

1DC вocкpeшaeт caмoгo cтpaннoгo и cтpёмнoгo cyпepзлoдeя в иcтopии 16Aмaндa Уoллep oфициaльнo пoлyчилa coльный cepиaл — cпин-oфф «Oтpядa caмoyбийц» 7«Tитaны» и «Poкoвoй пaтpyль» зaвepшaтcя чeтвёpтым ceзoнoм

Тоже интересно

1Зpитeли нe yвидят пpoдoлжeниe cepиaлa «Haшa c тoбoю пocлeдняя битвa пoлoжит нaчaлo лyчшeмy миpy» в этoм гoдy 0Люди и гoнoчныe мaшины в oчepeднoм poликe opигинaльнoгo aнимe «Oбгoн!» 8«Уxoжy кpacивo» пoлyчит втopoй ceзoн 5Лили Koллинз cтaнeт нa шaг ближe к Oдpи Xeпбёpн в нoвoм ceзoнe «Эмили в Пapижe» 5Пpoклятыe бopцы Зaк Эфpoн и Джepeми Aллeн Уaйт нa нoвoм кaдpe из дpaмы «Жeлeзный кoгoть»

Далее на КГ

1
Новая Алиса Селезнёва сыграет главную роль в сериале по комиксу «Kpacнaя Фypия» oт BUBBLE
 0
Помните вампиров Джеймса и Эммета? Хреновенькие звёзды «Сумерек» сыграют в экшен-триллере
 0
С горы на языках и прочие развлечения ждут «Рика и Морти» в седьмом сезоне (видео)
 0
«Не в ближайшее время» — Крис Эванс прокомментировал возвращение к роли Капитана Америки
 4
Энакин Скайуокер снова машет световым мечом — в кадре и за кадром «Асоки» (видео)
 1
«Взрослая» семейная комедия «Объяснялкины» получила точную дату выхода
 6
Бюджет «Капитана Марвел 2» составил всего $ 130 млн
 2
Шуга из BTS призван в корейскую армию
 0
Им Шиван и Винтер из Aespa готовят совместный трек
 0
Чонгук из BTS снялся для Dazed и Vogue Korea (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Гpядyщий кaмбэк Чxвe Йeны вызвaл вoзмyщeниe в ceти
 
Кино Джeймc Гaнн paccкaзaл o caмoм гpycтнoм мoмeнтe «Cтpaжeй гaлaктики 3», кoтopый никтo нe зaмeтил
 
Аниме «Дeвyшкa, в кoтopyю я влюбилcя нa Oкинaвe, гoвopит нa cлишкoм cильнoм диaлeктe, и c нeй cлoжнo oбщaтьcя» — aнoнc aнимe пpo шкoльнyю poмaнтикy и ocoбeннocти япoнcкoгo языкa
 
Aнoнcиpoвaнa нoвaя мини-cepия пo мoтивaм кyльтoвoгo «Cвeтлячкa»
 
Игры Пycтoши, aнoмaлии и мyтaнты в гeймплeйнoм тpeйлepe PIONER
 
Пoлицeйcкий тpиллep c Mapтинoм Фpимaнoм yшёл нa cъёмки втopoгo ceзoнa
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Телеовощи – 514: Убитый стояк
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 585: Пиратский прокат ожил, хоррор от ютуберов, трейлер «Детей шпионов», «Отвязные дворняги»
 
0Ноль кадров в секунду – 491: Хоть бастуй, хоть не бастуй...
 
 
7ЕВА – 546: Широкие моральные рамки
 
2Телеовощи – 513: Капитан фруктоед
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 584: Горячее обсуждение «Барби», новые «Черепашки-ниндзя», «Eвгeний Oнeгин» от Сарика Андреасяна
 
2Ноль кадров в секунду – 490: Куча похорон и одно воскрешение
 
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 115: Интервью с LostOneTeam
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 114: Интервью с Sobaka Studio
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru