«Прощай, Земля» — трейлер корейского сериала по книге автора «Быстрее пули»

Приближается мировая премьера на Netflix корейского сериала «Прощай, Земля» (Goodbye Earth). Основанный на произведении японского писателя Котаро Исаки, он появится на стриминговом сервисе 26 апреля. На последнее указывает и трейлер адаптации, опубликованный YouTube-каналом Netflix Asia.

YouTube-канал описывает сериал:

До столкновения астероида с Землей осталось всего 200 дней, но некоторые люди по-прежнему полны решимости использовать каждый оставшийся день и сохранить свою человечность до самого конца в этом сериале Netflix. Цитата из пресс-релиза

Другой синопсис адаптации от стримингового сервиса:

В то время как астероид летит к Земле, и ничто не может его остановить, одна решительная учительница изо всех сил борется за безопасность своих бывших учеников, чего бы ей это ни стоило. Цитата из пресс-релиза

Исака — автор романа, по которому сняли фильм «Быстрее пули». Под таким названием книга издавалась на английском. На русском она выходила под названиями «Поезд убийц» и «Поезд убийц. Быстрее пули».