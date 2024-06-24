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Агент Колсон злодействует в трейлере финального сезона триллера «Сквозь снег»

Полку злодеев, мешающих главным героям насладиться окончанием ледникового периода, прибыло. Стриминговый сервис AMC+ выкатил трейлер четвёртого — финального — сезона постапокалиптического триллера «Сквозь снег», и видеоролик наконец-то показал персонажа Кларка Грегга («Агенты Щ.И.Т.»). Намерения у его героя явно недобрые.

Чем всё завершится, зрители начнут узнавать 21 июля, когда сериал в последний раз вернётся на малые экраны.

Шoypaннepoм заключительного сезона выступил Пoл Збышeвcки («Ocтaтьcя в живыx», «Aгeнты Щ.И.T.»). B cepиaлe снялись Дaвид Диггc, Джeннифep Koннeлли, Шoн Бин, Poyэн Блaнчapд, Элиcoн Paйт, Mики Caмнep, Иддo Гoлдбepг, Линa Xoлл, Kэти Maкгинecc, Cэм Oттo и другие.

Теги
ВидеоСквозь снег
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Источник фотографий: Depositphotos

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