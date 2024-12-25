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«Хомякон» 2024: впечатления

Антон Кашарнов и Михаил Александров посетили фестиваль «Хомякон» 2024. В подкасте — наши впечатления от увиденного.

 
Теги
КомиксыBubble Comics
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 580: Демонический опыт
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
30Лазер-шоу «Три дебила» – 651: «Миссия: Красный», «Ручная кладь», экранизация «Рапунцель», «28 лет спустя», «Грязные ангелы»
 
3ЕВА – 612: Убиться об стену
 
4Телеовощи – 579: Отказывающие яйца
 
4Ноль кадров в секунду – 557: Точка входа в Цири
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 650: «Присяжный номер два», посредственная «Моана 2», кастинг «Гарри Поттера», «Ларго Винч 3»
 
0Ноль кадров в секунду
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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