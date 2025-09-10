Эллен Рипли одобряет! Сигурни Уивер не может поверить, что «Чужой: Земля» — это телевизионный сериал

Сигурни Уивер, судя по всему, держит руку на пульсе серии «Чужой», которую она помогла запустить космическим ужастиком Ридли Скотта 1979 года. Так сказать, оригинальная королева роя ксеноморфов.

Франчайз в последнее время вышел из спячки и породил полнометражный фильм «Чужой: Ромул» и сериал «Чужой: Земля». Именно шоу от Ноя Хоули похвалила Эллен Рипли:

Что вызывает наибольшее восхищение — отсутствие зацикленности на Чужом. Это сериал о том, как будет выглядеть мир через 100 лет. Масштаб заметно превосходит то, что обычно происходит в проектах по «Чужому». Просто поразительно. Намного больше раскрывается наш мир, какие вещи будут происходить, что будет считаться важным, роль алчности во всём этом. Темы, которые всегда были частью «Чужого», здесь обрели новый смысл. Качество производства и актёрских работ тоже выше всяких похвал. Вообще трудно поверить, что это телевидение.

Действие сериала разворачивается в 2120 году, когда на Земле правят пять мегакорпораций. В этой новой Эре на планете пытаются сосуществовать три вида — киборги, искусственные люди и, конечно, старые добрые мешки с костями. Веселье добавляет разбившийся космический корабль, принадлежащий компании Weyland-Yutani. На протяжении 65 лет команда храбрых, но не слишком умных исследователей искала самые смертоносные виды на других мирах и нашла пять существ, среди которых всем хорошо знакомый Чужой — всего лишь один из них.