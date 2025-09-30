Мама «Гарри Поттера» Джоан Роулинг прошлась по исполнительнице роли Гермионы Эмме Уотсон

Джоан Роулинг, создательница серии книг «Гарри Поттер» о Мальчике-который-выжил, заработала достаточно денег, чтобы иметь своё мнение и не бояться высказать его вслух, даже если «прогрессивная общественность» категорически против. Несмотря на свои довольно толерантные и либеральные убеждения, Мама Ро имеет принципиальную позицию касательного трансгендеров и того, кого можно считать настоящими женщинами. Разумеется, радетели за свободу слову тут же призвали писательницу за такие слова предать остракизму.

Среди борцов за всё хорошее против всего плохого затесались в том числе актёры из полнометражных экранизаций «Гарри Поттера», включая тех, для кого данные фильмы буквально стали билетом в безбедную жизнь. Среди них была Эмма Уотсон, исполнительница роли Гермионы, которая на словах поддерживает трансгендеров и высказывает осторожные сожаления о том, что Джоан Роулинг не разделяет её прогрессивных взглядов, хотя актриса по-прежнему тепло относится к писательнице.

После очередного интервью Уотсон, где всплыла данная тема, Мама Ро решила не отмалчиваться. Собравшись с мыслями, она опубликовала пространное послание, в котором тактично напомнила актрисе, что они выросли в разных социальных кругах — причем, сама Уотсон прелестей бедной жизни так и не познала благодаря в том числе и Роулинг. Поэтому их видение мира и взгляды на разные проблемы могут сильно разниться.

В общем, тут надо ознакомиться с полным текстом:

Вижу много комментариев на эту тему, поэтому хочу прояснить пару вещей. Я не жду вечного согласия от актёров, когда-то сыгравших созданных мною персонажей. Это было бы так же нелепо, как если бы я сейчас согласовывала свои взгляды с начальником, у которого работала в двадцать один год. Эмма Уотсон и её партнёры по съёмкам имеют полное право разделять идеологию гендерной идентичности. Такие убеждения защищены законом, и я ни в коем случае не хотела бы, чтобы из-за них кто-то из них лишился работы, подвергся угрозам, насилию или, тем более, смерти. Однако именно Эмма и Дэн в последние годы не раз давали понять, что наша бывшая профессиональная связь будто бы наделяет их особым правом — нет, обязанностью — публично оценивать меня и мои взгляды. Спустя годы после съёмок «Поттера» они продолжают примерять на себя роль фактических «голосов» мира, который придумала я. Когда знаешь людей с их десяти лет, трудно избавиться от чувства некоторой опеки. До недавнего времени я всё ещё помнила детей, которых на большой, пугающей съёмочной площадке нужно было мягко подводить к своим репликам. В последние годы я многократно отказывалась комментировать Эмму по просьбе журналистов — особенно в связи с проектом «Охота на ведьму Дж. К. Роулинг». Парадоксально, но продюсерам я тогда сказала, что не хочу, чтобы из-за моих слов на неё началась травля. Ведущий в приложенном ролике вспоминает речь Эммы «все мы — ведьмы», и действительно: для меня это стало поворотным моментом. Но куда сильнее самой речи меня задела приписка к ней. Эмма передала мне записку от руки с единственной фразой: «Мне очень жаль, что тебе приходится всё это переживать» (у неё есть мой номер телефона). Это было тогда, когда угрозы убийством, изнасилованием и пытками в мой адрес достигали пика, когда меры безопасности вокруг меня пришлось серьёзно ужесточить, и я постоянно тревожилась за семью. Эмма публично подлила масла в огонь — и при этом решила, что одна строчка сочувствия убедит меня в её глубокой доброте. Как и многие, кто никогда не жил взрослой жизнью без «подушки» богатства и славы, Эмма столь далека от реальности, что даже не осознаёт собственной неосведомлённости. Ей никогда не понадобится приют для бездомных. Её не положат в палату общего пользования в государственной больнице. Сомневаюсь, что с детства она бывала в обычной примерочной. Её «общественный туалет» — это отдельная кабинка, у двери которой стоит охранник. Приходилось ли ей раздеваться в недавно сделанной раздельной-совместной раздевалке в муниципальном бассейне? Понадобится ли ей государственный кризисный центр для жертв сексуального насилия, который отказывается гарантировать обслуживание только женщинами? Окажется ли она в одной камере с мужчиной-насильником, который «самоопределился» в женскую тюрьму? В четырнадцать я не была мультимиллионершей. Пока я писала книгу, сделавшую Эмму знаменитой, я жила в бедности. Поэтому из собственного опыта понимаю, что означает для женщин и девочек без её привилегий то попрание их прав, в котором Эмма столь усердно участвует. Самая горькая ирония в том, что если бы Эмма в своём недавнем интервью не решила вдруг заявить, что «любит и бережёт» меня — перемена тона, которая, как мне кажется, продиктована тем, что оглушительное осуждение меня нынче уже не столь модно, — я, возможно, так и не решилась бы на такую откровенность. Взрослые люди не могут сперва примкнуть к активистскому движению, чьи представители регулярно призывают убить твою подругу, а затем настаивать на праве на её любовь — словно эта подруга им мать. Эмма вправе не соглашаться со мной и публично говорить о своих чувствах ко мне — но у меня есть то же право, и я наконец решила им воспользоваться.

Вряд ли история с взглядами мадам Роулинг на этом прекратится — в данный момент идут съёмки сериала «Гарри Поттер» по мотивам её книг. А это обязательно породит ещё множество поводов вспомнить об авторе — даже если кто-то очень хочет её отменить. Тем более, что, согласно последним данным, на роль Волан-де-Морта рассматривают как мужчин, так и женщин.