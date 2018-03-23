 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Искусство меча Online: Алисизация» — авторский состав Вся правда о «Девушках и танках» «Сага о Винланде» — анонс аниме про викингов Рецензия и отзывы на игру Q.U.B.E. 2 Новые игры марта 2018: Sea of Thieves, Ash of Gods и Far Cry 5
12
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Импульс» — тизер-трейлер

Видеосервис YouTube Red опубликовал тизер-трейлер проекта «Импульс». Точной датой выхода сериал пока не обзавёлся, но известно, что премьера запланирована на летнее межсезонье.

Научно-фантастический экшен-триллер является свободной экранизацией третьего романа из книжной серии Стивена Гулда «Джампер». Это история о приключениях живущей в захолустном городке шестнадцатилетней бунтарки Генри (Мэдди Хассон), которая однажды обнаруживает, что обладает даром телепортации.

Помимо Хассон в сериале снимаются Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума, Крэйг Арнольд и Дэвид Джеймс Эллиотт.

Даг Лайман («Грань будущего», «Идентификация Борна») числится режиссёром и исполнительным продюсером проекта. Сценарий написали Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвитч («Люк Кейдж») и Гэри Спинелли. Производством заведуют Universal Cable Productions и Hypnotic.

12 Обсудить
Темы
 
Видео Импульс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джейми Белл готовит многосерийный ребут «Телепорта»
 
YouTube Red заказал съёмки фантастического триллера «Импульс»

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Дуэлянт»
 
Кино Промо-арт фильма «Лига справедливости»
 
Кино Постер фильма «Защитники»
 
Кино Тизер фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Майкл Бэй планирует встать на сторону DC
 
Кино Русские постеры: «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика