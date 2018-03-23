«Импульс» — тизер-трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Видеосервис YouTube Red опубликовал тизер-трейлер проекта «Импульс». Точной датой выхода сериал пока не обзавёлся, но известно, что премьера запланирована на летнее межсезонье.

Научно-фантастический экшен-триллер является свободной экранизацией третьего романа из книжной серии Стивена Гулда «Джампер». Это история о приключениях живущей в захолустном городке шестнадцатилетней бунтарки Генри (Мэдди Хассон), которая однажды обнаруживает, что обладает даром телепортации.

Помимо Хассон в сериале снимаются Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума, Крэйг Арнольд и Дэвид Джеймс Эллиотт.

Даг Лайман («Грань будущего», «Идентификация Борна») числится режиссёром и исполнительным продюсером проекта. Сценарий написали Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвитч («Люк Кейдж») и Гэри Спинелли. Производством заведуют Universal Cable Productions и Hypnotic.