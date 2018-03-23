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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Карен Фукухара пополнила ряды «Пацанов»

Новое детище Сета Рогена и Эвана Голдберга продолжает формировать свой актёрский состав. Вслед за Джеком Куэйдом и Ласом Алонсо в отряд «Пацанов» зачислена Карен Фукухара («Отряд самоубийц»).

Основанная на одноимённом комиксе Гарта Энниса («Проповедник», «Каратель») и Патрика Робертсона восьмисерийная драма от Amazon покажет обратную сторону супергеройства. Испорченные популярностью защитники мира вконец обнаглели и превратились в едва ли не главную угрозу человечеству. Для их усмирения был создан ничем не гнушающийся спецотряд хорошо обученных наёмников, более известный как «пацаны».

Фукухара сыграет молодую убийцу-азиатку по прозвищу Самка, владеющую боевыми искусствами и сверхспособностями.

В шайку зажравшихся супергероев влились Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер и Нэйтан Митчелл.

Роген и Голдберг режиссируют проект. Сценаристом и шоураннером числится Эрик Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»), который вдобавок выступает исполнительным продюсером вместе с Голдбергом, Рогеном, авторами первоисточника, Нилом Х. Морицом, Ори Мармуром, Павуном Шетти и другими. Производство на контроле у Sony Pictures TV Studios, Amazon и Original Films.

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Пацаны
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