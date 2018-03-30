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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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CBS продлил на второй сезон «Спецназ» и «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов»

Щедрый канал CBS разом оформил второй сезон двум своим свежим военным драмам — «Спецназ» и «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов». Оба новобранца отлично себя зарекомендовали, демонстрируя показатель 1,8 в возрастной категории «18–49 лет». По общему количеству зрителей они тоже идут ноздря в ноздрю — 10,2 млн против 9,8 млн соответственно.

«Спецназ» во главе с Дэвидом Бореаназом повествует о профессиональной и личной жизни элитного отряда «морских котиков», берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны. В исполнительных продюсерах значатся Бенжамин Кэвелл, Кристофер Чулак, Эд Редлич, Карл Беверли и Сара Тимберман.

«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» с Шемаром Муром — ремейк одноимённого боевика 2003 года. В центре сюжета — лейтенант лос-анджелесского спецназа, возглавивший высококвалифицированное вооружённое до зубов подразделение и разрывающийся между преданностью родными улицами и долгом перед напарниками. Продюсерский состав включает в себя Аарона Рахсаана Томаса, Джастина Лина, Шоа Райана, Нила Х. Морица, Марни Хочмана, Павуна Шетти и Даниэллу Вудроу.

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Спецназ S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
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