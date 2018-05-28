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Новые сериалы 28 мая — 3 июня

На неделе целых три премьеры. Телеканал NBC покажет первый эпизод технотриллера «Грёза» с Сарой Шахи, канал FX презентует посвящённую фрикам драму Райана Мёрфи «Притворство», а кабельный канал HBO выкатит семейную драму «Наследники».

Понедельник, 28 мая

 
Конец сезона4
The CW
Я — зомби iZombie

детектив, фантастика

В ролях Роуз Макивер, Малкольм Гудвин, Рахул Коли, Роберт Бакли, Дэвид Андерс, Алекс Паунович

Создатель Роб Томас, Дайан Руджеро

Четвёртый сезон некропроцедурала завершится тринадцатым эпизодом And He Shall Be a Good Man. Канал The CW продлил проект на финальный пятый сезон.

Видео

 
Сезон2
History
Команда 6 Six

боевик, драма, военный

Действие происходит в наши дни. Сюжет повествует о команде «морских котиков», получивших в 2014 году задание устранить лидера талибов в Афганистане. Однако миссия грозит провалиться, после того как выясняется, что террористам оказывает помощь некий гражданин США.

Видео

Вторник, 29 мая

 
Сезон3
TNT
По волчьим законам Animal Kingdom

драма, криминал

В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон

Создатель Джонатан Лиско

На создание сериала авторов вдохновил одноимённый австралийский фильм Дэвида Мишо 2010 года. Это история о том, как 17-летний Джошуа Коди после смерти матери переезжает к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Глава семьи Джанин Коди руководит семейным делом. Главный её помощник — старший из братьев Коди по имени Поуп. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил. Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом и что теперь он волей-неволей сделался частью этого нового для него смертельно опасного мира.

Видео

 
Сезон5
FOX, Netflix
Замедленное развитие Arrested Development

комедия

В ролях Джейсон Бейтман, Джеффри Тэмбор, Майкл Сера, Джессика Уолтер, Дэвид Кросс, Тони Хейл

Создатель Митчелл Хурвиц

Семейство Блотов пережило не лучшие времена: полное банкротство — непростое испытание, достойно перенести которое способны далеко не все. Единственное, что сплотило старших Блотов, — их сын. Именно Майкл Блот казался самым нормальным в этой сумасшедшей семье. Как только глава семьи попал в тюрьму по обвинению в неуплате налогов, Майкл взял бразды правления в свои руки и постарался научить своих близких жить прежде всего по тем средствам, которые у них есть в наличии.

Видео

Среда, 30 мая

 
Премьера+
NBC
Грёза Reverie

триллер, детектив

В ролях Сара Шахи, Кристофер Розамонд, Деннис Хейсберт, Ханна Левиен, Джессика Лу, Кэтрин Моррис

Процедурная драма рассказывает о специализирующемся на человеческом поведении бывшем детективе, который вынужден вернуться на работу, когда запуск продвинутой программы виртуальной реальности приводит к опасным и непредсказуемым последствиям.

Видео

 
Сезон4
Netflix
Несгибаемая Кимми Шмидт Unbreakable Kimmy Schmidt

комедия

В ролях Элли Кемпер, Джейн Краковски, Титус Берджесс, Кэрол Кейн, Лорен Адамс, Сара Чейз

Создатель Тина Фей, Роберт Кэрлок

Попав в секту уверовавших в конец света, Кимми Шмидт 15 лет провела в подземном бункере. После спасения из плена девушка решает начать новую жизнь в Нью-Йорке: пытается подружиться с соседом по квартире Титусом и устраивается на работу няней в семью богачей. Преодолевая многочисленные препятствия и недоразумения, сопровождающие жизнь в мегаполисе, несгибаемая Кимми Шмидт постепенно привыкает к новому для неё миру.

Видео

 
Конец сезона6
FX
Американцы The Americans

драма, исторический

В ролях Аннет Махендру, Холли Тейлор, Роман Блат, Пол Джуд Летерски, Мэттью Риз, Кери Рассел

Создатель Джо Вайсберг

Шпионский триллер завершит десятый эпизод шестого сезона под названием Start. Кабельный канал FX попрощался с проектом.

Видео

Воскресенье, 3 июня

 
Премьера+
FX
Притворство Pose

драма

В ролях Доминик Джексон, Татьяна Маслани, Билли Портер, Эван Питерс, Джеймс ван Дер Бик, Кейт Мара

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фалчук, Стивен Каналс

Действие разворачивается в Нью-Йорке 80-х на фоне зарождения бизнес-империи Трампа. Драма покажет социальную и культурную жизнь центра города и, разумеется, развитие ЛГБТ-сообщества.

 
Премьера+
HBO
Наследники Succession

драма

В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден

Сюжет закручен вокруг неприлично богатой и чрезвычайно могущественной семьи Рой — владельцев международной медиаимперии.

Видео

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