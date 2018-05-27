Новости сериалов — лучшее за неделю

Многосерийные «Хранители» расскажут о современном мире — Дэймон Линделоф пообещал сиквел, но не прямой.

Amazon оформил четвёртый сезон «Пространству» — сериал официально спасён.

«Рёв громовых котов» — анонс мультсериала — мультипликационная классика переживает модное нынче обновление стилистики.

«Слишком стар, чтобы умирать молодым» — тизер — криминальный триллер Николаса Виндинга Рефна обзавёлся первым видеороликом.

Комедийное фэнтези «Разочарование» от Мэтта Гроунинга получило дату выхода — премьера состоится в августе.

Syfy продлил сериал «Криптон» на второй сезон — проект продемонстрировал высокие рейтинговые результаты.

«Невероятная миссис Мэйзел» получила третий сезон от Amazon — продление сериалу обеспечено в обход премьеры второго сезона.

FOX закрыл комедию «Из Лос-Анджелеса в Вегас» после первого сезона — авиакомедия не смогла порадовать достойным уровнем рейтингов.

Реджина Кинг и Дон Джонсон снимутся в пилоте «Хранителей» от HBO — имена актёров объявлены, но об их персонажах ничего не известно.