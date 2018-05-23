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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Syfy продлил сериал «Криптон» на второй сезон

Отказавшийся от «Пространства» кабельный канал Syfy умеет расставлять приоритеты, обеспечив второй сезон сериалу «Криптон». Супергеройский боевик вернётся на телеэкраны в следующем году.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что дело вовсе не в личных предпочтениях телеруководства — получить второй сезон «Криптону» помогли высокие рейтинги. Каждый эпизод за неделю собирает аудиторию в размере 1,8 млн человек. Проект занимает второе место после «Волшебников» по популярности у аудитории канала.

Фантастическая эпопея — приквел классической истории о Супермене — повествует о событиях, предшествовавших гибели его родной планеты Криптон. Главным героем истории выступает Сиг-Эл — дед Человека из стали, борющийся за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы.

В сериале снимаются Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Ханна Уэддингхэм и другие.

Шоураннером проекта выступает Кэмерон Уэлш («Константин»). Сценарий написали автор оригинальной идеи Дэвид Гойер («Человек из стали», «Блэйд») и Йен Голдберг («Однажды в сказке»).

7 Обсудить
Темы
 
Криптон
 
Speculum
Лучший комментарий
+25

Откажемся от "Экспансии".

Продлим "Криптон"

SyFy.
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