«Слишком стар, чтобы умирать молодым» — тизер

Криминальный триллер потокового сервиса Amazon «Слишком стар, чтобы умирать молодым» за авторством Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон») обзавёлся тизером, который впечатляет визуальной составляющей и обилием жестокости.
События 10-серийной остросюжетной драмы в духе полнометражной трилогии Рефна «Дилер» развернутся в Лос-Анджелесе. В центре истории преступный мир мегаполиса, его обитатели и их экзистенциальное путешествие — превращение из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.
В проекте снимаются Майлз Теллер, Уильям Болдуин, Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Кристина Родло, Августо Агилера, Нелл Тайгер Фри, Бабс Олусанмокун и Калли Эрнандес.
Рефн лично режиссирует сериал по сценарию, написанному в сотрудничестве с автором криминальных и супергеройских комиксов Эдом Брубэйкером («Мир Дикого Запада»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта. Производство курирует Amazon Studios.