«Слишком стар, чтобы умирать молодым» — тизер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Криминальный триллер потокового сервиса Amazon «Слишком стар, чтобы умирать молодым» за авторством Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон») обзавёлся тизером, который впечатляет визуальной составляющей и обилием жестокости.

События 10-серийной остросюжетной драмы в духе полнометражной трилогии Рефна «Дилер» развернутся в Лос-Анджелесе. В центре истории преступный мир мегаполиса, его обитатели и их экзистенциальное путешествие — превращение из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.

В проекте снимаются Майлз Теллер, Уильям Болдуин, Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Кристина Родло, Августо Агилера, Нелл Тайгер Фри, Бабс Олусанмокун и Калли Эрнандес.

Рефн лично режиссирует сериал по сценарию, написанному в сотрудничестве с автором криминальных и супергеройских комиксов Эдом Брубэйкером («Мир Дикого Запада»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта. Производство курирует Amazon Studios.