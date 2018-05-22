Amazon может спасти «Пространство»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Судьба висящего на волоске четвёртого сезона «Пространства» решается прямо сейчас — потоковый сервис Amazon ведёт переговоры с производственной компанией Alcon Television Group о спасении проекта от закрытия. Обе стороны пока воздерживаются от официальных комментариев.

Основным камнем преткновения в переговорах называют сложности с правами на трансляцию. В пределах США дистрибуцией «Пространства» занимается Amazon, а вот на международном уровне, исключая Северную Америку и Новую Зеландию, право на просмотр предоставляет Netflix. Тем не менее, по слухам, переговорщики настроены оптимистично.

Почти две недели назад Syfy объявил об отказе от сериала после третьего сезона. «Пространство» является для кабельного канала сторонним проектом с низкими премьерными рейтингами эпизодов, поэтому руководство вещателя не заинтересовано в продлении.

События вольной экранизации романов Дэниела Абрахама и Тая Френка разворачиваются в XXIII веке и начинаются с таинственного исчезновения девушки, в ходе расследования которого детектив Миллер (Томас Джейн) знакомится с командой космического корабля во главе с капитаном Джеймсом Холденом (Стивен Стрейт). Никто из главных героев и вообразить не может, какие испытания и открытия ждут их впереди.

Помимо Джейна и Стрейта в проекте задействованы Доминик Типпер, Кэс Анвар, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Элизабет Митчелл, Дэвид Стрэтэйрн и другие.

Исполнительными продюсерами и шоураннерами сериала выступают Нарен Шанкар («Почти человек»), Марк Фергус и Хоук Остби.