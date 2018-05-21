Телеовощи. Выпуск 229: Набухать себя

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:38 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:02:06 —
|Новости
|01:20:02 —
|Отвечаем на вопросы
|01:25:08 —
|«В безопасности» — 1x01 (премьера)
|01:33:50 —
|«Патрик Мелроуз» — 1x01 (премьера)
|01:47:32 —
|«Кремниевая долина» — 5x08 (финал сезона)
|01:54:44 —
|«Последний кандидат» — 2x22 (финал сериала)
|02:00:36 —
|«Миллиарды» — 3x08
|02:08:00 —
|«Пространство» — 3x06
|02:28:01 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x21
|02:37:16 —
|«Мошенники» — 2x06
|02:44:53 —
|«Мир Дикого Запада» — 2x04
|02:53:02 —
|«Легион» — 2x07
|02:58:13 —
|«Террор» — 01x09
|03:04:12 —
|«Супергёрл» — 3x07 (впечатления Юрия)
|03:11:45 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x17 (впечатления Льва)
|03:22:24 —
|«Вероника Марс» — 1x22 (впечатления Михаила)
|03:33:13 —
|«Звёздный путь» — 1x23 (впечатления Юрия)
|03:42:49 —
|Благодарим наших спонсоров