FOX закрыл комедию «Из Лос-Анджелеса в Вегас» после первого сезона

Пассажирский самолёт Jackpot Airlines совершал регулярные рейсы «Из Лос-Анджелеса в Вегас» на протяжении 15 серий. Экипаж лайнера отважно боролся за хорошее настроение телезрителей, но канал FOX остался неумолим и не стал продлевать сериал на второй сезон.

Многосерийная комедия о нескучных трудовых буднях команды воздушного судна, совершающего регулярный рейс Бёрбанк — Лас-Вегас, стартовала на канале с лучшим рейтинговым результатом для своего жанра едва ли не за весь год и даже заполучила три дополнительных эпизода, однако довольно скоро показатели ушли в крутое пике.

Дабы заручиться продолжением, шоураннер Лон Циммет и продюсер Стивен Левитан хотели поднять шумиху вокруг проекта, призвав сыграть в первой серии второго сезона Уилла Феррелла («Никакой активности»), который служил исполнительным продюсером первого и вроде даже был не против, но что-то не срослось. В итоге, FOX умывает руки.

Действующие лица: неунывающий и мужественный Капитан (Дилан Макдермотт), изобретательный и находчивый второй пилот Алан (Амир Талай), симпатичная и невозмутимая стюардесса Ронни (Ким Матула), стюард-гей и напарник Ронни (Натан Ли Грэм), эксцентричный русский букмекер и игрок Артём (Петер Стормаре), а также Оливия Маклин в роли стриптизёрши Николь.