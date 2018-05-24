Закари Левай записался во второй сезон «Невероятной миссис Мэйзел»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Совсем недавно продлённая на третий сезон «Невероятная миссис Мэйзел» включила в свой актёрский состав Закари Левая («Чак», «Шазам»), которому досталась постоянная роль во втором сезоне многосерийной комедии.

Это история о примерной домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн) из Нью-Йорка образца 50-х, у которой есть всё для счастья: любящий муж, дети и уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по воле случая она обнаруживает в себе талант к профессии стендап-комика, и жизнь добропорядочной миссис Мэйзел переворачивается с ног на голову.

Левай сыграет человека разносторонних вкусов, обаятельного доктора с Манхэттена, с которым предстоит познакомиться главной героине и её семье.

Помимо Броснахэн и Левая в проекте от Amazon задействованы Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб, Марин Хинкль и другие.

Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») с Дэниелом Палладино режиссируют по собственному сценарию и выступают исполнительными продюсерами сериала наряду c Даной Гилберт. Производством занимается Amazon Studios.