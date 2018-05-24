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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Закари Левай записался во второй сезон «Невероятной миссис Мэйзел»

Совсем недавно продлённая на третий сезон «Невероятная миссис Мэйзел» включила в свой актёрский состав Закари Левая («Чак», «Шазам»), которому досталась постоянная роль во втором сезоне многосерийной комедии.

Это история о примерной домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн) из Нью-Йорка образца 50-х, у которой есть всё для счастья: любящий муж, дети и уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по воле случая она обнаруживает в себе талант к профессии стендап-комика, и жизнь добропорядочной миссис Мэйзел переворачивается с ног на голову.

Левай сыграет человека разносторонних вкусов, обаятельного доктора с Манхэттена, с которым предстоит познакомиться главной героине и её семье.

Помимо Броснахэн и Левая в проекте от Amazon задействованы Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб, Марин Хинкль и другие.

Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») с Дэниелом Палладино режиссируют по собственному сценарию и выступают исполнительными продюсерами сериала наряду c Даной Гилберт. Производством занимается Amazon Studios.

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Невероятная миссис Мэйзел
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