Комедийное фэнтези «Разочарование» от Мэтта Гроунинга получило дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Полтора года назад потоковый сервис Netflix дал добро на разработку сразу двух сезонов нового анимационного проекта от автора культовых «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Гроунинга. И вот, наконец, настал тот момент, когда мультсериал получил официальную дату выхода — премьера 10-серийного первого сезона состоится 17 сентября.

События комедийного фэнтези для взрослых «Разочарование» (Disenchantment) разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где живут молодая принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.

Персонажей озвучивают Эбби Джейкобсон (Бин), Нат Факсон (Эльфо), Эрик Андре (Люси), а также Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери. Анимацией занимается работавшая над «Футурамой» Rough Draft Studios.