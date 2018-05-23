Комедийное фэнтези «Разочарование» от Мэтта Гроунинга получило дату выхода

Полтора года назад потоковый сервис Netflix дал добро на разработку сразу двух сезонов нового анимационного проекта от автора культовых «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Гроунинга. И вот, наконец, настал тот момент, когда мультсериал получил официальную дату выхода — премьера 10-серийного первого сезона состоится 17 сентября.
События комедийного фэнтези для взрослых «Разочарование» (Disenchantment) разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где живут молодая принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.
Персонажей озвучивают Эбби Джейкобсон (Бин), Нат Факсон (Эльфо), Эрик Андре (Люси), а также Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери. Анимацией занимается работавшая над «Футурамой» Rough Draft Studios.