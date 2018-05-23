Многосерийные «Хранители» расскажут о современном мире

Шоураннер многосерийных «Хранителей» от HBO Дэймон Линделоф, нынче возглавляющий производственный процесс по созданию пилотного эпизода, накатал поклонникам культового графического романа длиннющее открытое письмо, где пояснил, как именно он собирается обойтись с первоисточником. Автор высказался довольно категорично:

У нас нет никакого желания «адаптировать» вышедший тридцать лет назад комикс мистера Мура и мистера Гиббонса. Для нас это святыня, которая не подвергнется ни обновлению, ни воссозданию, ни переосмыслению, ни перезапуску.

Вместо этого Линделоф, воспользовавшись музыкальной терминологией, объявил, что зрителей ждёт ремикс и для сравнения привёл Библию. «Хранители» — своеобразный Старый Завет, в то время как сериал станет своего рода Новым Заветом, который ни в коем случае не отметает всё произошедшее до него. Другими словами, свежая фабула использует комикс как необходимый фундамент, примет как закон всё произошедшее в первоисточнике и станет его продолжением.

В то же время многосерийные «Хранители» не являются прямым сиквелом — они станут новой оригинальной историей с новыми персонажами, а события развернутся в современном мире.

Первоисточник рассказывает об альтернативных 80-х. США и СССР на грани ядерной войны, а супергерои объявлены вне закона. Многие из них вернулись к обычной жизни, но некоторые продолжают тайно работать на правительство. Отправной точной повествования является убийство супергероя, которое расследуют его бывшие соратники. Идя по следу предполагаемых убийц, борцы с преступностью узнают о масштабном заговоре, представляющем мировую угрозу.

Первую серию режиссирует Николь Кэссел («Оставленные», «Мир Дикого Запада»). На пару с Линделофом они выступают исполнительными продюсерами проекта. Производство возглавляют Warner Bros. Television и White Rabbit.