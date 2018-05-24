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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Реджина Кинг и Дон Джонсон снимутся в пилоте «Хранителей» от HBO

Пилотный эпизод телевизионных «Хранителей» Дэймона Линделофа и кабельного канала HBO дозрел до стадии официального объявления своего актёрского состава. Итак, в проект записались Реджина Кинг («Оставленные»), Дон Джонсон («Джанго освобождённый»), Тим Блейк Нельсон («Убить гонца»), Луис Госсетт-младший («Хэп и Леонард»), Аделаида Клеменс («Ошибки прошлого») и Эндрю Ховард («Ад на колёсах»). Кого именно им предстоит сыграть, пока не сообщается.

На днях Линделоф рассказал, что сериал представляет собой непрямой сиквел — современную историю с новыми персонажами, отталкивающуюся от событий, произошедших в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Первоисточник повествует об альтернативных 80-х. США и СССР на грани ядерной войны, а супергероев объявили вне закона. Многие вернулись к обычной жизни, но некоторые продолжают тайно работать на правительство. Отправной точной истории является убийство супергероя, которое расследуют его бывшие соратники. Идя по следу предполагаемых убийц, они узнают о масштабном заговоре, представляющем мировую угрозу.

Первую серию снимает Николь Кэссел («Мир Дикого Запада»). Наравне с Линделофом она числится исполнительным продюсером проекта. Производство курируют Warner Bros. Television и White Rabbit.

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Хранители
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