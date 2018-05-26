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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon оформил четвёртый сезон «Пространству»

Свершилось! Amazon — официальный спаситель «Пространства». Потоковый сервис заказал съёмки четвёртого сезона, закрыв сделку с курирующей проект производственной компанией Alcon Television Group. Глава стримингового гиганта Джефф Безос лично объявил благую весть.

События вольной экранизации романов Дэниела Абрахама и Тая Френка разворачиваются в XXIII веке и начинаются с таинственного исчезновения девушки, в ходе расследования которого детектив Миллер (Томас Джейн) знакомится с командой космического корабля во главе с капитаном Джеймсом Холденом (Стивен Стрейт). Никто из главных героев и вообразить не может, какие испытания и открытия ждут их впереди.

Помимо Джейна и Стрейта в сериале снимаются Доминик Типпер, Кэс Анвар, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Элизабет Митчелл, Дэвид Стрэтэйрн и другие.

Исполнительными продюсерами и шоураннерами являются Нарен Шанкар («Почти человек»), Марк Фергус и Хоук Остби.

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Темы
 
Пространство
 
tanaka
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ALL HAIL AMAZON !
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