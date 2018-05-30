Ума Турман записалась в сериал «Части сердца» от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В начале года потоковый сервис Netflix заказал съёмки 10-серийной сверхъестественной драмы «Части сердца» (Chambers). Проект уже формирует свой актёрский состав, куда одной из первых зачислена Ума Турман («Убить Билла», «Мошенники»).

Центральный персонаж истории — девушка, перенёсшая операцию по пересадке сердца. Однако внезапная и загадочная смерть спасшего ей жизнь донора не даёт героине покоя. Чем ближе девушка к разгадке тайны странной гибели, тем больше замечает за собой откровенно пугающих черт покойной. Турман сыграет Нэнси — мать скончавшегося донора. Познакомившись с девушкой-реципиентом, она начинает подозревать, что её дочь не совсем мертва.

Автором идеи и сценаристом числится актриса Леа Рэйчел. Шоураннером — Акела Купер («Люк Кейдж», «Американская история ужасов»). Обе выступают исполнительными продюсерами проекта наряду со Стивеном Гейганом («Траффик»). Пилот срежиссирует Альфонсо Гомез Рейон («Лузеры»). Производство доверено студиям Super Emotional и Super Deluxe.