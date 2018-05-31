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Первоисточники: variety.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:
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Мэттью Риз и Джейми Дорнан снова будут интриговать и соблазнять

Мэттью Риз («Американцы») и Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого») возглавили актёрский состав трёхсерийной исторической драмы телеканала BBC «Смерть и соловьи» (Death and Nightingales), основанной на одноимённом романе Юджина Маккейба. Также в актёрский состав проекта влилась молодая ирландская актриса Энн Скелли.

Это история любви, предательства, обмана и мести, действие которой развернётся в сельской глубинке Северной Ирландии конца XIX века — в мире шпионов, двойной жизни и стукачей соседей. В центре сюжета — молодая женщина Бет Уинтерс (Скелли), пытающаяся взять под контроль собственную судьбу и сбежать от сложных отношений с отчимом (Риз) вместе с обаятельным молодым человеком по имени Лиам (Дорнан).

Адаптацией литературного первоисточника займётся Аллан Кабитт («Крах»). В исполнительных продюсерах значатся Джонатан Кавендиш, Джеймс Митчелл и Томми Балфин. Тяготы производственного процесса разделят между собой Imaginarium Productions и Soho Moon. Съёмки начнутся этим летом в Северной Ирландии.

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Темы
 
Смерть и соловьи
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Мэттью Риз и Джейми Дорнан снова будут интриговать и соблазнять

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