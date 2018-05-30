Блоги на «КГ»

Сегодня — судьбоносный день, по масштабности сравнимый разве что с перезапуском «Звёздных войн», очередными «Мстителями» или новым фильмом Сарика Андреасяна.

Мы открываем на «КГ» авторские блоги.

Зачем они нужны на сайте, который когда-то был только про кино, а теперь старается не упускать ни одной важной новости про сериалы, игры и аниме? Да хотя бы для того, чтобы наши авторы могли писать неформатные тексты и заметки — такие, которые не прокатят ни за новость, ни за рецензию, ни за превью, ни за что-то из уже опробованных форматов. Или прокатят, но в новостной ленте им по какой-то причине всё равно не место.

Наконец, помимо кино, игр, сериалов и аниме есть такие замечательные темы, как музыка, книги, комиксы, манга, театр, мюзиклы и всякое там IT. На «КГ» таких разделов нет и пока не предвидится, а в блогах — уже есть (пусть и не везде ещё имеются записи).

Словом, блоги нужны для того, чтобы наши авторы могли поделиться с дорогими читателями чем-нибудь интересным, сокровенным, свежим, любимым, горячо нелюбимым и так далее.

Общая страница блогов находится по адресу https://kg-portal.ru/blogs/ — там появляются абсолютно все записи. Плюс у каждого из авторов есть своя страница вида https://kg-portal.ru/blogs/michelle/ — для попадания на неё достаточно щёлкнуть по имени в посте. За последние несколько дней в блогах уже отметились Михаил Судаков, Евгений Кузьмин, Лев Гринберг, Лариса Мосенко, Владислав Никиткин, Мария Крашенинникова, Николай Шутов, Роман Макаров и Антон Кашарнов. И это ещё далеко не все — остальные присоединятся чуть позже.

Важный момент — на любой блог можно подписаться, и тогда записи из него появятся на главной странице «КГ» среди обычных новостей. Так что любимых авторов вы можете почитывать постоянно, а на главную страницу блогов заглядывать время от времени — в поисках новых интересных постов.

Разумеется, сейчас функциональность у блогов достаточно базовая, и мы ещё будем над ней работать. Пожелания, предложения и особенно сообщения о глюках горячо приветствуются — желательно в комментариях к этой новости. Ну а пока...