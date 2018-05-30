 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Assassin’s Creed Odyssey — анонс и тизер Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю E3 2018 — даты проведения и расписание «Ложка дёгтя»: «Ведьмак 3», часть 2
28
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Девятый сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним для Эндрю Линкольна

Кажется, «Ходячие мертвецы» скоро побредут дальше без своего лидера. Портал Collider сообщает, что Эндрю Линкольн таки освободится от ярма вечного страдальца Рика Граймса и покинет зомби-вселенную Роберта Киркмана в девятом сезоне, стартующем этой осенью.

Поговаривают, кабельный канал AMC предлагает занять пост нового лидера Норману Ридусу, играющему любимца публики Дэрила Диксона. Именно он может сменить бывшего шерифа Граймса во главе компании выживанцев, сражающихся за существование в запруженной зомби постапокалиптической Америке. Переговоры якобы в самом разгаре, и если Ридус согласится, то получит солидную прибавку к гонорару.

Линкольн и ранее сбежавшая из сериала в новый проект от ABC Лорен Коэн, по информации портала, подписаны на участие лишь в шести эпизодах следующего сезона. К слову, сериал в очередной раз сменил шоураннера — теперь за проект отвечает не первый год работающая в команде сценаристка Анджела Канг.

28 Обсудить
Темы
 
Ходячие мертвецы
 
MIIB
Лучший комментарий
+29

я тебе за него пару бы раз ебнул

Ты бы трахнул Рика Граймса, будь ты другим персонажем Ходячих?
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер четвертого сезона The Walking Dead
 
Трейлер Walking Dead
 
Кино «Ходячие мертвецы» когда-нибудь будет снято

Тоже интересно

 
Кино Зак Снайдер уступает место Бену Аффлеку и уходит снимать другой фильм
 
Игры Конференция Sony на Paris Games Week: отчёт и подкаст
 
Кино «Т2: Трейнспоттинг» — трейлер
 
Кино «Золотая малина 2017» — полный шорт-лист
 
Кино «Обитель зла: Последняя глава» — постер
 
Кино Трейлер фильма «Атака титанов. Фильм второй. Конец света»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Devil May Cry 5 засветился на сайте австрийского ритейлераDark Souls Remastered, Detroit: Become Human и Nintendo Switch лидируют в японских чартах, опубликован список бестселлеров за прошлую неделюПрезентация Sony в рамках E3 2018 будет транслироваться в кинотеатрахСМИ: Fortnite, Dragon Ball FighterZ, Paladins, Overcooked 2 и FIFA 19 грядут на Nintendo SwitchGTFO - опубликованы новые скриншоты хардкорного шутера от создателя Payday

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика