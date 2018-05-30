Девятый сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним для Эндрю Линкольна

Кажется, «Ходячие мертвецы» скоро побредут дальше без своего лидера. Портал Collider сообщает, что Эндрю Линкольн таки освободится от ярма вечного страдальца Рика Граймса и покинет зомби-вселенную Роберта Киркмана в девятом сезоне, стартующем этой осенью.

Поговаривают, кабельный канал AMC предлагает занять пост нового лидера Норману Ридусу, играющему любимца публики Дэрила Диксона. Именно он может сменить бывшего шерифа Граймса во главе компании выживанцев, сражающихся за существование в запруженной зомби постапокалиптической Америке. Переговоры якобы в самом разгаре, и если Ридус согласится, то получит солидную прибавку к гонорару.

Линкольн и ранее сбежавшая из сериала в новый проект от ABC Лорен Коэн, по информации портала, подписаны на участие лишь в шести эпизодах следующего сезона. К слову, сериал в очередной раз сменил шоураннера — теперь за проект отвечает не первый год работающая в команде сценаристка Анджела Канг.