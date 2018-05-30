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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix ведёт переговоры о спасении проекта «Локки и ключ»

В конце марта Hulu по непонятным причинам отказался от многострадального проекта «Локки и ключ». Экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса от IDW пережила второй отказ — в своё время на пилотной стадии от проекта открестился канал FOX. С тех пор продюсеры искали потенциальному сериалу новое пристанище — и судя по всему, нынче как никогда близки к успеху, вступив в финальную стадию переговоров с потоковым сервисом Netflix.

Предварительные условия таковы: отснятый пилот уйдёт на пересъёмку, а в актёрском составе грядут перестановки — двух юных Локков ждёт рекастинг.

В центре таинственной мрачной истории — овдовевшая Нина Локк с детьми, после гибели мужа перебравшиеся в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические события. Но старинный особняк скрывает в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится.

В пилотном эпизоде снялись Фрэнсис О’Коннор, Меган Чарпентье, Джексон Роберт Скотт, Нэйт Кордри, Джек Малхерн и Дэнни Гловер.

Хилл сам адаптирует литературный первоисточник. Андрес Мускетти, срежиссировавший отвергнутый пилот, не будет заниматься пересъёмкой, так как работает над сиквелом ужастика «Оно», однако продолжит числиться в команде исполнительных продюсеров наряду с Хиллом, Барбарой Мускетти и шоураннером проекта Карлтоном Кьюзом («Штамм»). Производство курирует IDW Entertainment.

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Темы
 
Локки и ключ
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