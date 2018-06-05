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Кахьюн Ким заменит Джиллиан Андерсон во втором сезоне «Американских богов»

Выбравшийся из предпроизводственного болота второй сезон «Американских богов» в феврале получил нового шоураннера взамен сбежавших Брайана Фуллера и Майкла Грина, а нынче доукомплектовывает свой актёрский состав. На смену выбывшей из проекта Джиллиан Андерсон взяли Кахьюн Ким («Бесстыдники»). Вдобавок кастинг-лист пополнили Дин Уинтерс («Батл Крик», «Джон Уик») и Девери Джейкобс.

Восьмисерийным продолжением истории об эпическом противостоянии древних и юных богов, основанной на одноимённом фэнтези-романе Нила Геймана, нынче руководит Джесси Александр («Ганнибал», «Остаться в живых»).

Ким сыграет новое воплощение богини Медиа — властительницы информационных бездн, искусной притворщицы, умело манипулирующей всеми и вся. Уинтерсу достался персонаж по имени мистер Город, которому мистер Мир (Криспин Гловер) поручает выведать у Тени (Рики Уиттл) планы мистера Среды (Иэн Макшейн). Джейкобс сыграет студентку колледжа Саманту Чёрную Ворону — уверенную в себе, открытую и довольно прагматичную при всей крепости уз с верой и традициями предков.

В исполнительных продюсерах помимо Александра, Макшейна и Геймана значатся Крэйг Цегильски, Скотт Хорнбэкер и Стефани Берк. Производством по-прежнему руководит FremantleMedia North America. Возвращение сериала на экраны запланировано на следующий год.

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Американские боги
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