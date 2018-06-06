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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Эван Джогиа получил главную роль в сериале Грегга Араки и Starz

В марте кабельный канал Starz одобрил съёмки сюрреалистической комедии Now Apocalypse от режиссёра-сценариста Грегга Араки («Белая птица в метели»). А нынче стало известно, что главную роль в 10-серийной постановке сыграет Эван Джогиа («Тутанхамон»).

Главными героями абсурдистской подростковой комедии являются Улисс (Джогиа), Карли, Форд и Северин из современного Лос-Анджелеса. Компания друзей находится в постоянных поисках себя, переживая множество приключений в погоне за сексом, любовью и славой. В пёстром хаосе случайных интрижек, знакомств и увеселений Улисс всё чаще обращает внимание на преследующие его странные, предостерегающие видения, заставляющие главного героя гадать: то ли он стал свидетелем кошмарного мистического заговора, то ли курит слишком много травы.

Араки числится сосценаристом и режиссёром первого сезона, а также выступает его исполнительным продюсером наравне со Стивеном Содербергом («Забытые богом») и Грегори Джейкобсом («Красные дубы»).

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