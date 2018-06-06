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Джосс Уидон продюсирует комедию о молодой сыщице

Телеканал Freeform, наконец-то свершивший благое дело, прикрыв после третьего сезона «Сумеречных охотников», запустил в разработку сериал под названием «Пиппа Смит: Взрослый детектив». Одним из исполнительных продюсеров проекта значится Джосс Уидон («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»).

Многосерийная чёрная комедия поведает о Пиппе Смит, в юности сыгравшей на телевидении девочку-сыщицу. Нынче главной героине за двадцать, и по её мнению, она слишком стара для игры в детектива. К тому же мисс Смит страдает зависимостью и у неё не всё в порядке с отношениями. Тем не менее, каждый эпизод будет рассказывать об отдельном расследовании главной героини, которая бьётся над разгадкой некой большой тайны и попутно старается наладить свою беспорядочную личную жизнь.

Создателями сериала выступают Шиван Томпсон и Ребекка Дрисдейл; они же числятся исполнительными продюсерами наряду с Уидоном, Дрю Бакли, Джиллиан Вогель и Сэмом Райхом. Производством займётся студия Big Breakfast.

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Пиппа Смит: Взрослый детектив
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Джосс Уидон продюсирует комедию о молодой сыщице

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