Джосс Уидон продюсирует комедию о молодой сыщице

Телеканал Freeform, наконец-то свершивший благое дело, прикрыв после третьего сезона «Сумеречных охотников», запустил в разработку сериал под названием «Пиппа Смит: Взрослый детектив». Одним из исполнительных продюсеров проекта значится Джосс Уидон («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»).

Многосерийная чёрная комедия поведает о Пиппе Смит, в юности сыгравшей на телевидении девочку-сыщицу. Нынче главной героине за двадцать, и по её мнению, она слишком стара для игры в детектива. К тому же мисс Смит страдает зависимостью и у неё не всё в порядке с отношениями. Тем не менее, каждый эпизод будет рассказывать об отдельном расследовании главной героини, которая бьётся над разгадкой некой большой тайны и попутно старается наладить свою беспорядочную личную жизнь.

Создателями сериала выступают Шиван Томпсон и Ребекка Дрисдейл; они же числятся исполнительными продюсерами наряду с Уидоном, Дрю Бакли, Джиллиан Вогель и Сэмом Райхом. Производством займётся студия Big Breakfast.